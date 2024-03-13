Как вернуть гарантийные удержания по договору подряда, если заказчик требует взамен банковскую гарантию

Юристы ЮК «Генезис» подготовили и подали в суд исковое заявление о взыскании гарантийных удержаний и неустойки.
На что ссылался Заказчик:
По договору подряда гарантийные удержания выплачиваются только при предоставлении Подрядчиком банковской гарантии.
Заказчик предоставлял Подрядчику давальческие материалы, которые тот не использовал и не возвратил. Поэтому выплачивать гарантийные удержания Заказчик не должен.
Доводы ЮК «Генезис» в защиту клиента:
Все банковские гарантии предоставляются Подрядчиком Заказчику только по письменному требованию Заказчика, направленному за 10 рабочих дней до истечения срока предоставления соответствующей банковской гарантии.
Поскольку Заказчик такого требования Подрядчику не направил, у последнего не возникло обязанности предоставить гарантию.
Весь давальческий материал был использован Подрядчиком в ходе выполнения работ. Акт невозврата материалов и оборудования составлен Ответчиком в одностороннем порядке, о несогласии с указанным актом Истец неоднократно уведомлял Ответчика. Материалы были использованы Подрядчиком для производства работ. Поэтому нет оснований удерживать денежные средства Подрядчика.
Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию.
Суд поддержал позицию Истца.
Исковые требования удовлетворены, с Заказчика взысканы гарантийные удержания в размере 8 309 860 руб. 86 коп., а также неустойка 369 788 руб. 81 коп.
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