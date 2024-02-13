Кратко за день: Генпрокуратура требует передать в собственность государства три завода

Утром на рынке небольшой негатив. Нефть выросла до 82$. Доллар вырос до 91,2₽. Биткоин достиг 50 000$.

Эти новости не публикует Клерк, но они важны с точки зрения макроэкономики. Если я нахожу их на этом сайте, то ставлю гиперссылку, но, как правило, местной редакции такие новости неинтересны.

Дефицит бананов в России может начаться через месяц, заявили в Россельхозбанке. Чтобы компенсировать нехватку фрукта, можно выращивать его в России.

Генпрокуратура требует передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) на основании того, что проведенная в 1990-е приватизация была незаконной.

ЦБ РФ рассмотрит введение предельной суммы бесплатной рассрочки.

В России с начала 2024 года стали существенно меньше открывать ИИС.

Банки стали отклонять две из трех заявок на потребкредиты.

В Минстрое заявили о стабильном росте строительной отрасли.

«Автостат» провел исследование: Geely лидирует среди иномарок в России.

Авторынок КНР сократился почти на четверть.

Дилер Иванов: Автомобили подорожают на 250-600 тысяч рублей в 2024 году в РФ.

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