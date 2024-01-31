По делам о фейках смогут конфисковывать ноутбуки, телефоны, квартиры и даже отменять проведённые сделки, считают адвокаты, опрошенные РБК.
QIWI закрыла сделку по продаже российских активов
Райффайзен Банк повысит комиссию за исходящие переводы в валюте с $300 до $1000. Новые правила вступят в силу с 5 февраля.
В Госдуме рассмотрят создание в РФ авиатакси.
В России произошёл массовый сбой в работе Интернета.
Россия вводит квоты на импорт семян из недружественных стран.
Набиуллина: снижение ключевой ставки может начаться во втором полугодии.
Активы розничных ЗПИФ недвижимости за 2023 год выросли на 33%, рост обеспечили неквалифицированные инвесторы.
Кабмин: ритейлерам РФ придется платить за скоропортящиеся продукты чаще.
Исследование: зимой дешевле всего туристы могут снять жилье в Кирове и Брянске.
Райффайзенбанк увеличит максимальный размер комиссии за исходящие валютные переводы
Теперь за валютные переводы клиенты Райффайзенбанка заплатят до 1 тысячи долларов или евро. Раньше размер максимальной комиссии был 300 долларов или евро.
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Какие последствия, если не закрыть больничный?
Коллеги, буду благодарна помощи. Вопрос такой, я заболела, на работу не пошла, пошла в поликлинику, мне открыли больничный, но через два дня я себя стала чувствовать хорошо и вышла на работу. Если я не пойду закрывать больничный это сильно критично, какие последствия?
Кратко за день: в России произошёл массовый сбой в работе Интернета
Утром на рынке смешанный внешний фон. Нефть торгуется по 82,3$. Доллар вырос до 89,7₽.
Для налога на прибыль передачу имущества участникам СВО надо подтвердить документами
Расходы в виде безвозмездно переданных денежных средств и иного имущества участникам СВО организация может включить во внереализационные расходы.
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Платно или бесплатно. А вы делаете для кого-то работу бесплатно❓
Иметь щедрое и бескорыстное сердце — это хорошее состояние сердца человека. Я еще на пути в упражнении этого навыка. Мне хочется расширять пределы своего сердца, чтобы больше давать, недели принимать.
При холдировании надо формировать чек ККТ в момент заморозки денег на карте клиента
Если компания еще не получила деньги от клиента-физлица, и они лишь временно заморожены на его карте, чек ККТ уже надо пробить.
Можно ли без договора взыскать деньги? Как думаете?
Недавно ко мне обратился знакомый с проблемой: к его организации предъявили иск о понуждении к заключению договора и взысканию задолженности по незаключенному договору. При этом истец к иску приложил сам договор, но результаты выполненных работ не приложил.
Как организовать электронный документооборот с дистанционными работникам
Удаленный формат работы с нами надолго — все больше организаций и специалистов предпочитают такой вид трудоустройства. Теперь и документы о приеме на работу можно оформлять в электронном виде — рассказываем, как все это организовать.
Как исправить ошибки в уведомлении по ЕНП + таблица с кодами на 2024 год
Одна из самых распространенных ошибок, допускаемых бухгалтерами при формировании уведомлений по ЕНП – неправильное заполнение поля «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)».
IPO Делимобиль, стоимость одного автомобиля, или какой реально будет допэмиссия
Когда только выходил первый выпуск облигаций Делимобиля, только ленивые хейтеры не писали, что из-за роста цен на автомобили их бизнес обречён на провал. С тех пор Делимобиль выпустил три выпуска бондов, впервые в своей истории вышел в плюс, а теперь готовится получить листинг акций на Мосбирже. Ого, вышли в плюс, удачное время;)
Максимальный период для накопительной пенсии установили в 270 месяцев
Ежегодно власти устанавливают ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. При расчете этого показателя есть ограничение – максимальный период. Он установлен временно с 2016 по 2024 годы.
Ключевая ставка. Когда ставка будет ниже?
Прогноз: ~ 9% будет не ранее конца 2024 года. В 2023 году ключевая ставка Центрального банка России несколько раз повышалась. Одним из значимых изменений было повышение ставки на 350 базисных пунктов до 12% 15 августа 2023 года. В декабре 2023 года ключевая ставка составляла 16%.
Что делать, если беременная в декрете осталась без работы?
Подскажите, пожалуйста, девушка в декрете, забеременела вторым, но в компании, в которой она числится, ликвидировалась. Сотрудница не уведомлена и не уволена. Как быть? Уволиться сотруднице самой, попросить что б уволили, и как уйти во второй декрет?
QIWI закрыла сделку по продаже российских активов
QIWI plc завершила сделку по продаже своих российских активов гонконгской компании Fusion Фактор Финтех Лимитед. Сумма сделки составила 23,75 миллиарда рублей.
«Тинькофф» отказывается от криптобиржи: Aximetria прекращает обслуживание клиентов
«Тинькофф» перестал быть акционером криптовалютного сервиса Aximetria, который купил в начале 2022 года.
В доменной зоне .ru произошел сбой — у части пользователей перестали открываться сайты
Причина — в поломке DNSSEC, предполагают эксперты.
Старая версия приложения ВТБ «Мои инвестиции» перестанет работать
Клиентам брокера ВТБ рекомендуется обновить мобильное приложение на Andriod. Для этого нужно скачать APK-файл по ссылке из уведомления.
Работодатель не может по своему усмотрению менять должностные обязанности сотрудника
Роструд напомнил, зачем нужна должностная инструкция и обязательно ли работодателю ее составлять.
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