Льготная ипотека на вторичное жилье. Быть мечте или нет?

Президент России Владимир Путин в январе 2024, говоря о возможности распространения льготной ипотеки на вторичный рынок жилья, заявил, что этот вопрос необходимо обдумать, чтобы не допустить злоупотреблений в этой сфере. Будет ли Правительство распространять льготную ипотеку на вторичный рынок недвижимости в России?

Суровая правда

Будем откровенны, ипотечные программы с государственной поддержкой, запущенные после начала пандемии коронавируса были поддержкой не для граждан, а, в основном, для девелоперов.

Если бы эти программы были поддержкой именно граждан, то почему их не запускали в кризисы 2008 и 2015 годов?

А потому что квадратных метров жилья в эксплуатацию вводилось меньше и для экономики спад строительной отрасли в те периоды был менее ощутимым, чем сейчас.

К 2030-му году в РФ планируют вводить ежегодно по 120 млн квадратных метров жилья. При таких темпах строительства нельзя, чтобы формировались большие остатки нераспроданных метров, так как это большая нагрузка на экономику. Деньги в строительство вливаются, но дохода они не приносили бы, это ситуация, которую в Правительстве не могут допустить.

Что строительный сектор даёт экономике?

Поддержка многих отраслей

Стройка — это большая доля в экономике страны, и она тянет за собой огромное количество смежных сфер:

Заводы по производству стройматериалов. Производство строительной техники. Водоснабжение, водоотведение, тепло-, электро-, газоснабжение Сбор, вывоз и утилизация мусора. Появление муниципальной инфраструктуры (детские сады, школы, больницы).

А также организации, которые занимаются производством отделочных материалов, сантехники, мебели и домашней техники (бытовая техника и электроника), так как очевидно, что человек не может жить в «бетонной коробке» и он будет делать ремонт, закупать новую мебель и технику.

Рабочие места

Помимо этого строительство — это огромное количество текущих и постоянный приток вновь создаваемых рабочих мест.

В интервью замминистра строительства и ЖКХ Александра Ломакина в опубликованном 23 октября 2023 года интервью «РИА Новости», он отметил, что по подсчётам Росстата в сфере строительства, ЖКХ и управления и оборота недвижимости заняты 10,1 млн человек.

По состоянию на 1 января 2022 года в России ориентировочно проживали 83,2 млн человек трудоспособного возраста. То есть, более 12% трудоспособного населения работают в строительстве.

А еще сюда надо прибавить количество новых рабочих мест, которые создаются благодаря строительству новых муниципальных объектов (детских садов, школ, больниц), а также побочные отрасли… Магазины, кафе, рестораны, ателье, торговые и бизнес- центры, которые появляются в новых жилых комплексах и обеспечивают создание инфраструктуры и новых рабочих мест.

«Льготы» для кого шанс выжить на самом деле?

И вот в этой ситуации появление льготных ипотечных программ позволило «подбодрить» граждан и мотивировать их на покупку недвижимости по сниженным ставкам. При этом если бы льготных программ не было, то люди в большинстве своем спокойно могли бы переждать высокие ставки и не покупать недвижимость в этот период, а кому очень нужно было купить, все равно бы покупали, а потом просто сделали бы рефинансирование.

Люди могли подождать… высокие ставки по ипотеке — это не новинка на рынке недвижимости. А вот девелоперы ждать не могли, и чтобы не наступил коллапс строительной отрасли, государству пришлось вводить льготные программы под эгидой поддержки «населения».

А что в итоге с льготной ипотекой на вторичное жилье?

Если говорить о вторичной недвижимости, то, помимо того, что на рынке присутствуют мошеннические схемы в виде неуплаты налогов за проданное жилье, обналичивания средств материнского капитала и т.д., вторичный рынок не выполняет такой полезной функции для экономики как строительство нового жилья.

А если льготы будут, то вторичка, к тому же, станет конкурентом новостроек, так как при одинаковых условиях кредитования, часть спроса перетечет с новостроек на вторичный рынок. Как минимум те, кто сейчас арендует жилье или у кого пополнение в семье, у них нет времени ждать, когда дом достроится, им нужно уже сейчас где-то жить.

Поэтому с вероятностью 99% можем утверждать, что льготных программ на вторичном рынке жилья не будет, так как они, банально, не выгодны и не нужны государству.

Всем оптимизма и веры в лучшее!)

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