Ресурсное состояние и продуктивность: как достигать целей и быть энергичнее

Мы все обладаем ресурсами — такими как деньги, время и знания, но мало кто использует их по максимуму. В идеале, продуктивность — способность человека достигать целей в кратчайшие сроки, используя все его ресурсы. Тем не менее наше состояние не всегда позволяет нам достичь пика личной эффективности.

В этой статье мы рассмотрим, как ресурсное состояние влияет на продуктивность, и как использовать ресурсы наиболее эффективно для достижения целей и успеха.

Что такое ресурсное состояние и как оно влияет на нас

Ресурс означает запас, источник покрытия нужд и потребностей. Ресурсы бывают разными: человеческими, материальными, умственными.

Представим, что мы создаём свой стартап. Самым важным ресурсом для этого проекта будут люди, у которых есть знания и опыт для решения сложных задач. Деньги тоже важны — без них нельзя купить необходимые материалы и услуги. А материальные ресурсы, такие как оборудование и технологии, помогут повысить эффективность работы.

Важно не только обладать ресурсами, но и правильно распределять их, чтобы использовать наиболее эффективно и достигать своих целей. Так входят в ресурсное состояние — когда ресурсы активно используются и всё равно остаются в изобилии.

Исследования показывают, что ресурсное состояние положительно влияет на продуктивность проекта, организации или отдельного человека. Например, исследование «Resource-based view of human capital and productivity» 2015 года показало, что высокое ресурсное состояние, особенно в отношении человеческих ресурсов, имеет прямую связь с высокой продуктивностью.

Другое исследование 2017 года, «Optimizing Resource Utilization to Improve Organizational Performance: A Review of Literature», показало, что оптимизация ресурсов улучшает эффективность и результаты организации.

Получается, что ресурсное состояние напрямую связано с эффективностью любой деятельности. Теперь обсудим, как «войти в ресурс» и оставаться там как можно дольше.

Как «войти в ресурс» и повысить продуктивность

Простая формула нахождения «в ресурсе» — сочетание физического и ментального здоровья. Конечно, это легко только на словах. В реальности мы больше заботимся о своих обязанностях, и даже во время отдыха умудряемся навредить себе, например, употребляя алкоголь.

Вот несколько простых советов для поддержания физического здоровья:

Вовремя отдыхайте и спите по 7–8 часов. Желательно соблюдать режим и ложиться спать в одно и то же время каждый день. Чтобы засыпать было легче, откладывайте телефон за час до отхода ко сну.

Правильно питайтесь и пейте воду по потребности. То, что мы едим, критически влияет на наше здоровье и самочувствие. Старайтесь делать выбор в пользу цельных продуктов, не забывайте об овощах и фруктах — а вот сладкое и спиртное лучше ограничить.

Тренируйтесь. Физическая активность может быть разной — тренажёры, бег, йога. Если пока не получается найти силы или время, просто выбирайте прогулку вместо автобуса и лестницу вместо лифта.

Заботьтесь о себе. Вовремя посещайте врача и проходите чек-апы. И не работайте, если заболели!

А вот как можно помочь себе с психологической точки зрения:

Медитируйте. Достаточно небольших сессий по 5–10 минут. Научно доказано, что медитации снижают тревогу и улучшают эмоциональное состояние.

Найдите хобби. Лучше подойдут те, где нужно что-то делать руками, — так вы увидите физический результат труда, которого часто не хватает работникам в диджитал-сферах. Нам всем пригодится немного дофамина — так называемого «гормона вознаграждения».

Практикуйте благодарность. Заведите тетрадку, где будете записывать всё хорошее, что произошло с вами за день. Или поблагодарите жизнь в целом — за всё, что у вас есть. Это поможет сосредоточиться на хорошем и ценить настоящее.

Представьте, что вы уже на вершине. В английском языке есть поговорка — fake it till you make it, то есть притворяйся, пока не получится. Это подтверждается научно: так можно «обмануть» мозг, заставив думать, что вы уже достигли нужного состояния. Улыбнитесь, расправьте плечи!

Следуя этим рекомендациям, вы сможете «войти в ресурс», чувствовать себя лучше и работать эффективнее.

Резюмируя

Можно сказать, что популярное выражение «ресурсное состояние» означает просто-напросто высокий уровень энергии и жизненных сил, благодаря которым мы можем посвящать себя работе и быть продуктивными.

Иногда мы слишком стремимся к эффективности и бежим за максимальными показателями, однако практика показывает, что для вхождения в ресурс нужно качественно отдыхать и заботиться о себе. Так вы будете чувствовать себя лучше, работать эффективнее и достигать результатов быстрее.