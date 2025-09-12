Скорость, помощь и новые интерфейсы: что мы обновили на этой неделе

1. ИИ-помощник в Консультациях стал надежнее
Мы серьезно доработали наш ИИ-помощник в разделе консультаций, чтобы вы получали еще более качественные и проверенные ответы на свои вопросы.
Что это значит для вас?
Точные ответы с правильными ссылками. Теперь ИИ всегда дает корректные ссылки на нормативные акты и полезные материалы, что экономит ваше время на поиск информации.
Двойной контроль качества. Каждый ответ ИИ проходит обязательную проверку нашими экспертами. Это гарантирует, что вы получите не просто быстрый, но и юридически выверенный ответ.
Польза от лучших примеров. Наш помощник уже успешно помогает пользователям решать сложные вопросы. Убедитесь в этом сами, посмотрев примеры готовых консультаций:
Мы уверены, что такой подход сделает раздел консультаций максимально полезным инструментом в вашей работе.
Мы кардинально обновили блок с информацией о подписке Клерк.Премиум на страницах онлайн-курсов.
Что изменилось?
Теперь мы наглядно и максимально подробно показываем все эксклюзивные материалы и преимущества, которые откроются вам после оформления подписки. Больше не нужно гадать — вся ценность Премиума видна с первого взгляда!
Посмотрите, как это выглядит на примере курса Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С
3. Мгновенные переходы по «умным ссылкам»
Заметили, что переходы по некоторым ссылкам (например, «Мой блог» в левом меню) стали происходить практически мгновенно? Мы провели работу над скоростью!
Что улучшилось?
Исчезли любые задержки и подтормаживания при клике. Вся логика безопасности при этом сохранена: если потребуется авторизация, система перенаправит вас на страницу входа.
4. Новый интерфейс Консультаций и кнопка для ваших вопросов
Раздел Консультаций стал еще дружелюбнее и доступнее!
Обновили сторис-попапы. Наш главный герой, скрепыш, теперь нативно и понятно отвечает на самые частые вопросы пользователей прямо на главной странице раздела. Загляните и оцените!
Вернули кнопку «Задать вопрос» на телефонах. Раньше она была спрятана, и это было большой нашей ошибкой. Теперь она всегда на виду, выделена ярким цветом и ждет ваших нажатий! Задать вопрос юристу теперь можно в два клика с любого устройства.
5. У «Клерка» появилась новая мини-игра «Блоки»
Мини-игра от «Клерка» поможет разгрузить голову после рабочего дня! Присоединяйтесь и становитесь лидерами в таблице рейтинга.
Отдохните после напряженного рабочего дня и сыграйте в минималистичную головоломку «Блоки».
6. Исправления и анонс: ждите обновление «Избранного»
Мы постоянно чиним мелкие неполадки, чтобы сайт работал как часы. На этой неделе мы исправили несколько визуальных багов в редакторе и на странице пользователя.
И главный бонус — анонс!
В самом скором времени нас ждет большая и очень приятная переработка страницы «Избранное». Мы готовим для этого раздела большие изменения, которые сделают работу с понравившимися материалами еще удобнее. Оставайтесь на связи!
Заключение
Дорогие читатели, если вы замечаете баг на сайте (ошибку, глюк) или что-то вам кажется неудобным, напишите в здесь в комментариях или в личном сообщении!
Комментарии3
Очень круто! И видно, что текст от сердца, а не от ИИ)
Богдан, спасибо за обзор! На счет игры в болоке вопрос, как там победить?)) Больше 600 очков набрать не могу))
Очень классный стиль — прям ни сложнее ни проще не надо делать.