Тунеядцев нет

Контроль государства за теневой занятостью населения усиливается с каждым годом и контролирующие органы начинает всё жестче выявлять неофициальную занятость и признаки подмены трудовых отношений.

В прошлом году налоговые органы начали агрессивно работать над пополнением бюджета НДФЛ и страховыми взносами.

Участились случаи вызовов на рабочие совещания по добровольному обелению сотрудников и вот несколько примеров из практики, как налоговая работает над данными вопросами:

1) Законодательные инициативы

Минфин, Минтруд и иные ведомства применяю ряд мер для правового воздействия на налогоплательщиков: запуск с 2025 года межведомственной комиссии для противодействия нелегальной занятости с внесением список позора недобросовестных работодателей; вынесение различных приказов, писем, перечней рисков; из недавнего – законопроект о внесении изменений в ТК РФ и наделении Роструда полномочиями на признание отношений трудовыми.

Будут и иные законодательные инициативы. Но основным контролирующим органом и поставщиком информации в данном случае остается ФНС.

2) Контроль самозанятых

С вводом плательщиков НПД в 2018 году налоговые органы постоянно проверяют хитрых компаний и ИП, которые стараются таким образом подменить трудовые отношения за счет самозанятых.

Все ошибки бизнеса караются: выплаты два раза в месяц, соблюдение трудового распорядка работодателя, обеспечение самозанятого всем необходимым для работы, отсутствие у самозанятого иных источников дохода и т.п.

Если вы работаете с самозанятыми, то работайте с ними правильно и к вам не будет лишних вопросов.

3) Контроль «безработных» ЮЛ и ИП

Работает ИП или ООО в сфере розничной торговли, имеют несколько магазинов/ПВЗ, в каждом из которых зарегистрирована ККТ, но не имеет сотрудников. Присутствуют все явные признаки того, что в одиночку ИП или директор одновременно присутствовать и пробивать чеки в разных точках не может.

В Яндекс Картах, 2ГИС, соцсетях, сайтах всегда отражаются уличительные признаки: режим работы, отзывы о каком-либо сотруднике от лица клиента, общие фотографии, собственные посты о команде. А если еще и ФИО кассиров указаны в чеках ККТ, тогда как отчетность по НДФЛ и СВ нулевая или вовсе не подается – туши свет.

Налоговые органы такое считывают быстро и беспощадно.

Сначала налоговый орган говорит: сколько ККТ – столько и сотрудников минимум. Следующий шаг: на одной ККТ не может работать один сотрудник, нужен сменщик – уже как минимум два сотрудника на одну кассу. А далее уже идет разговор о том, что МРОТа на всех не хватает – платите среднеотраслевую по региону.

Налоговые, если работодатели их не слышат, составляют акты налоговых проверок с последующими доначислениями расчетным путем (обычно от МРОТа или перечислений по банку).

Это относится не только к торговле, например, на этой неделе я начал работать над актом проверки по страховым взносам, когда компании доначисляют страховые по возвращенным займам руководителю, а изначально инспектор просил пояснить, кто выполнил госзаказы, когда у компании нет сотрудников, просил договоры подряда, которые хотя как-то оправдали бы выполнение работ не своими силами. Поскольку такой информации не дали, инспектор подошел с энтузиазмом.

4) Тематические и иные способы контроля

В настоящий момент активно борются с водителями Яндекс.Такси и курьерами Яндекс.Доставки и подобных сервисов, поскольку различные таксопарки/ИП работают с водителями не как с работниками.

Также смотрят подотчеты, займы, просто вывод по зарплатному проекту, не очень любят и верят в аутстаффинг/аутсорсинг и в высокие доходы, которые достигаются без сотрудников (например, ИП заработал 100 млн. руб., а сотрудников нет – подозрительно).