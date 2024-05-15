Прощайте автообзвоны и СМС рассылки. Как бизнесу без штрафов рекламировать свои услуги?

Сегодня расскажу, правда ли, что бизнесу придется попрощаться с автообзвонами и рекламными рассылками.

Привет, это налоговый юрист для бизнеса и СЕО «Патрикеев и партнеры» Павел Патрикеев.

Прощайте автообзвоны: штрафы за рекламу выросли в 2 раза!

Недавно вступил в силу Федеральный закон Nº 78 и статья 14.3 КОАП РФ дополнилась новой частью 4.1. Теперь если потенциальный клиент не дал согласия на рассылку, ему запрещено отправлять e-mail, СМС, оповещать об услугах в WhatsApp, Телеграмм или других мессенджерах.

Компании активно использовали эти инструменты для работы с базой клиентов. Многие делали рассылки о скидках, напоминали о вебинарах, оповещали о появлении новых товаров. Теперь бизнесу необходимо с осторожностью относится к этим инструментам, чтобы не налететь на внушительные штрафы.

Нельзя использовать и сервисы автодозвона, «нажмите два». Хотя наказывать за спам-звонки можно было и раньше, но штрафы были кратно меньше. Сейчас юрлицу, например, за это может грозить до 1 млн. рублей.

Достаточно, чтобы потерпевший пожаловался на спам-звонок. То есть если в вашей базе найдется хотя бы один человек, которому от вас поступило несколько звонков с предложением купить квартиру или тур в Дубай, или вылечить зубы по лучшей цене в городе, и у этого человека не самое лучшее настроение в этот день, то готовьтесь платить штраф. Он подает жалобу в Федеральную антимонопольную службу или в полицию, прикладывает запись звонка и называет номер, с которого звонили.

Кстати о штрафах: их подняли в два раза, и они реально «кусаются». ИП накажут на 100 000 рублей, юрлица заплатят 1 миллион рублей + административка директору.

Все эти «хорошие новости» допом к штрафам за маркировку рекламы и ужесточению правил работы с персональными данными.



Что теперь делать бизнесу? Как рассылать-звонить по базам и не получить миллионный штраф?

Наймите юриста, который проверял бы договоры и согласия, консультировал исполнителей, особенно творческих «рекламщиков».

Если не хотите тратиться на штатного сотрудника, закажите разовую консультацию. Или, к примеру, аудит и разработку хотя бы одного модульного договора по маркировке.

Это в разы снизит вероятность привлечения вашего бизнеса к ответственности и защитит вас от штрафов.

Законный способ рекламы есть. Обращайтесь, расскажу — мой канал в тг