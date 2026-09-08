Как вернуть голос команде: инструкция для руководителя

1. Оставим рутину чатам: для креатива и важных решений — живые встречи

Я наблюдала это много раз. В разных офисах. В разных компаниях. И каждый раз — одна и та же картина.

Как думаете, зачем человеку рот? Конечно, рот нам помогает: есть, дышать и пить на работе кофе. Однако не все так просто. Возможно, Вы замечаете, что в офисе может находиться 15 человек. Вы будете слышать гул мониторов, щелчки мышей, шум вентиляции, но не услышите — ни единого слова. Слова стали чем-то неприличным. Основным пульсом офиса стал общий чат. Хоть пиши заново инструкцию по пользованию ртом.

А теперь представьте — в переписке коллега пишет:

«Слушай, тут правки от клиента, надо все переделать :(»

Час. Два. Сотрудник сидит, смотрит в экран, переваривает. Мысленно уже переделывает все заново. Прикидывает, как вписаться в сроки. Внутри — паника, потому что грустный смайлик — это же сигнал. Это тревога, это масштаб катастрофы.

Он уже готовится к ночной смене, прикидывает, что сказать начальнику. Уже смирился.

И вот он встречает этого коллегу лицом к лицу в коридоре офиса.

Коллега бодр, улыбается, настроение — хоть на вокзал с оркестром. Говорит:

— Слушай, тут правки, надо все переделать, но это вообще не проблема, мы быстро накидаем!

Сотрудник стоит, хлопает глазами, и думает: «То есть грустный смайлик был не про масштаб катастрофы, а про настроение в момент написания?». А потом до него доходит: да. Именно так. Все грустные эмодзи в чатах — это просто «я сегодня не выспался», а не «все пропало». А все бодрые и веселые — это просто «я выпил кофе». И никакой связи с реальностью.

И что теперь делать? Как понимать? Как доверять? Как работать?

Вот она, цена эмодзи. Цена отсутствия голоса. Мы перестали понимать друг друга не в сложных вопросах. Мы перестали понимать друг друга в простых. Потому что в чате нет интонации. Нет глаз. Нет живого лица. Есть только :( и :). И непонятно, плачет человек или просто чихнул.

И так каждый день. Руководитель написал в чат: «Жду отчет по клиентам». Нажал энтер и принялся ждать. Все же ясно и понятно.

«Ок» в чате живет своей жизнью и имеет множество оттенков. Может означать от согласия до дикого протеста, пропитанного ленью отстаивать свое мнение. Иногда «Ок» означает «непонятно, но переспрашивать не буду. В нашем чате переспрашивать не принято».

И это регулярно. Все понимают задачи по-своему и решают их как попало. Никто не виноват по той причине, что все правы. И так работают, потому что это привычно и очень экономит силы. Переспросить — это напрягаться, поэтому так проще. Тем более в общем чате можно со своим вопросом выглядеть по-дурацки. Поэтому «Ок» — это оберег от глупости и гарантия в офисное завтра.

Каждое «Ок» стало похоже на лотерейный билет. Каждая выполненная задача — розыгрыш лотереи. Не работа, а лотерея каждый день. Выигрыш — нужный результат с первого раза, проиграл — переделывай. Начальнику хочется закипеть, как кипит чайник. Но чайник, если его оставили на плите, закипеть может, а человек в чате — нет.

Хорошая новость в том, что постоянно кипеть необязательно. Проблему можно не просто смягчить, а убрать системно. Мое виденье решения — создание инструкции. Нет, не по обучению как пользоваться ртом, а по разделению функционала.