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Кратко за день: Генпрокуратура требует передать в собственность государства три завода

Эти новости не публикует Клерк, но они важны с точки зрения макроэкономики. Если я нахожу их на этом сайте, то ставлю гиперссылку, но, как правило, местной редакции такие новости неинтересны.

  • Дефицит бананов в России может начаться через месяц, заявили в Россельхозбанке. Чтобы компенсировать нехватку фрукта, можно выращивать его в России.

  • Генпрокуратура требует передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) на основании того, что проведенная в 1990-е приватизация была незаконной.

  • ЦБ РФ рассмотрит введение предельной суммы бесплатной рассрочки.

  • В России с начала 2024 года стали существенно меньше открывать ИИС.

  • Банки стали отклонять две из трех заявок на потребкредиты.

  • В Минстрое заявили о стабильном росте строительной отрасли.

  • «Автостат» провел исследование: Geely лидирует среди иномарок в России.

  • Авторынок КНР сократился почти на четверть.

  • Дилер Иванов: Автомобили подорожают на 250-600 тысяч рублей в 2024 году в РФ.

Что я пропустил важного? Пишите в комментариях.

Комментарии

15
    • Ирина

      Россия - родина бананов!

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        Россия - родина бананов!

        подождите... Вот как начнут сажать....

        так ещё и Эквадору продавать будем излишки!

        • Ирина

          А пока мы будем покупать у Китая те самые бананы, которые Эквадор в этот Китай экспортирует. И именно в Китае бананы будут избавлять от мушек перед отправкой в наши магазины. Ну, ещё, наверное, в Беларуси.

  • Светлана Вейс

    Я даже не помню когда последний раз бананы покупала. У нас и так цена 200 руб. была. Нужно посмотреть сколько сейчас))) Я лучше яблоки за 45 руб. куплю или апельсины за 99 руб.

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