Самозанятый написал жалобу на руководителя в трудовую? А так можно было?

Привет, это налоговый юрист для бизнеса и СЕО «Патрикеев и партнеры» Павел Патрикеев. И я никогда не думал, что тема переквалификации будет окутана такими интригами.

Чаще всего вопрос переквалификации появляется у наших клиентов сам собой, бизнес растет, хочется работать в белую, крепко спать по ночам и не рисковать потерять свое дело из-за штрафов. (штрафы за переквалификацию достигают до 100 000 рублей за каждый случай).

Но на последней консультации я немного удивился. Сначала подумал, что клиента заметила налоговая и из-за ряда признаков, коротко опишу их ниже, но нет. Внимание! На компанию пожаловался собственный сотрудник!

С самозанятым не было даже конфликтов, он просто решил, что всем нужно работать честно, а собственник бизнеса так обманывает его, поэтому решил «донести» на фирму в налоговую инспекцию.

Для собственника теперь это не только головная боль с договорами, выплатами и зачислением в штат, но и практически нож в спину.

Историй с жалобами немало, тут и бывшие девушки, которые раскрывают «секреты бизнеса» своих возлюбленных. И друзья, которые хотели строить бизнес вместе, но что-то пошло не так и один решил занести «письмо счастья» в налоговую. Однако ФНС не обязаны устраивать проверки по каждой жалобе. Более того, анонимный запрос на проверку ИП они проигнорируют.

Моя рекомендация: если у вас есть спорные моменты в бизнесе, слабые договоры и парочка недоброжелателей, лучший вариант это сходить к юристу и прикрыть тылы, особенно если ваш бизнес набирает обороты, зависть штука страшная, потом удивляться будет поздно. Не стоит надеяться на человеческие отношения, правильно составленные бумаги — это лучшая защита. Лучше если это понимание придет к вам без реальной ситуации и последствий.

Но даже если вы «семья», а не коллектив, штрафы по переквалификации все равно могут к вам «прилететь».

Теперь с 1 марта налоговики работают в паре с Рострудом и скрыться от их внимания практически нереально.

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4 признака, что вашей компании грозит штраф за работу с самозанятыми.

Выплаты идут долго, регулярно и примерно одинаковые. Если компания регулярно выплачивает фиксированную или несущественно меняющуюся сумму — это «зарплата» для сотрудника, а не вознаграждение исполнителю. Деньги самозанятым уходят дважды в месяц — как зарплата? Если платите самозанятому дважды в месяц, налоговая обязательно вами заинтересуется. С самозанятым SMM-щиком нет ни договора, ни актов?

Кажется, у вас не самозанятый, а — сотрудник! Будет сложно доказать налоговой и трудовой, что вы заказывали задачу с конкретным результатом, а не требовали от исполнителя выполнить трудовую функцию.

4. У заказанных услуг нет конкретного результата.

Предметом договора гражданско-правового характера должен быть результат работ или услуг, а не выполнение трудовой функции.

Если у вас нет совпадений, то можете пролистывать статью дальше, если 1-2 признака совпадают, вам необходимо в ближайшее время показать ваши договоры грамотному юристу.

Я пишу об этом в каждой статье, и тут повторюсь, нельзя качать договор из интернета, не лучший вариант покупать пакет документов у знакомого бухгалтера за 3 копейки.

Потом это обходится неприлично дорого, договор — это ваш щит. Вспомните сказку про поросят, волк не смог сломать только каменный дом, если ваш договор из соломы, налоговая и трудовая инспекции вас сдует первыми.

И что делать? Как теперь работать с самозанятыми?

Договор — первое, что проверят ФНС и суд в случае подозрений.

Вариант № 1 — самостоятельно проверить все договоры подряда (скорее всего их нужно будет переделывать) с каждым самозанятым, а также:

«допники» к ним;

акты приема-передачи услуг по договорам выше;

локальных нормативные акты (ЛНА) вашей компании;

каналы коммуникации, где управленцы и HR ведут переписку с подрядчиками на ГПХ;

локальные акты, связанные с порядком работ;

служебные инструкции. Важно: включать самозанятых в них — нельзя!

Вариант № 2 — поискать юриста в штат. Стоимость профильных специалистов по персональным данными, 152-ФЗ и 589-ФЗ будет «кусаться», а с юристом общей практики, «по верхам», гарантий нет!

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