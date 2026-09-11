Заголовок статьи и его рубрики/теги теперь поднимаются в хедер!

Почему мы это сделали?

У Клерка есть форум https://club.klerk.ru/, на нем наши пользователи могут задать вопрос и получить ответ от коллег или экспертов Клерк Консультаций.

Этот форум работает на движке Discourse, который опенсорс, и над которым работает большое количество энтузиастов, ив том числе над удобством чтения тем форума.

Мы подсмотрели у них эту фичу, она дает большее погружение в материал и позволяет быстро вернуться в начало при чтении. Также эта возможность повышает значимость тегов и рубрик, поднимая их вверх, чтобы пользователь их не пропустил