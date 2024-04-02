Часть команды, часть корабля? Как теперь сотрудничать с самозанятыми без штрафов и доначислений в налоговую: 3 совета от юриста

С первого марта вступил в силу новый приказ Минтруда, и он серьезно затронет ваш бизнес, если вы работаете с самозанятыми. Государство решило заняться теми, кто пытается обходить налоги, и ваши отношения с самозанятыми исполнителями будут под особым контролем.

Расскажу о штрафах на примере одной IT-компании. Девять сотрудников работали по ГПХ больше года, стабильно получали зарплату — одинаковая сумма каждый месяц. Договор скачали из интернета.

5 признаков, за которые вам «прилетят» штрафы за работу с самозанятыми.

Всё было прекрасно до проверки: налоговую не устроил сомнительный договор ГПХ, и они выписали штраф. Плюс недоимки в бюджет за НДФЛ и в соцстрах за прошлый год — еще почти миллион.

Неприятная сумма особенно для малого и среднего бизнеса, правда? Кстати, в чат-боте ниже вы можете самостоятельно проверить себя на риски.

3 «красных» признака от юриста по трудовому праву

Как написал выше с 1 марта налоговая и трудовая вычисляют неформальную занятость вместе — скрыться от их внимания будет сложнее. Это еще сильнее увеличит риски переквалификации ГПХ, особенно если не проработан договор.

Внимание! Ничего из содержащегося в рекомендациях не может рассматриваться как поощрение или предложение к совершению каких-либо действий, противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

Налоговую заинтересует та компания, которая не просто заключила «кривой договор» с самозанятым, а работает с ними по схеме, которая будут засчитана за нелегальное трудоустройство.

Привел три опасных маркера, которые стали еще рискованнее после вступления приказа Минтруда.

Опасность № 1. На вас единовременно работают 10 самозанятых

Опасность № 2. Вы перечисляете им оплату за услуги единоразово более 50 000 рублей в месяц.

Опасность № 3. Оплату в сумме более 50 000 рублей вы перечисляете на основании одного договора, к примеру договора оказания услуг.

Пример: ежемесячное вознаграждение 12 копирайтеров составляет 60 000 рублей, которое вы начисляете по договору ГПХ.

Внимание! Ничего из содержащегося в рекомендациях не может рассматриваться как поощрение или предложение к совершению каких-либо действий, противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

Поправки уже вступили в силу с 1 марта, и проверять будут всех. Подход «Меня не заметят — я не огромная корпорация» не сработает.

Отсидеться не получится. Что делать?

Вариант № 1 — самостоятельно проверять абсолютно все договоры и скорее всего их нужно будет переделывать и перезаключать с каждым самозанятым, а также:

«допники» к ним; акты приема-передачи услуг по договорам выше; локальных нормативные акты (ЛНА) вашей компании; каналы коммуникации, где управленцы и HR ведут переписку с подрядчиками на ГПХ; локальные акты, связанные с порядком работ; служебные инструкции. Спойлер включать самозанятых в них — нельзя!

Во время прочтения этой части каждый уважающий себя предприниматель мысленно думает, где найти 25-й час в сутках!?

Вариант № 2 — поискать юриста в штат, но где гарантии, что он не скачает договор из интернета? Да и стоимость профильных специалистов под вашу нишу будет кусаться, а с юристом «по верхам», повторюсь, никаких гарантий нет.