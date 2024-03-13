Как вернуть гарантийные удержания по договору подряда, если заказчик требует взамен банковскую гарантию

Бухгалтеры не видят актуальных данных ЕНС и не могут сформировать электронные подписи в ЛК. 🔨«Ночной бухгалтер» № 1733

Никогда такого не было... Бухгалтеры жалуются, что в личных кабинетах невозможно посмотреть актуальную информацию по сальдо ЕНС. Данные стоят на 15, 18, 19 июля. Если написать через ЛК налоговикам, сведения обновляются, но не всем. Формировать электронные подписи многие также не могут, не отправить 3-НДФЛ, не обновить электронные подписи.