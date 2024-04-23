Стили лидерства в менеджменте. Как выбрать свой стиль

Кнут, пряник, шляпа капитана, ободряющая речь или всё сразу — про виды и выбор атрибутов лидера.

Лидерство — базовый навык каждого руководителя. Это значит уметь вдохновить, сплотить и повести за собой людей, а не просто раздавать команды. Лидером нельзя родиться, им можно только стать — с практикой и опытом.

Сначала выделим, что подразумевает под собой любое лидерство:

Целеполагание. Хороший лидер задаёт команде вектор развития, объясняет конечную цель и путь к ней. Это его первостепенная задача.

Ответственность. Именно лидер отвечает за конечный результат, потому что видит картину целиком и заправляет процессами. Иначе получится, что на словах ты Лев Толстой, а на деле толстый лев.

Авторитет. Хорошего лидера ценят в команде, доверяют ему и прислушиваются. Нужны опыт, знания и софт-скиллы. Просто занимать высокий пост недостаточно.

Организация процессов. В силах лидера выстроить работу команды так, чтобы она показывала результаты. Для этого нужно регулярно встречаться с командой, обозначать пул задач и расставлять приоритеты.

Каждый управленец справляется с этим по-своему — тут в дело вступает стиль лидерства. Он зависит от организационной структуры компании и личных особенностей лидера.

Авторитарный стиль: решительность в командовании

Такому лидеру важнее всего авторитет: его позиция и выборы не должны подвергаться сомнению. Авторитарный лидер принимает решения в одиночку и спускает их команде «сверху вниз».

Он подходит для структур с высокой степенью ответственности и риска, где важно, чтобы все соблюдали устав или регламент. Например, в пожарной части от принятых лидером решений зависят жизни людей, а времени на обсуждения нет.

Ключевые компетенции: решительность, дисциплина, личная ответственность.

Где встречается:

в силовых, военных и государственных структурах.

в компаниях со строгой корпоративной иерархией.

Плюсы

Ожидаемые запросы и высокие KPI: когда каждый знает, что должен делать, команда работает «как часы» и выдаёт стабильные результаты.

Сотрудники сосредоточены на выполнении операционных задач, не отвлекаются на организацию работы и принятие ключевых решений.

Отработанные алгоритмы работы, прописанные регламенты, чёткие зоны ответственности.

Минусы

Нет места творчеству и самовыражению. Это нередко снижает мотивацию.

Процессы и решения завязаны на лидере. Такая система почти не обладает гибкостью, и процессы могут «провисать» в согласованиях.

Лидер рискует впасть в микроменеджмент и гиперконтроль. В худшем случае можно получить управленца-деспота или манипулятора.

Демократический стиль: сила коллективного разума

С лидером-демократом команда может участвовать в обсуждении организационных вопросов и влиять на решения лидера. Лидер использует компетенции разных сотрудников, чтобы прийти к лучшему варианту для всех.

Ключевые компетенции: эмпатия, ведение переговоров, управление конфликтами.

Где встречается:

в организациях с матричной структурой — когда специалисты из разных сфер объединяются, чтобы сделать проект

в стартапах, где небольшая команда работает на энтузиазме и вере в идею

Плюсы

Сотрудники вовлечены и чувствуют свой вклад в развитие компании. Это заряжает и приводит к качественным результатам.

Срабатывает принцип «одна голова хорошо, а две лучше». Команда помогает лидеру взглянуть на проблему под новым углом или придумать неочевидное решение.

Почва для тёплых отношений внутри команды и между командой и лидером.

Минусы

При активном участие в организационных и стратегических вопросах у людей меньше времени и сил на операционные задачи.

Субординация незначительна или отсутствует вовсе. Если лидеру не хватает авторитета, могут начаться проблемы с дисциплиной и распределением ответственности.

Компания может выглядеть невыгодно среди конкурентов. Например, презентацию бренда сильнее представят визионеры, чем демократические лидеры.

Либеральный стиль: свобода действий

Либеральные лидеры ещё сильнее пропитаны духом свободы. Этот тип лидерства не предполагает наличия лидера как такового. Структуры с таким лидерством ещё называют team-based, то есть основанные на команде.

Сотрудники сами выстраивают рабочие отношения и собственные процессы, а лидер равен остальным. Его задачи сводятся к тайм-менеджменту, советам, управлению головными процессами.

Ключевые компетенции: эмпатия, ведение переговоров и встреч, управление конфликтами. И саморазвитие как отдельного профессионала

Где встречается:

в организациях с сильным творческим уклоном.

в стартапах или внутри корпораций — если команда уже сработалась и хорошо замотивирована в развитии продукта или проекта.

Плюсы

Стиль лидерства может возникнуть только в зрелом коллективе, где каждый сотрудник — самостоятельная единица, и готов брать на себя ответственность.

Сотрудники высоко замотивированы, потому что напрямую воздействуют на процессы и результат.

Максимальный уровень доверия и взаимопонимания.

Минусы

Сложно распределять обязанности и принимать решения: нет человека, чьё мнение будет решающим.

Сотрудники в таких командах сильно нагружены и даже перегружены — тут недалеко и до выгорания.

Эффективность сильно зависит от того, насколько слаженно работает команда. Любой разлад поставит результат под вопрос.

Ситуационное лидерство: лучшее из каждого стиля

Ситуативное лидерство описали Пол Перси и Кеннет Блашар. Они пришли к выводу, что любой стиль лидерства в долгосрочной перспективе не эффективен.

А значит, нужно комбинировать стили лидерства, выбирая нужный в зависимости от ситуации:

указывающее руководство (авторитарный стиль) — когда нужно быстро и без колебаний принять решение;

наставничество (демократический стиль) — когда нужно создать иллюзию контроля, но не мешать творческому потоку;

поддерживающий стиль (либеральный стиль) — когда все процессы идут как надо, и от лидера требуется только следить за ними;

делегирующее руководство (демократический стиль) — когда нужно сформулировать новую цель, и лидер задаёт рамки, а команда выбирает способы достижения цели самостоятельно.

Ключевые компетенции: гибкость, гибкость и ещё раз гибкость. А ещё самоорганизация и критическое мышление

Плюсы

Гибкость способствует росту! С таким подходом компания наверняка вырастет за счёт нестандартных решений и персональной ответственности.

Отсутствие микроменеджмента — всегда плюс.

Преобладание либеральных и демократических стилей означает минимум бюрократии и сложных согласований.

Минусы

Такой стиль непросто соблюдать: лидер должен вовремя среагировать и перестроиться, а сотрудники — принять перемены.

Непостоянный характер лидерства может пошатнуть доверие и авторитет. Казалось бы, ещё вчера решения принимались коллективно, а сегодня уже «сверху вниз».

Большой риск вообще потерять управление и действовать «как в голову взбредёт».

Визионерское лидерство: чёткое видение будущего

Согласно концепции эмоционального лидерства, визионер определяет цели компании. А значит, миссию и вектор развития. Такой лидер видит образ компании в будущем и заряжает своими идеями сотрудников. Они получают свободу действий — но в рамках видения лидера.

Ключевые компетенции: экспертность и саморазвитие, ораторское искусство, навыки переговоров и эмпатия

Где встречается:

в сетевых структурах, где разные филиалы или подразделения объединяет один бренд, стиль и идея.

в компаниях с акцентом на инновации.

Плюсы

Стиль легко переносит масштабирование: лидер следит за общей концепцией и миссией, а отделы или филиалы развиваются относительно свободно.

Лидер становится источником вдохновения — не просто управленцем, а идейным наставником.

Визионеры редко грешат микроменеджментом и стараются не лезть в операционку.

Минусы

Визионеру как никому другому нужен сильный топ-менеджмент. Иначе он не справится с непосредственным управлением производством и цифрами.

Есть риск потерять контроль над ответвлениями, если сотрудники начнут злоупотреблять выделенной свободой.

Визионерское лидерство — это игра вдолгую. Поэтому слабым местом визионера становятся проблемы на короткой дистанции.

Как выбрать свой стиль лидерства

Есть организации, где выбор минимальный — как, например, в государственных структурах. К лидеру на такой позиции предъявляют много ожиданий, как прописанных в регламентах, так и негласных. А, например, в стартапах лидер может сам выстраивать траекторию и выбирать свой стиль.

Чтобы понять, какой стиль лидерства подойдёт тебе лучше всего, спроси себя:

В чём мои сильные стороны как лидера? Ты добиваешься лучших результатов, когда глубоко вникаешь в процессы или свободно делегируешь? Предпочитаешь принимать решения в одиночку или совместно?

Какой лидер нужен моей команде? К примеру, авторитарный стиль лидерства подойдёт для пассивной команды исполнителей, а вот идейных и активных спецов он задушит. Учитывай и то, к какому стилю команда уже привыкла и готова ли к изменениям.

Как я могу вписать свой стиль в компанию? Оцени, в насколько строгие рамки тебя помещают структура и ценности организации.

Где-то на пересечении этих трёх переменных ты и найдёшь свой уникальный стиль лидерства.

Это не значит, что он теперь навсегда — всегда можно подстроить стиль под конкретную компанию, команду или ситуацию. Успешный лидер придерживается своих ценностей, но при этом остаётся гибким.