Заголовок статьи и его рубрики/теги теперь поднимаются в хедер!

Теперь заголовок при чтении материала поднимается в хедер, а если на него нажать - страница поднимется вверх. Также мы выводим под заголовки рубрики, подрубрики и теги, на которые можно перейти при клике
Эта фича уже есть в статьях https://www.klerk.ru/buh/articles/707958/, новостях https://www.klerk.ru/buh/news/706775/, уроках https://www.klerk.ru/learn/cabinet/event/50828/16695/#video, вакансиях https://www.klerk.ru/jobs/vacancies/4984/ и резюме https://www.klerk.ru/jobs/resume/32458/, а также разборах https://www.klerk.ru/system/razbory/goslog-i-perehod-na-epd-kak-gosudarstvo-menyaet-pravila-gruzoperevozok-s-2026-goda/
Почему мы это сделали?
У Клерка есть форум https://club.klerk.ru/, на нем наши пользователи могут задать вопрос и получить ответ от коллег или экспертов Клерк Консультаций.
Этот форум работает на движке Discourse, который опенсорс, и над которым работает большое количество энтузиастов, ив том числе над удобством чтения тем форума.
Мы подсмотрели у них эту фичу, она дает большее погружение в материал и позволяет быстро вернуться в начало при чтении. Также эта возможность повышает значимость тегов и рубрик, поднимая их вверх, чтобы пользователь их не пропустил
Проблемы, с которыми мы столкнулись
Если заголовок слишком длинный, то он просто уходит в троеточие, также и с большим количеством тегов - их просто не будет видно все.
Мне кажется это небольшой проблемой, но решить этот не удалось в процессе разработки, но может быть у вас есть идея - напишите в комментариях!