Шторм на рынке продолжается. Как изменилась ИТ-ипотека?

Очень много одобренных клиентов ждали, когда государство выделит деньги для программы ИТ-ипотеки и банки возобновят выдачу... Но вместо выделенных денег приходит новость о том, что ИТ-ипотека меняется и большинство тех, кто планировал покупку просто остались за бортом. Что случилось, расскажу в статье…

Вслед за изменениями в программе «семейная ипотека», с момента которых прошло чуть больше месяца, рынок получает еще один «удар» в виде новости об изменении программы «ИТ-ипотека».

Вслед за семейной ипотекой программу ИТ-ипотеки продлили до 2030 года, но внесли существенные изменения.

Какие произошли ключевые изменения и почему многие ожидающие остались за бортом?

🔸 Максимальная сумма кредита

Сократили лимит с 18 до 9 млн рублей.

Ранее максимальная сумма кредита была 18 млн, то есть было раздолье для выбора подходящего объекта недвижимости.

Сейчас лимит сократили до 9 млн и ИТ-ипотека получается менее интересная по сумме, чем та же семейная ипотека.

🔸 Ставка по ИТ-ипотеке

Была 5%, а теперь 6%.

По сути, программу прировняли к семейной ипотеке, так что теперь опять-таки выгоднее оформить семейку, так как если поменять работу и уйти из ИТ-отрасли, то ставка станет рыночная. В семейной ипотеке при смене работы таких изменений не будет.

🔸 Регионы покупки

Теперь квартиру нельзя купить в Москве и Санкт-Петербурге ❗️

Хорошо, что хотя бы оставили Московскую и Ленинградскую области.

При условии того, что только на Москву приходилось более трети всех выданных кредитов по программе ИТ-ипотека, то это весьма серьезное изменение.

🔸 Место регистрации ИТ-компании

Теперь нельзя оформить ИТ-ипотеку тем, кто работает в ИТ-компаниях, которые зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге.

Компания может быть зарегистрирована в любом регионе РФ, кроме вышеназванных.

При условии того, что в Москве и Питере зарегистрировано более трети всех ИТ-компаний в России, то это изменение также весьма существенное.

Интересно, будем ли мы сейчас наблюдать новое явление… переток московских и питерских компаний в регионы? Вернее даже не переток, а их перерегистрацию. Как говорится «поживем – увидим».

Если такое начнется, то также любопытно будет понаблюдать, будут ли регионы «сражаться» за том, чтобы компании регистрировались именно у них? Может будут завлекать какими-то дополнительными налоговыми льготами или послаблениями, а может и другими инструментами.

📎 А что в итоге?

С учетом всех изменений количество сделок по ИТ-ипотеке снизиться более, чем на 50%.

Со стороны государства, с точки зрения экономии бюджетных средств, действия правильные, а с точки зрения обычных людей... как говорится "всё для людей".

И, по сути, всероссийская программа превращается в программу поддержки региональных ИТ-специалистов.

Хорошо это или плохо, не нам судить, но московские и питерские ИТ-специалисты точно не будут рады.

Также плохой новостью является то, что теперь нельзя будет купить квартиру по уступке, а покупка только напрямую у застройщика.

Постановление о данных нововведениях ждем буквально на днях, но Сбербанк уже выкатил у себя на сайте данные изменения.

По клиентам, у которых уже была одобрена ИТ-ипотека, и которые ждали со стороны Правительства выделение новых лимитом, чтобы купить свою заветную квартиру, банки будут пересматривать заявки на соответствие новым условиям.

Воспользоваться текущим одобрением уже будет нельзя и если новая заявка не подойдет под новые требования, то увы, надо выбирать другую программу или повременить с покупкой.

Благо, что в виде альтернативы, можно пользоваться другими ипотечными программами… семейная ипотека под 6%, рефинансирование под семейную ипотеку и субсидированные ставки.