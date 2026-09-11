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Олег Мальцев
Интернет и технологии
Читать 1 мин
Заголовок статьи и его рубрики/теги теперь поднимаются в хедер!

Заголовок статьи и его рубрики/теги теперь поднимаются в хедер!

Посмотрели на форум Клерка и сделали также.

242 просмотра15 открытий

Теперь заголовок при чтении материала поднимается в хедер, а если на него нажать - страница поднимется вверх. Также мы выводим под заголовки рубрики, подрубрики и теги, на которые можно перейти при клике

Заголовок статьи и его рубрики/теги теперь поднимаются в хедер!


Эта фича уже есть в статьях https://www.klerk.ru/buh/articles/707958/, новостях https://www.klerk.ru/buh/news/706775/, уроках https://www.klerk.ru/learn/cabinet/event/50828/16695/#video, вакансиях https://www.klerk.ru/jobs/vacancies/4984/ и резюме https://www.klerk.ru/jobs/resume/32458/, а также разборах https://www.klerk.ru/system/razbory/goslog-i-perehod-na-epd-kak-gosudarstvo-menyaet-pravila-gruzoperevozok-s-2026-goda/

Почему мы это сделали?

У Клерка есть форум https://club.klerk.ru/, на нем наши пользователи могут задать вопрос и получить ответ от коллег или экспертов Клерк Консультаций.

Этот форум работает на движке Discourse, который опенсорс, и над которым работает большое количество энтузиастов, ив том числе над удобством чтения тем форума.

Мы подсмотрели у них эту фичу, она дает большее погружение в материал и позволяет быстро вернуться в начало при чтении. Также эта возможность повышает значимость тегов и рубрик, поднимая их вверх, чтобы пользователь их не пропустил

Проблемы, с которыми мы столкнулись

Если заголовок слишком длинный, то он просто уходит в троеточие, также и с большим количеством тегов - их просто не будет видно все.

Мне кажется это небольшой проблемой, но решить этот не удалось в процессе разработки, но может быть у вас есть идея - напишите в комментариях!

Информации об авторе

Олег Мальцев

Олег Мальцев

Клерк премиум в Клерк.Ру

17 подписчиков14 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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