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Кратко за день: В РФ с автовладельцев потребовали заплатить 300–840 тыс. утильсбора за импортные автомашины

Утром на рынке небольшой негатив. Нефть выросла до 82,4$. Доллар поднялся до 91,9₽. Биткоин стоит 72 100$.
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Кратко за день: В РФ с автовладельцев потребовали заплатить 300–840 тыс. утильсбора за импортные автомашины

Эти новости не публикует Клерк, но они важны с точки зрения макроэкономики. Если я нахожу их на этом сайте, то ставлю гиперссылку, но, как правило, местной редакции такие новости неинтересны..

  • Мишустин: Январский годовой рост ВВП России оценивается в 4,6%.

  • Путин: Россия может потерять долю на рынке нефти из-за сокращения добычи ОПЕК+.

  • В ЦБ думают о сохранении жесткой ДКП для охлаждения спроса.

  • Юрист Атласкирова: банки могут прописывать невыгодные условия мелким и сложным шрифтом.

  • Reuters: миру грозит финансовый кризис из-за исков России к Euroclear.

  • «Ведомости»: «Яндекс» разрабатывает свой аналог Tinder на основе интересов.

  • В РФ с автовладельцев потребовали заплатить 300–840 тыс. утильсбора за импортные автомашины.

  • В ЦБ сообщили о работе над ограничением рекламы «раздолжнителей».

  • Россиян предупредили о росте цен на автомобили с 1 апреля на 30%.

Что я пропустил важного? Пишите в комментариях.

Комментарии

1
  • Наталия Лукина
    шеф-редактор

    В копилку. Путин выступил за прогрессивное налогообложение в России, передает РИА Новости. Он считает, что такие налоговые изменения «общество воспримет это абсолютно нормально».

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