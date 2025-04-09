Когда после уточненки по НДС может прийти ГУЭБиПК

После добровольной уплаты НДС через полгода директору пришел вызов в ГУЭБиПК, при посещении оперуполномоченного выяснилось, что они рассматривают перевод денежных средств сомнительным контрагентам как вывод средств в теневой оборот (ст. 174 УК РФ).

Нестандартная ситуация из практики, с которой очень редко можно столкнуться.

Компании предъявили претензии по НДС по сомнительным контрагентам и предложили доплатить налог добровольно, с чем компания не согласилась.

ИФНС передала информацию в налоговую по крупнейшим налогоплательщикам и сказала, что проверяемая компания имеет признаки технички, поэтому выгодоприобретателем является крупняк-заказчик компании.

ИФНС по крупнейшим информацию приняла, стала проводить предпроверочный анализ крупняка-заказчика. У крупняка были претензии по нескольким вопросам, в том числе по компании, интересы которой я представлял.

Заказчиком был поставлен ультиматум: либо убираются вычеты по компании и заказчик больше с ней не работает (а это основной заказчик, без которого бизнес можно будет закрыть) или же компания сама добровольно устраняет сомнительных контрагентов по цепочке у себя.

Из двух зол было выбрано наименьшее и принято решение устранить цепочки, по которым была претензия у налоговой. Сходили с директором на допрос в ИФНС по крупнейшим, в рамках допроса довели периоды и суммы по сомнительным контрагентам и в ближайшие пару месяцев были представлены уточненки по НДС. Отношения с Заказчиком восстановлены, претензии от налоговой закрыты.

Прошло полгода, директора вызывают в ГУЭБиПК для получения объяснения по взаимоотношениям с заказчиком и контрагентами. В том числе, по которым уточнились.

Поскольку на момент вызова директора не было в городе, я посети мероприятие, где оперуполномоченный взял объяснения по фактам взаимодействия с контрагентами.

Из основных причин, которые интересуют правоохранительные органы – транзитный характер движения средств, поскольку имеются подозрения на вывод в теневой оборот (хотя все официальные оплаты были за реально оказанные услуги и деньги выплачены либо сотрудникам, либо соисполнителям, либо самозанятым).

Таким образом, правоохранители усматривают преступление по ст. 174 УК РФ, а налоговые органы уже свое получили. И как ирония, после утонения обязательств по НДС именно налоговая направила материал для работы в ГУЭБиПК. Хотя понятно, что так хотели зайти на заказчика-крупняка, поскольку с него можно многим поживиться.

Вот так отношения с не очень добросовестными контрагентами могут привести к подозрениям в уголовных преступлениях. Со своей стороны мы доказываем реальность сделок, поскольку товар реально поставлен и работники реально были и получили за это оплату официально.

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