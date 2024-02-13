Кратко за день: Генпрокуратура требует передать в собственность государства три завода

Эти новости не публикует Клерк, но они важны с точки зрения макроэкономики. Если я нахожу их на этом сайте, то ставлю гиперссылку, но, как правило, местной редакции такие новости неинтересны.
Дефицит бананов в России может начаться через месяц, заявили в Россельхозбанке. Чтобы компенсировать нехватку фрукта, можно выращивать его в России.
Генпрокуратура требует передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) на основании того, что проведенная в 1990-е приватизация была незаконной.
ЦБ РФ рассмотрит введение предельной суммы бесплатной рассрочки.
В России с начала 2024 года стали существенно меньше открывать ИИС.
Банки стали отклонять две из трех заявок на потребкредиты.
В Минстрое заявили о стабильном росте строительной отрасли.
«Автостат» провел исследование: Geely лидирует среди иномарок в России.
Авторынок КНР сократился почти на четверть.
Дилер Иванов: Автомобили подорожают на 250-600 тысяч рублей в 2024 году в РФ.
Что я пропустил важного? Пишите в комментариях.
Комментарии15
Местная редакция все же сосредоточена над налогами и бухучетом. )
Местная редакция делает периодически обзоры мировых экономических и не только событий))
Ну, конечно, запретили ввоз бананов из Эквадора, а теперь дефицит.
Россия - родина бананов!
подождите... Вот как начнут сажать....
так ещё и Эквадору продавать будем излишки!
А пока мы будем покупать у Китая те самые бананы, которые Эквадор в этот Китай экспортирует. И именно в Китае бананы будут избавлять от мушек перед отправкой в наши магазины. Ну, ещё, наверное, в Беларуси.
Я даже не помню когда последний раз бананы покупала. У нас и так цена 200 руб. была. Нужно посмотреть сколько сейчас))) Я лучше яблоки за 45 руб. куплю или апельсины за 99 руб.
Где такие цены на апельсины и яблоки?