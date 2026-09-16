Разрабатываем бухгалтерский КУБ - нужно ваше мнение!

Мы продолжаем активную работу над сообществом бухгалтеров Красный уголок бухгалтера. Недавно мы сделали отдельный сайт https://kubklerk.ru/, все сообщения из телеграмма отправляются на сайт и наоборот - полная синхронизация! Про запуск сервиса можно почитать в этом релизе:

«Красный уголок бухгалтера» теперь дублируется из Telegram на сайт Клерк.ру КУБ («Красный уголок бухгалтера») — профессиональное сообщество в Telegram, где бухгалтеры обсуждают рабочие вопросы и помогают друг другу. В нем уже более 18 тысяч подписчиков. Мы сделали веб-версию, чтобы у вас оставался доступ к «КУБу» без VPN. www.klerk.ru

В этот раз мы сделали:

Лента мнений, как на Клерке Уведомления пользователям, задавшим вопрос Новый тип сообщения - новость Блок с пульсом КУБа Регистрация на сайте через телеграмм Профиль пользователей на КУБе и ссылки на сообщение в телеграмм

Ссылка на сайт сообщества https://kubklerk.ru/ (работает всегда и без VPN) Ссылка на сообщество в телеграмме https://telegram.me/kubklerk (тоже работает всегда, но с VPN)

Изменения большие и все важные, теперь о каждом подробнее:

Лента мнений

Активные пользователи Клерка часто пользуются лентой мнений - это удобный способ следить за самым актуальным на сайте и пообщаться с коллегами. Мы добавили тоже самое в КУБе, последние сообщения видны в колонке справа:

Лента мнений на Клерке

Лента мнений на КУБе

Уведомления при ответе на вопрос

Задать вопрос в сообществе можно двумя способами - 1 написать боту в телеграмме; 2 написать сообщение на сайте КУБа.

Мы добавили уведомления, который присылает наш бот при ответе на заданный вопрос, выглядят они вот так

Новости

Редакция Клерка решила не обделять пользователей КУБа и публиковать самые важные события в чат сообщества.

Пульс КУБа

Для погружения пользователей в наше сообщество мы выводим небольшую статистику слева по всему сайту: кто онлайн, новые темы(вопросы), количество новостей, количество активных пользователей(которые написали сообщение или задали вопрос)

Также сделали таблицу лидеров, на ней есть только самые активные пользоватлеи

Регистрация на сайте через телеграмм

Сделали сквозную регистрацию, опытным пользователям будет интересно связать свой профиль телеграмма с профилем на сайте КУБа

Профиль пользователя на КУБе и ссылки на сообщение в телеграмме

На сайте у пользователей есть своя страница, на ней можно отредактировать свое имя, поменять аватарку и должность или посмотреть статистику о себе

Это мой профиль https://kubklerk.ru/users/5037-oleg-palcev

Вопросы и ответы имеют ссылку на это же сообщение в телеграмме

Ссылка на вопрос https://kubklerk.ru/questions/20186-nuzhno-u-prodavca-zaprashivat-upd-ili-dostatochno-ego-cheka-dlya

Работа на этом не заканчивается, в ближайшее время мы выложим еще несколько обновлений, ну а если у вас есть предложения или пожелания по улучшению - напишите их в комментариях под этой статьей!