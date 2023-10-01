Директора–руководили в разные периоды, в их действиях нет группы лиц по предварительному сговору

Суд первой инстанции осудил двух руководителей налогоплательщика, управлявших им в разные периоды, по части 2 ст. 199 УК, в том числе, по пункту «а», за уклонение от уплаты налогов по предварительному сговору группой лиц.

Апелляционный суд приговор изменил: действия одного из директоров за его период руководства переквалифицировал с п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК на п. «б» ч. 2 ст. 199 УК, другого — с п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК на ч.1 ст.199 УК.

Мотивация простая: согласно п. 7 действующего постановления Пленума ВС от 26 ноября 2019 г. № 48, субъектом преступления, предусмотренного статьей 199 УК, может быть лицо, уполномоченное в силу закона либо на основании доверенности подписывать документы, представляемые в налоговые органы организацией, являющейся плательщиком налогов, сборов, страховых взносов, в качестве отчетных за налоговый (расчетный) период.

Такими лицами являются руководитель организации–плательщика налогов, сборов, страховых взносов либо уполномоченный представитель такой организации (статья 29 НК). Субъектом данного преступления может являться также лицо, фактически выполнявшее обязанности руководителя организации — плательщика налогов, сборов, страховых взносов.

Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 26.07.2023 № 22-3042/23.

Правоохранительные органы нередко применяют такой «фокус» — если сумма уклонения больше 18 750 000 руб., но не дотягивает до 56 250 000 руб., и в этом случае из-за квалификации по ч. 1 ст. 199 УК при истечении срока давности (2 года) возбудить дело нельзя, они квалифицируют действия двух и более лиц по пункту «а» (группа лиц по предварительному сговору) ч. 2 ст. 199 УК.

Многие суды их поддерживают, но в Московском городском суде сложилась практика, когда по «чистой» ст. 199 УК может быть привлечено только лицо, подписавшее декларации (как правило, директор), остальные — соучастники. В этом случае группы лиц и, соответственно, ч. 2 ст. 199 УК по п. «а» нет.

В любом случае эту тему перед судом и следователем поднимать нужно.