Срок полномочий директора ООО истек: что делать и нужно ли подавать Р13014

Что говорит закон, если срок директора уже закончился

И здесь есть важный нюанс.

Ни ГК РФ, ни Закон об ООО не устанавливают специальных гражданско-правовых последствий самого факта истечения срока, на который был избран директор ООО.

То есть в законе нет отдельной нормы, которая прямо определяла бы, что должно происходить с полномочиями руководителя на следующий день после окончания установленного срока.

Этот вопрос во многом разрешила судебная практика.

В настоящее время преобладает подход, согласно которому само по себе истечение установленного срока не лишает руководителя возможности продолжать выполнять функции единоличного исполнительного органа до принятия участниками соответствующего корпоративного решения. Такой подход поддерживался судами разных округов и продолжает встречаться в современной практике.

Например, в решении по делу № А65-16166/2024 суд указал, что Закон об ООО не устанавливает гражданско-правовых последствий самого факта окончания срока, на который лицо было избрано директором. Поскольку участники не приняли решение о прекращении его полномочий, суд признал, что руководитель продолжает выполнять функции ЕИО.

Поэтому здесь важно понимать: это не специальная норма ГК РФ о продлении полномочий директора. Это сформировавшийся правоприменительный подход.

При этом в судебной практике встречались и иные позиции, поэтому превращать этот подход в основание вообще не следить за сроками руководителя я бы не советовала.