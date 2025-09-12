Скорость, помощь и новые интерфейсы: что мы обновили на этой неделе

1. ИИ-помощник в Консультациях стал надежнее

Мы серьезно доработали наш ИИ-помощник в разделе консультаций, чтобы вы получали еще более качественные и проверенные ответы на свои вопросы.

Что это значит для вас?

Точные ответы с правильными ссылками. Теперь ИИ всегда дает корректные ссылки на нормативные акты и полезные материалы, что экономит ваше время на поиск информации.

Двойной контроль качества. Каждый ответ ИИ проходит обязательную проверку нашими экспертами. Это гарантирует, что вы получите не просто быстрый, но и юридически выверенный ответ.

Польза от лучших примеров. Наш помощник уже успешно помогает пользователям решать сложные вопросы. Убедитесь в этом сами, посмотрев примеры готовых консультаций: Расходы на дополнительные услуги ОКВЭД для маркетинговой деятельности НДС с возврата аванса покупателю



Мы уверены, что такой подход сделает раздел консультаций максимально полезным инструментом в вашей работе.