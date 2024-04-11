Мозговой штурм — 9 правил генерации гениальных идей и возможные ошибки

Что такое мозговой штурм, насколько он эффективен, как правильно его проводить и для чего он вообще нужен — разбираемся вместе.

Что такое мозговой штурм

📌 Мозговой штурм — метод коллективной генерации идей и поиска решений для определенной проблемы. На английском brainstorming, как мозговая атака.

Метод позволяет найти оптимальное, небанальное и неочевидное решение проблемы или задачи. Для этого участники должны отбросить сомнения, включить креатив и высказать даже самые безумные идеи. Оценив, модернизировав и усовершенствовав их, команда сможет решить любую задачу.

История мозгового штурма Метод мозгового штурма придумал американский рекламщик Алекс Осборн. В 40-х годах прошлого века его рекламное агентство переживало не лучшие времена. Осборн хотел найти пути развития своей фирмы. Он считал, что каждый сотрудник может предложить оригинальные идеи, как вывести компанию из кризиса, но боится осуждения и насмешек. Чтоб раскрепостить людей и собрать как можно больше вариантов развития, Осборн придумал мозговой штурм.

Как и у любого другого метода, у брейншторма есть свои преимущества и недостатки.

Плюсы такие:

Можно найти по-настоящему уникальные решения

Участвуют все члены команды, даже джуны. Поэтому решение коллективное

Занимает мало времени — можно справиться за пару часов

Всесторонний охват проблемы

Метод очень простой

А вот и минусы:

Нет гарантии, что решение всё-таки будет найдено

Хаотичность, сумбурность

Необходимость следовать строгим правилам, которые как раз сдерживают хаотичность и сумбур

Правила метода тоже придумал Алекс Осборн. Сейчас расскажем о них подробнее 👇

Правила мозгового штурма

Не критиковать

Высказаться должны все участники мозгового штурма. И никто не имеет право критиковать идеи выступающего — даже если на первый взгляд он говорит что-то странное или неосуществимое. Потом вместе вы сможете докрутить идею, объединить её с другой или вырастить новую, более жизнеспособную.

К тому же многие люди боятся критики, особенно со стороны начальства. Не будет критики — не будет страха и стеснения. Без страха и стеснения включится креатив.

Наконец, критика сбивает темп рассуждений. Пока вы будете слушать замечания, остальные потеряют вдохновение и забудут идеи.

Количество важнее качества

Во время мозгового штурма нужно нагенерировать как можно больше идей. Маленьких, больших, безумных, банальных, скучных, оригинальных, необычных, веселых, масштабных — каких угодно. На этапе оценки и анализа эти идеи могут вылиться во что-то большее, реальное и действительно решающее проблему.

Приветствовать даже самые безумные идеи

Идея может быть безумной и невоплотимой в жизнь, но она даст импульс другим участникам мозгового штурма — задаст вектор креатива, заставит улыбнуться и объединит коллектив.

Модернизировать и совершенствовать

Это то, для чего все и собрались. Слушай своих коллег, вдохновляйся чужими идеями и развивай их, предлагай свои решения. Для этого и нужен мозговой штурм.

Не затягивать мозговой штурм

Очень важно сразу обозначить тайминг. Оптимальное время — 45–60 минут. Сначала вы озвучите самые банальные идеи и лежащие на поверхности решения. А вот во второй половине встречи начнётся настоящий фонтан креатива.

Не забыть про модератора

Чтобы структурировать процесс и не уйти от темы, нужен модератор. Он должен быть погружен в тему, хорошо знать коллектив (чтобы останавливать слишком активных и будить пассивных), уметь направить беседу в нужное русло, следить за временем.

Сразу записывать

Идеи льются рекой, команду посетило вдохновение. В этот момент важно записать всё для дальнейшего анализа и модерации. Лучше заранее поручить это конкретному человеку. Он может записывать от руки, на диктофон или даже снимать видео — какой формат удобнее.

Определить количество участников

Важный момент: если участников мозгового штурма будет слишком много или слишком мало, результат снова получится размытым или его вообще не будет.

Меньше семи человек не подходит — рискуете не набрать нужного количества идей. А если участников будет больше 12, то выступать будут самые активные, а остальные отсидятся. От 7 до 12 человек — идеально.

Соблюдать этапы мозгового штурма

Для достижения результата важно действовать поэтапно — структура мозгового штурма помогает уйти от хаоса и путаницы. Подробнее про этапы расскажем ниже.

Основные этапы мозгового штурма

Подготовка

Организатор мозгового штурма определяет проблему, выбирает команду, находит помещение, устанавливает время и рамки. Также назначает модератора, решает технические аспекты. Участникам встречи лучше сообщить тему заранее, чтобы они уже начали думать о ней. И к началу мероприятия мозг выдаст пару-тройку идей.

Формулировка задачи

Тема есть, нужно определить задачу. Что за проблема? Чего мы хотим добиться, решая её? Организатор встречи (это может быть проджект-менеджер) вместе с модератором отвечают на эти вопросы и доносят основные моменты до участников мозгового штурма.

Разминка

Если мозговой штурм проводится не впервые и все давно знакомы друг с другом, то разминку можно пропустить. Но все же это важный этап, который помогает настроиться на общение и генерирование идей. Для разминки можно использовать специальные упражнения.

Вот несколько примеров разминки:

Игра «Портрет» . Нужно подготовить 100 карточек с совершенно разными изображениями. Каждый должен выбрать ту, что больше других характеризует его, и рассказать почему. Такая игра поможет людям раскрепоститься и узнать друг друга получше.

Игра «Связка ключей». Участники достают свои ключи и рассказывают, для чего какой ключ служит. Игра простая, но эффективная — поможет создать непринужденную обстановку и настроиться на нужный лад. Вместо ключей можно использовать другие личные вещи, например, кардхолдер.

Генерирование идей

Следующий этап — то самое обсуждение и штурм. Всё зависит от модератора: он должен останавливать критику, направлять обсуждение в нужное русло, следить, чтобы участвовали все члены группы. Секретарь (тот, кто фиксирует идеи) тоже работает активнее всего именно на этом этапе.

Оценка, отбор и анализ идей

Последний этап — оценочный. Модератор, организатор встречи и все участники вместе определяют, какие идеи можно воплотить. Если идей много, можно разбить их на группы: тематические, по уровню сложности и другие.

Пять техник мозгового штурма

Процесс генерации идей можно построить по-разному. Классический метод Алекса Осборна дорабатывали, трансформировали и улучшали в течение многих лет. Так появились различные техники брейншторма.

Техника 1. Метод 6-3-5

Этот метод подходит для небольших команд, которым не удалось найти семь человек для мозгового штурма. Шесть человек за пять минут пишут на бумаге три идеи для решения проблемы. Затем обмениваются листочками, дополняют идеи друг друга, снова обмениваются и обсуждают, что в итоге получилось. Метод быстрый, подходит для уже сработавшихся команд.

Техника 2. Обратный мозговой штурм

Этот метод тоже подходит для опытных команд, которые давно работают вместе и устали от обычных брейнштормов. Для обратного метода нужно сконцентрироваться на минусах товара или услуги — подумать, как можно испортить продукт или потерять клиентов. И уже на основе этого решать найденные проблемы.

Техника 3. Лестница

Метод хорош для команд любой численности и состава. Суть такова: сначала команда обсуждает проблему в полном составе, затем в помещении остаются два человека, которые в течение нескольких минут обсуждают свои идеи. После к ним присоединяется третий, он предлагает решения, а после первые двое озвучивают свои. И так по нарастающей, до последнего человека.

Техника 4. Ролевой мозговой штурм

Метод весёлый, но эффективный. Похож на игру, но зато помогает выйти за рамки обычного видения проблемы. Все члены команды придумывают себе роль — образ известного человека, от лица которого они и станут генерировать идеи. Это может быть Илон Маск, королева Елизавета, Фёдор Достоевский. Задача — придумать, как бы справились с их проблемой эти люди.

Техника 5. Теневой штурм

Метод подходит для команд, в которых больше 10–12 человек. Весь коллектив разбивается на три группы.

Первая — самые активные, они публично представляют свои идеи. Вторая — теневая. Участники второй группы слушают первую, записывают свои идеи, анализируют. Третья группа — оценщики. Они слушают первую, читают идеи второй, обсуждают все идеи и выносят вердикт.

Метод также подходит для команд с неравномерным составом. Например, если есть явные любители выступать и те, кому проще креативить без публики.

Возможные ошибки при проведении мозгового штурма

Организатор (или модератор) не контролирует процесс

Начинается бардак, какофония, хаос. Все говорят одновременно и перебивают друг друга, в итоге — никаких новых идей и усталость от шума и суеты.

💡 Что делать? Выбрать в модераторы опытного и авторитетного человека, который разбирается в теме и знает коллектив. Нужно чётко объяснить ему обязанности и донести важность происходящего.

В обсуждении участвуют сотрудники, не связанные с проектом

Или наоборот, в обсуждении участвуют слишком похожие сотрудники. В обоих вариантах легко потратить время впустую.

В идеале участники штурма должны быть разными, но причастными к теме. Это значит, что продуктовом на брейншторме должны быть и маркетолог, и копирайтер, и производитель, и креативщик. Все те, кто работает с продуктом на разных этапах, а не только разработчики и продакт-менеджер.

💡 Что делать? Не созывать весь коллектив ради создания кучности, но и не забыть всех, кто соприкасается с проблемой — пусть даже на разных этапах.

Людей слишком много или слишком мало

Пункт похож на предыдущий, но больше про количество. Меньше 6–7 человек — слишком мало для мозгового штурма, можно не набрать достаточно идей. Больше 12 человек — слишком много. Есть риск, что встреча затянется и будет царить хаос.

💡 Что делать? Ограничить количество людей: минимум 7, максимум 12. Больше желающих? Пригласите их на следующий мозговой штурм.

Лишнее соблюдение иерархии

Модератор в первую очередь даёт слово тем, кто занимает высокую должность. Остальные сидят, подавленные авторитетом начальства, и замалчивают идеи. Эта ошибка мешает коллективу мыслить ясно и искренне высказываться.

💡 Что делать? Начинать с тех, кто занимает наименее высокую должность. Если они выскажутся сначала, то не будут бояться противоречить руководству.

Не зафиксированы все идеи

Мозговой штурм был продуктивным, но на выходе мы ничего не получили. Почему? Потому что не записали. Ошибка банальная, но частая.

💡 Что делать? Назначить секретаря.

Все сотрудники на удалёнке, мозговой штурм не провести

Новые времена диктуют новые правила. Отчаиваться не стоит — мозговой штурм можно организовать даже для удалёнщиков. Не нужно собирать в одной комнате, техника позволяет провести всё онлайн.

💡 Что делать?

Чётко обозначить дату, время, повестку. Если указать, что мозговой штурм будет «после обеда», то вы никогда не соберётесь. На удалёнке обед — понятие растяжимое.

Подготовить онлайн-материалы для встречи. Правила мозгового штурма, доску с целями и задачами, стикеры с именами участников. Так всем будет проще влиться в обсуждение.

Подготовиться к скачками интернета и проблемам со связью. Записывайте встречу и наглядно фиксируйте идеи — так человек сможет быстро включиться в обсуждение даже после «вылета».

Не занимаем твой мозг — коротко о главном

Мозговой штурм — безопасная зона для генерации идей. Чтобы его провести, надо соблюдать правила: не критиковать даже самые безумные мысли, накидывать как можно больше идей, модерировать, фиксировать всё письменно, не затягивать собрание.

Идеальное количество участников — 7–12, иногда можно и больше, но надо подключать отдельную технику мозгоштурма (например, «Теневой штурм»).

Начинать мозгоштурм лучше с идей от сотрудников-джунов, а потом идти выше по организационной лестнице.