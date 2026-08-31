Минтранс собирается закрепить овербукинг на авиарейсах

Ведомство разрабатывает поправки в законодательство, которые позволят авиакомпаниям продавать больше билетов, чем мест в самолете, при условии обеспечения защиты прав пассажиров.

Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что министерство изучило международную практику и готовит прозрачные правила для отрасли. Овербукинг позволит эффективнее использовать свободные кресла, которые остаются после неявившихся на рейс пассажиров.

В законопроекте планируют закрепить обязанность перевозчиков предоставлять пассажирам широкий выбор компенсаций. В их число войдут альтернативные рейсы, денежные выплаты и комфортные условия ожидания вылета.

«Для нас важно, чтобы пассажиры с введением овербукинга получили не какие-то ограничения, а еще больше возможностей для планирования своих поездок», — подчеркнул Никитин.

Новые нормы коснутся только направлений с высокой частотой регулярных рейсов.

Окончательные решения по изменениям в Воздушный кодекс примут после обсуждения с общественностью и ведомствами, которые отвечают за защиту прав потребителей.