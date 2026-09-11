На странице пользователя/компании добавили облако тегов

Теперь пользователи могут фильтровать по тегам посты в своем профиле и в профиле других пользователей или компаний.

Изменения в профилях

Если вы зарегистрированный пользователь на Клерке и вы писали статьи, то вполне вероятно, что у вас в статье были теги. Теперь по ним можно отфильтровать ваши посты!

или посты других пользователей, например тут https://www.klerk.ru/user/2198679/

Можно воспользоваться поиском и попробовать найти тег

и все тоже самое можно делать в профиле у компании, например тут https://www.klerk.ru/company/294/articles/

Страница тегов

Возможно, кто-то не знает, но на клерке есть страница тегов https://www.klerk.ru/tags/, на ней есть все теги, которые использовали в статьях, это очень интересно.

Мы доработали для этой новой фичи страницу тегов - теперь при нажатии на “Все теги блога“ в профиле компании или пользователя

вы попадете на страницу со всеми возможными тегами этого блога, например https://www.klerk.ru/tags/?blogId=839438&userSlug=2198679, где можно найти нудный тег и перейти по нему в профиль этого же пользователя или компании, но с уже выключенными фильтром по этому тегу