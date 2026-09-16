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Олег Мальцев
Интернет и технологии
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Разрабатываем бухгалтерский КУБ - нужно ваше мнение!

Активное сообщество бухгалтеров «Красный уголок бухгалтера» сейчас быстро развивается - вот последние изменения.

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Разрабатываем бухгалтерский КУБ - нужно ваше мнение!

Мы продолжаем активную работу над сообществом бухгалтеров Красный уголок бухгалтера. Недавно мы сделали отдельный сайт https://kubklerk.ru/, все сообщения из телеграмма отправляются на сайт и наоборот - полная синхронизация! Про запуск сервиса можно почитать в этом релизе:

«Красный уголок бухгалтера» теперь дублируется из Telegram на сайт Клерк.ру

КУБ («Красный уголок бухгалтера») — профессиональное сообщество в Telegram, где бухгалтеры обсуждают рабочие вопросы и помогают друг другу. В нем уже более 18 тысяч подписчиков. Мы сделали веб-версию, чтобы у вас оставался доступ к «КУБу» без VPN.

www.klerk.ru

В этот раз мы сделали:

  1. Лента мнений, как на Клерке

  2. Уведомления пользователям, задавшим вопрос

  3. Новый тип сообщения - новость

  4. Блок с пульсом КУБа

  5. Регистрация на сайте через телеграмм

  6. Профиль пользователей на КУБе и ссылки на сообщение в телеграмм

Ссылка на сайт сообщества https://kubklerk.ru/ (работает всегда и без VPN)

Ссылка на сообщество в телеграмме https://telegram.me/kubklerk (тоже работает всегда, но с VPN)

Изменения большие и все важные, теперь о каждом подробнее:

Лента мнений

Активные пользователи Клерка часто пользуются лентой мнений - это удобный способ следить за самым актуальным на сайте и пообщаться с коллегами. Мы добавили тоже самое в КУБе, последние сообщения видны в колонке справа:

Лента мнений на Клерке
Лента мнений на Клерке
Лента мнений на КУБе
Лента мнений на КУБе

Уведомления при ответе на вопрос

Задать вопрос в сообществе можно двумя способами - 1 написать боту в телеграмме; 2 написать сообщение на сайте КУБа.

Мы добавили уведомления, который присылает наш бот при ответе на заданный вопрос, выглядят они вот так

Разрабатываем бухгалтерский КУБ - нужно ваше мнение!

Новости

Редакция Клерка решила не обделять пользователей КУБа и публиковать самые важные события в чат сообщества.

Разрабатываем бухгалтерский КУБ - нужно ваше мнение!
Разрабатываем бухгалтерский КУБ - нужно ваше мнение!

Пульс КУБа

Для погружения пользователей в наше сообщество мы выводим небольшую статистику слева по всему сайту: кто онлайн, новые темы(вопросы), количество новостей, количество активных пользователей(которые написали сообщение или задали вопрос)

Разрабатываем бухгалтерский КУБ - нужно ваше мнение!

Также сделали таблицу лидеров, на ней есть только самые активные пользоватлеи

Регистрация на сайте через телеграмм

Сделали сквозную регистрацию, опытным пользователям будет интересно связать свой профиль телеграмма с профилем на сайте КУБа

Разрабатываем бухгалтерский КУБ - нужно ваше мнение!

Профиль пользователя на КУБе и ссылки на сообщение в телеграмме

На сайте у пользователей есть своя страница, на ней можно отредактировать свое имя, поменять аватарку и должность или посмотреть статистику о себе

Это мой профиль
Это мой профиль https://kubklerk.ru/users/5037-oleg-palcev

Вопросы и ответы имеют ссылку на это же сообщение в телеграмме

Ссылка на вопрос
Ссылка на вопрос https://kubklerk.ru/questions/20186-nuzhno-u-prodavca-zaprashivat-upd-ili-dostatochno-ego-cheka-dlya

Работа на этом не заканчивается, в ближайшее время мы выложим еще несколько обновлений, ну а если у вас есть предложения или пожелания по улучшению - напишите их в комментариях под этой статьей!

Информации об авторе

Олег Мальцев

Олег Мальцев

Клерк премиум в Клерк.Ру

18 подписчиков18 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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