Полезные Сервисы
Бизнес-психология

Ресурсное состояние и продуктивность: как достигать целей и быть энергичнее

Мы все обладаем ресурсами — такими как деньги, время и знания, но мало кто использует их по максимуму. В идеале, продуктивность — способность человека достигать целей в кратчайшие сроки, используя все его ресурсы. Тем не менее наше состояние не всегда позволяет нам достичь пика личной эффективности. 
26 14

В этой статье мы рассмотрим, как ресурсное состояние влияет на продуктивность, и как использовать ресурсы наиболее эффективно для достижения целей и успеха.

Что такое ресурсное состояние и как оно влияет на нас

Ресурс означает запас, источник покрытия нужд и потребностей. Ресурсы бывают разными: человеческими, материальными, умственными.

Представим, что мы создаём свой стартап. Самым важным ресурсом для этого проекта будут люди, у которых есть знания и опыт для решения сложных задач. Деньги тоже важны — без них нельзя купить необходимые материалы и услуги. А материальные ресурсы, такие как оборудование и технологии, помогут повысить эффективность работы.

Важно не только обладать ресурсами, но и правильно распределять их, чтобы использовать наиболее эффективно и достигать своих целей. Так входят в ресурсное состояние — когда ресурсы активно используются и всё равно остаются в изобилии.

Исследования показывают, что ресурсное состояние положительно влияет на продуктивность проекта, организации или отдельного человека. Например, исследование «Resource-based view of human capital and productivity» 2015 года показало, что высокое ресурсное состояние, особенно в отношении человеческих ресурсов, имеет прямую связь с высокой продуктивностью. 

Другое исследование 2017 года, «Optimizing Resource Utilization to Improve Organizational Performance: A Review of Literature», показало, что оптимизация ресурсов улучшает эффективность и результаты организации.

Получается, что ресурсное состояние напрямую связано с эффективностью любой деятельности. Теперь обсудим, как «войти в ресурс» и оставаться там как можно дольше.

Как «войти в ресурс» и повысить продуктивность

Простая формула нахождения «в ресурсе» — сочетание физического и ментального здоровья. Конечно, это легко только на словах. В реальности мы больше заботимся о своих обязанностях, и даже во время отдыха умудряемся навредить себе, например, употребляя алкоголь.

Вот несколько простых советов для поддержания физического здоровья:

  • Вовремя отдыхайте и спите по 7–8 часов. Желательно соблюдать режим и ложиться спать в одно и то же время каждый день. Чтобы засыпать было легче, откладывайте телефон за час до отхода ко сну. 

  • Правильно питайтесь и пейте воду по потребности. То, что мы едим, критически влияет на наше здоровье и самочувствие. Старайтесь делать выбор в пользу цельных продуктов, не забывайте об овощах и фруктах — а вот сладкое и спиртное лучше ограничить.

  • Тренируйтесь. Физическая активность может быть разной — тренажёры, бег, йога. Если пока не получается найти силы или время, просто выбирайте прогулку вместо автобуса и лестницу вместо лифта.

  • Заботьтесь о себе. Вовремя посещайте врача и проходите чек-апы. И не работайте, если заболели!

А вот как можно помочь себе с психологической точки зрения:

  • Медитируйте. Достаточно небольших сессий по 5–10 минут. Научно доказано, что медитации снижают тревогу и улучшают эмоциональное состояние.

  • Найдите хобби. Лучше подойдут те, где нужно что-то делать руками, — так вы увидите физический результат труда, которого часто не хватает работникам в диджитал-сферах. Нам всем пригодится немного дофамина — так называемого «гормона вознаграждения».

  • Практикуйте благодарность. Заведите тетрадку, где будете записывать всё хорошее, что произошло с вами за день. Или поблагодарите жизнь в целом — за всё, что у вас есть. Это поможет сосредоточиться на хорошем и ценить настоящее.

  • Представьте, что вы уже на вершине. В английском языке есть поговорка — fake it till you make it, то есть притворяйся, пока не получится. Это подтверждается научно: так можно «обмануть» мозг, заставив думать, что вы уже достигли нужного состояния. Улыбнитесь, расправьте плечи!

Следуя этим рекомендациям, вы сможете «войти в ресурс», чувствовать себя лучше и работать эффективнее.

Резюмируя

Можно сказать, что популярное выражение «ресурсное состояние» означает просто-напросто высокий уровень энергии и жизненных сил, благодаря которым мы можем посвящать себя работе и быть продуктивными.

Иногда мы слишком стремимся к эффективности и бежим за максимальными показателями, однако практика показывает, что для вхождения в ресурс нужно качественно отдыхать и заботиться о себе. Так вы будете чувствовать себя лучше, работать эффективнее и достигать результатов быстрее.

Начать дискуссию

Общество

Отели и гостиницы подешевеют: что придумали власти

Директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Владимир Трач в ходе круглого стола комитета Госдумы по защите конкуренции сообщил, что невозвратный тариф, который планируется ввести в российских отелях, будет на 30% дешевле обычных тарифов.

11

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Нотариат

Нотариальные услуги стали дешевле

В Совете Федерации в рамках круглого стола «Особенности правового регулирования нотариальной деятельности: практические вопросы» обсудили эффективность действующей системы организации нотариальной деятельности в РФ и возможные пути совершенствования законодательства о нотариате.

14
Первая Экспертная Бухгалтерия
ЭДО

Как выбрать ЭДО и не ошибиться: плюсы и минусы систем

Системы электронного документооборота (ЭДО) позволяют упростить документооборот: ускорить передачу и получение документов, организовать поиск и хранение. Во многих случаях использование ЭДО обязательно. Рассказываем, как выбрать подходящую систему с учетом их особенностей. 

Как выбрать ЭДО и не ошибиться: плюсы и минусы систем
12

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
RG-Soft

Закупка, реализация импортных товаров в 1C:EPR

В статье рассказываем, как осуществить закупку и реализацию импортных товаров в 1C:ERP.

Закупка, реализация импортных товаров в 1C:EPR
7
УК РФ

В суд поступило дело о нецелевом расходовании на 430! томов

Генпрокуратура направила в суд 430 томов уголовного дела о нецелевом расходовании денежных средств участников долевого строительства на сумму свыше 2,4 млрд рублей.

115
QRService
Система быстрых платежей

NFC–таблички с кассовой ссылкой

Рассказываем, как легко оплатить покупки с помощью NFC-таблички с кассовой ссылкой и чем она отличается от других способов оплаты через систему быстрых платежей (СБП).

NFC–таблички с кассовой ссылкой
53

Онлайн-курсы

52
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
6-НДФЛ

Стало ясно, по какой форме сейчас сдавать 6-НДФЛ

Налоговики рекомендуют сдавать 6-НДФЛ по форме, которая еще не действует.

1
600
Мультибухгалтер
Управленческий учет

Бухгалтерский бизнес: замер рабочего времени бухгалтера

Любые дополнительные отчеты никем не любимы, а бухгалтерами в особенности: и так живем в мире сплошных отчетов. Но есть ситуации, при которых «фото рабочего дня» бухгалтера можно использовать в качестве инструмента управления.

Бухгалтерский бизнес: замер рабочего времени бухгалтера
1
91
Мошенничество

С июля полицейские начнут блокировать подозрительные операции и отключать от дистанционного обслуживания

Глава МВД Колокольцев заявил, что выявлено свыше 100 000 лиц, совершивших IT-преступления.

149
Полезные Сервисы
Бизнес-психология

Ресурсное состояние и продуктивность: как достигать целей и быть энергичнее

Мы все обладаем ресурсами — такими как деньги, время и знания, но мало кто использует их по максимуму. В идеале, продуктивность — способность человека достигать целей в кратчайшие сроки, используя все его ресурсы. Тем не менее наше состояние не всегда позволяет нам достичь пика личной эффективности. 

26
Расходы по налогу на прибыль

🚘 Компенсацию за личное авто увеличили в 2 раза. Эксперт: нормы не менялись 20 лет

Размер компенсации за использование личного автомобиля сотрудников в служебных целях теперь составляет 2400 рублей. Раньше – 1200 руб.

3
1,1 тыс.
Мошенничество

Мошенники стали прикидываться «мошенниками»

Сотрудница банка уберегла мужчину от кредитов для мошенников.

157

Разборы законов

1 239
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
УСН

🔥 По УСН хотят сделать прогрессивные ставки налога, чтобы решить проблему с дроблением

Ставка налога по УСН должна расти в зависимости от роста выручки компании. Лимиты дохода по УСН надо приравнять к порогам для получения господдержки МСП.

1
269
Обучение для бухгалтеров

💥 Новый курс «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С»: разберитесь в кадрах, 1С:ЗУП и воинском учете по супер-цене

В 2024 году кадровиков ждет целая череда поправок: стартовал весенний воинский призыв, начала работу межведомственная комиссия, которая проверит работу компаний с самозанятыми, в силу вступил закон об уплате НДФЛ за иностранных сотрудников. Подготовиться к этим и другим изменениям в законодательстве вы можете на новом онлайн-курсе «Клерка».

16
Наталия Лукина
Воинский учет

Викторина на «Клерке». Все ли вы знаете про воинский учет?

Проверьте свои знания по воинскому учету! Все ответы уже были опубликованы в статьях на «Клерке». Чур, не гуглить!😊 Попробуйте честно пройти тест. А победитель получит приз от редакции — консультацию от эксперта «Клерка» по любому вопросу.

Викторина на «Клерке». Все ли вы знаете про воинский учет?
2
71
Dbrain
Бухгалтерия

Бухгалтерские мемы: за что мы любим и ненавидим конец месяца

Конец месяца для бухгалтера — это как финал большого сериала: погони за контрагентами, интриги с отчетностью, неожиданные повороты в первичке и, конечно, большое облегчение после титров. 

Бухгалтерские мемы: за что мы любим и ненавидим конец месяца
3
131
Маркетплейсы

Техника на маркетплейсах стала дороже на 15%

На маркетплейсах подорожала зарубежная техника. Это связано со снижением порога беспошлинного ввоза с 1 тысячи евро до 200.

84
Обучение для бухгалтеров

⏳Сегодня последний день акции! 5 самых свежих и горячих онлайн-курсов «Клерка» всего за 3690 рублей

Изучите воинский учет, ОСНО, УСН, ВЭД, финансовое моделирование и анализ на новых курсах «Клерка»! Успейте сегодня купить онлайн-курсы за 3690 рублей.

29

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Воинский учет

Увольте сотрудника, если его призвали на службу, и сообщите об этом в СФР и военкомат

Начался весенний призыв. Если вашего работника призвали, то его следует уволить из компании. Но делать это надо особым способом. Расскажем, на что обратить внимание.

133

Интересные материалы

Самозанятые

💅 Количество самозанятых ежедневно прирастает: какой средний чек

Сейчас зарегистрировано уже 10 млн самозанятых. И с каждым днем их становится на 8,5 тысяч человек больше.

59