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Как прокачать бизнес. 7 способов привлечь новых клиентов

Без клиента не выживет ни один бизнес, поэтому привлечение новых покупателей — важная задача для любого предпринимателя. Рынок быстро меняется, а конкуренция растёт, поэтому стоит постоянно внедрять новые инструменты и стратегии для удержания клиентов.
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В этой статье мы перечислим 7 эффективных способов привлечения новых клиентов в бизнес, которые помогут увеличить доход и укрепить позиции на рынке. Возможно, вы отметите, в каких аспектах ваш бизнес уже преуспевает, а что пока является зоной роста.

1. Прокачайте свой сайт

Даже если вы оказываете услуги вживую, сайт — лицо вашего бизнеса. Именно по этой обложке вас встречают потенциальные клиенты, и некачественно сделанный сайт легко перенаправит их к конкурентам. 

В первую очередь сайт должен быть удобным и функциональным для пользователя. Клиенту должно быть понятно, как оформить заказ, оставить заявку или связаться с менеджером. Для этого нужен качественный UX- и UI-дизайн.

Помимо этого важна информативность — тексты на сайте должны ёмко формулировать ваше конкурентное преимущество и покрывать все продукты и услуги, которые вы продаёте. Не забывайте, что информация должна быть актуальной, а значит, её необходимо постоянно обновлять!

Ещё одна задача при создании или коррекции сайта — SEO-оптимизация, то есть оптимизация вашего сайта под поисковые системы. Так потенциальный клиент сможет легко выйти на вас, когда забьёт свой запрос в Яндекс или Google.

2. Продумайте маркетинговую стратегию

На продуманной маркетинговой стратегии строится развитие любого бизнеса, однако её не так уж просто выстроить. Иногда может показаться, что лучше направить ресурсы на постоянное улучшение продукта, чем на его продвижение — однако тогда о вас просто никто не узнает.

Качественная стратегия начинается с определения целевой аудитории, её предпочтений и потребностей. Кому полезен ваш продукт? Как живут эти люди? Какими медиа пользуются?

Выбор целевой аудитории поможет разработать уникальное торговое предложение, которое будет одновременно удовлетворять потребности вашей аудитории и выгодно отличаться от конкурентов. Именно вокруг УТП следует выстраивать бренд-айдентику, чтобы главный посыл продукта был сразу понятен потенциальному клиенту.

Далее следует выбрать каналы продвижения. Вы можете сделать ставку на контекстную рекламу, e-mail маркетинг, SEO-оптимизированные тексты или продвижение в социальных сетях — вариантов множество, и они зависят от вашей целевой аудитории.

Не забывайте мониторить результаты и корректировать стратегию, ведь то, что работало ещё вчера, сегодня может быть уже неактуальным.

3. Вложитесь в SMM

В современном бизнесе далеко не уедешь без построения бренда в социальных сетях. Хороший SMM — отличный способ привлечь новых клиентов и завоевать их доверие. На страничках вы можете непринуждённо рассказывать про ваш продукт и команду — а ещё проводить интеграции с другими брендами, устраивать конкурсы и разнообразно взаимодействовать с аудиторией.

Важнейший момент в ведении SMM — не забывать о регулярности. Социальные сети — отличный способ часто напоминать о себе, мелькая в новостной ленте клиента. Поэтому, если вы будете делать это нерегулярно, нужный эффект не будет достигнут, и клиент забудет о вас. Кроме того, регулярное обновление контента создает позитивный образ в глазах аудитории, ведь так вы показываете своё постоянство и неравнодушие.

Не стоит забывать и об интерактивности. Одна из главных функций SMM — возможность взаимодействовать с аудиторией: отвечать на их комментарии, устраивать конкурсы, устраивать опросы, интересоваться мнением. Это поможет наладить контакт с клиентами и установить доверительные отношения.

4. Участвуйте в мероприятиях

Мероприятия, такие как семинары, конференции, открытые приёмы, могут показаться неочевидным способом привлечь новых клиентов. Однако так вы сможете выстроить нетворкинг и расширить круг не только потенциальных клиентов, но и партнёров, и даже инвесторов.

Во время ивентов вам может представиться возможность продемонстрировать свой продукт или услугу или рассказать о них. Помимо простого сарафанного радио, так ваш бренд может попасть в медиа. Это улучшить узнаваемость бизнеса и поможет выстроить имидж компании.

С теми же целями можно устраивать собственные мероприятия. Приглашайте интересных гостей и спикеров, чтобы привлечь большую аудиторию талантливых специалистов. 

5. Проводите акции и розыгрыши

Все любят хорошие скидки — это факт. Порой простая акция со снижением цены на первое пользование продуктом или услугой творит чудеса, заманивая большое количество потенциальных клиентов. А ознакомившись с вашим брендом, часть из них обязательно захочет продолжить.

Сегодня существует множество способ проводить акции, помимо обычных скидок. Фантазируйте! Устанавливайте сотрудничество с другими брендами и дарите промокоды в нативной рекламе. Или проведите в социальных сетях розыгрыш своего продукта или услуги.

В акциях и розыгрышах важно ориентироваться на сезонность. Часто такие мероприятия приурочивают к праздничным датам и каникулам. Да и просто актуальный инфоповод может стать отличной причиной для акции, если не упустить правильного момента.

6. Завоёвывайте лояльность

Постоянно собирайте обратную связь. И не бойтесь хвастаться положительными отзывами — сделайте на вашем сайте отдельный блок с фидбеком. Это улучшит ваш образ в глазах потенциальных клиентов и увеличит уровень доверия. 

Не стоит удалять или игнорировать негативную обратную связь — её тоже можно обратить в свою пользу. Помните, что в 99% случаев клиент недоволен не потому, что он плохой человек, а потому, что вы не удовлетворили его потребность. Возможно, вы выбрали не ту целевую аудиторию или где-то ошиблись в разработке продукта. В любом случае, это повод извиниться перед клиентом и постараться исправить ситуацию. Если вы прислушиваетесь к своим клиентам, это несомненно идёт вам в плюс.

Помните, что один лояльный клиент — это много лояльных клиентов. Тут как с зачёткой — сначала вы работаете на клиента, а потом он на вас. Человек, который доволен вашим продуктом или услугой, наверняка порекомендует его друзьям и знакомым. Этот процесс можно преумножить реферальной программой — специальными бонусами клиентам за привлечение новых.

Вы также можете внедрить программу лояльности, которая будет поощрять постоянных клиентов и увеличивать их верность бренду.

7. Поддерживайте связь с клиентом

Мы уже рассказали, почему стоит поддерживать интерактивность в SMM, собирать обратную связь и реагировать на неё, однако это ещё не всё.

В идеале ваш бренд интегрироваться в жизнь клиента, его повседневность. Этому могут способствовать рассылки и уведомления. Важно сохранить баланс: стоит только перейти черту, и вы покажитесь слишком назойливым, а ваш маркетинг — агрессивным. Поэтому важно выстроить настоящую связь с клиентом, прислушиваясь к его интересам, потребностям и болям.

Также важно постоянно развивать качество продукта, в том числе ориентируясь на отзывы. Чтобы отвечать потребностям клиента, нужно не только хорошо знать свою целевую аудиторию, но и быть на шаг впереди. Возможно, ваш клиент ещё сам не знает, что ему нужно, — но завтра ему это предложит конкурент, и вы окажетесь в пролёте. 

Резюмируя

Для любого бизнеса важно постоянно привлекать новых клиентов, вне зависимости от его размера или отрасли. Мы предложили вам 7 способов увеличения клиентуры — однако они не только увеличат продажи, но и помогут удержать текущих клиентов. 

Стоит помнить, что улучшение продукта/услуги и привлечение новых клиентов не должны являться самоцелью. Необходимо выстроить постоянный процесс взаимодействия с клиентами, реагировать на обратную связь, чтобы развивать продукт или услугу в правильном направлении. Это требует времени и усилий, однако окупается со временем — в первую очередь в виде лояльности клиентов.

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