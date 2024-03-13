Кратко за день: В РФ с автовладельцев потребовали заплатить 300–840 тыс. утильсбора за импортные автомашины

Эти новости не публикует Клерк, но они важны с точки зрения макроэкономики. Если я нахожу их на этом сайте, то ставлю гиперссылку, но, как правило, местной редакции такие новости неинтересны..
Мишустин: Январский годовой рост ВВП России оценивается в 4,6%.
Путин: Россия может потерять долю на рынке нефти из-за сокращения добычи ОПЕК+.
В ЦБ думают о сохранении жесткой ДКП для охлаждения спроса.
Юрист Атласкирова: банки могут прописывать невыгодные условия мелким и сложным шрифтом.
Reuters: миру грозит финансовый кризис из-за исков России к Euroclear.
«Ведомости»: «Яндекс» разрабатывает свой аналог Tinder на основе интересов.
В РФ с автовладельцев потребовали заплатить 300–840 тыс. утильсбора за импортные автомашины.
В ЦБ сообщили о работе над ограничением рекламы «раздолжнителей».
Россиян предупредили о росте цен на автомобили с 1 апреля на 30%.
Что я пропустил важного? Пишите в комментариях.
Комментарии1
В копилку. Путин выступил за прогрессивное налогообложение в России, передает РИА Новости. Он считает, что такие налоговые изменения «общество воспримет это абсолютно нормально».