Заставили отдать 3 миллиона, взять в штат 212 подрядчиков и оштрафовали на 500 k — как самозанятые стали сотрудниками?

Привет, я Павел из «Патрикеев и партнеры». Разберу на примере реального судебного дела, как предприниматели «попадают» на штрафы за работу с самозанятыми и теряют миллионы. Читайте, как налоговая вычисляет и штрафует бизнес.

В октябре прошлого года саратовский суд решил, что компания «Фаворит» умышленно подменила трудовые отношения с работниками на гражданско-правовые.

На казенном языке это звучит так: «Налоговым органом произведена переквалификации договоров возмездного оказания услуг, заключенных плательщиками налога на профессиональный доход (далее — НПД, плательщики НПД — самозанятые), на трудовые договоры».

212 физлиц — самозанятых диспетчеров, логистов, грузчиков и сезонных рабочих в один день стали сотрудниками. К тому же владельца заставили отдать налоговой 3 174 728 рублей и начислили 540 790 рублей пени. Ночной кошмар для предпринимателя!

Как узнали: проверка налоговой

Во время скоринговой проверки инспекция в режиме реального времен отслеживает активность компании и переводит ее в баллы. Если их сумма выше «зеленой» зоны — инспекторы попросят вас объяснить — не занижаете ли вы с помощью договор ГПХ налоговую базу, уходя от выплат НДФЛ и взносов в фонды. Так случилось и в этот раз.

Вы получите уведомление от вашей налоговой о начале проверки.

Уже на этом этапе 2 из 10 организаций признают нарушения и добровольно возвращают деньги. Почему? Слишком слабая позиция: шаблон договора скачали из интернета, а схема работы с самозанятыми не выстроена: обычный перевод (хорошо если не на карту) раз или два в месяц.

Плохая новость: к сожалению, даже если вы намерены «пободаться», проверка скорее всего закончится в пользу налоговой.

Как ФНС и суд принимают решение о переквалификации? Считайте совпадения с вашей компании:

Проверили договоры с исполнителями, чтобы понять характер работы и выполнения услуг. Оказалось, что у заказанных услуг не было конкретного результата.

Факт регистрации в качестве самозанятого нескольких исполнителей в один день;

Отсутствие у самозанятых другого источника дохода, кроме как договор с ООО;

Деньги самозанятым уходили дважды в месяц, как зарплата. Фиксированный, постоянный характер выплат.

Это лишь 4 признака, на самом деле их больше — проверьте себя!

В этом деле ФНС даже приложила скриншот с Avito о вакансиях компании, которые совпадали с условиям в договорах ГПХ с исполнителями.

Вот еще одно дело №А70-11827/2017, где предприниматель безуспешно пытался обжаловать решение налоговой и проиграл. Одних только доначислений НДФЛ пришлось выплатить 3 452 007 рублей!

Государству нужны деньги, и если вы работаете с фрилансерами, не задумываясь о последствиях, вас настигнут штрафы на миллионы.

Я разобрал дело прошлого года, а в этом стало еще хуже: с 1 марта 2024-го налоговая и трудовая инспекции ищут нелегальную (по их мнению) занятость вместе.

Теперь ФНС передает данные о платежах в инспекцию по труду — в каждом регионе она своя и точечно работает по «сигналам». Роструд переквалифицирует договоры в трудовые, налоговая выставляет вам НДФЛ и взносы + пени, а вишенкой на торте — административка и штраф директору до 100 000 рублей.

Следите за руками:

Вы сразу получаете штраф по ч. 4 ст 5.27 КоАП РФ: 100 тысяч рублей за «подмену трудовых отношений»

налоговая заставляет вернуть НДФЛ за теперь уже сотрудников и заплатить за них взносы в соцстрах.

К тому же теперь вы обязаны взять бывшего исполнителя в штат. А если их у вас 50 или 200?!

Все что оптимизировали придется вернуть!

В поисках «серых» схем будут и перегибы — региональные чиновники Роструда с рвением ищут нелегальных самозанятых и могут найти их даже там, где работа идет в белую и сознательно.

К тому же самозанятый может «идентифицировать» себя вашим сотрудником, даже если вы обсуждали, что берете его на сезон или разовую услугу. Вот свежий кейс — исполнитель «сигнализировал» в налоговую, что он не подрядчик.

Ничего из содержащегося в рекомендациях не может рассматриваться как поощрение или предложение к совершению каких-либо действий, противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

У вас «оформлено» на ежемесячных договорах больше девяти ИП или самозанятых айтишников, логистов, поваров или дизайнеров и вы платите каждому больше 50 000 в месяц по одному договору? Поздравляю: вы под «прицелом» налоговой и Роструда. Могут зацепиться даже за разовый договор подряда, если он заключается регулярно: ежеквартально или раз в полгода.

Будет сложно доказать, что вы не верблюд, а договор — первое, что проверит налоговая и суд.

Как отвести беду, спастись от штрафов и работать с самозанятыми в 2024 году?

Способ № 1

самостоятельно проверить договоры с каждым самозанятым.

проверить локальные нормативные акты (ЛНА): должностные инструкции, регламенты по охране труда, служебные инструкции.

настроить схемы расчетов с исполнителями

переделать договоры, допники и приложения, акты приема-передачи с учетом изменений законов и приказа Минтруда.

Способ № 2 — поискать юриста в штат. Стоимость профильных специалистов «кусается», а с юристом общей практики, «по верхам», гарантий нет.

Способ № 3 — проконсультироваться у юриста по трудовому праву онлайн.

Лучше потратить час сегодня, чем разбираться с предписаниями и отдавать миллионы.

Боль коллег-предпринимателей

Грамотные договоры помогут избежать проблем, даже если исполнитель захочет «накапать» на вашу компанию. Есть вопросы? Мой Телеграм @Pavel_Patrikeev