🔥Налоговая вызывает на допрос: как подготовиться и правильно себя вести

Вызов в налоговую для большинства предпринимателей — серьезное испытание. Мало кто умеет правильно контактировать с налоговой, а уж тем более давать показания на допросе. Неверно выбранная тактика может привести к неприятным последствиям для налогоплательщика. Можно ли не идти на допрос, как к нему подготовиться и правильно себя вести? Узнаете из материала.

Когда и для чего вызывает налоговая

Стоит различать вызов в качестве свидетеля и приглашение для дачи пояснений. Общей у обоих мероприятий будет лишь цель - получить от лица необходимую информацию.

На допрос инспекция вправе вызвать любое лицо, владеющего информацией, которая важна для осуществления налогового контроля: директора, бухгалтера, работников компании, в том числе — бывших, представителей фирм-контрагентов.

Вызов на допрос обязательно осуществляется повесткой, а не звонком или письмом на электронную почту. Налоговая вправе вызвать свидетеля как в рамках налоговой проверки, так и вне рамок. Явиться обязано именно то лицо, которое указано в повестке, представлять интересы по доверенности не получится.

Дача пояснений в налоговой отличается от допроса. Пригласить в инспекцию могут налогоплательщика или налогового агента, а прийти вправе представитель компании — бухгалтер или руководитель. Как правило, «на беседу» налоговики вызывают с целью убедить организацию доплатить налоги. Например, в случае, когда контрагент этого не сделал, а инспекция обнаружила разрыв по НДС. Повестка не требуется: достаточно направить уведомление по почте, вручить лично представителю налогоплательщика или отправить по ТКС.

Можно ли не идти на допрос в налоговую или отказаться давать показания

За неявку на допрос законодательством предусмотрен штраф. Однако сумма его несущественна — физическому лицу придется заплатить всего 1000 рублей.

Если же лицо явилось в налоговую инспекцию по повестке, то придется давать показания. В противном случае налоговики привлекут к ответственности и наложат штраф в размере 3000 рублей. При этом можно не свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников.

Важно понимать, что свидетелю не грозит уголовная ответственность, если он умышленно сообщит ложные сведения или решит хранить молчание. Административная ответственность также не применяется.

Как подготовиться к допросу в налоговой

При получении повестки необходимо понять, по какой причине вас вызывают в налоговую инспекцию. Например, дать показания относительно вашей компании или контрагентов. Если вам непонятно, по каким вопросам хотят допросить, свяжитесь с инспектором, контакты которого указаны в повестке. При их отсутствии позвоните в налоговый орган и узнайте ФИО исполнителя.

После уточнения целей вызова желательно связаться с юристом или адвокатом и совместно разработать тактику поведения на допросе. Опытный специалист по налоговым вопросам знает, что у вас, скорее всего, спросят, поэтому поможет подготовиться.

Если вы решили самостоятельно готовиться к визиту в налоговую, посмотрите перечень вопросов, которые обычно задают на допросе руководителю компании. Ознакомиться с ними можно в Методических рекомендациях «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)» (утверждены Письмом ФНС от 13.07.2017). Прочитайте все вопросы и продумайте, как будете отвечать. Сделайте заметки, чтобы взять их с собой.

В случае, когда вас вызывают по вопросам деятельности контрагента, предварительно свяжитесь с его руководителем и уточните, какую информацию будете раскрывать: сведения, которые укажете на допросе вы и ваш бизнес-партнер, должны совпадать.

Как себя вести на допросе

Придите в налоговую инспекцию ко времени, указанному в повестке. С собой возьмите паспорт и иные документы, которые могут потребоваться, чтобы вспомнить информацию об известных вам обстоятельствах.

Законодательство не запрещает пользоваться помощью юриста или адвоката в ходе допроса. Однако отвечать на вопросы инспектора придется непосредственно свидетелю. Юрист может только давать указания, как лучше это сделать.

Отвечайте только на те вопросы, которые задает инспектор. Не пытайтесь выложить максимум информации, так вы рискуете сказать лишнее и получить дополнительные вопросы.

Если вопрос вам не понятен, уточните его или попросите повторить.

Используйте свои записи или документы, чтобы правильно ответить.

Отвечайте «Не знаю» только в случае, когда информация не известна вам и не касается должностных обязанностей. В иных случаях лучше сообщить, что вам необходимо посмотреть документы, чтобы восстановить в памяти информацию.

Избегайте двусмысленных фраз, которые можно толковать двояко. Старайтесь отвечать четко и ясно.

После окончания допроса инспектор оформит его протокол. Обязательно ознакомьтесь с его содержанием. Если какая-то информация не соответствует тому, что вы сказали, попросите ее изменить или перед подписанием внесите замечания на протокол.

Подпишите протокол и получите его копию: инспектор обязан ее выдать.

Заключение

Чтобы допрос свидетеля в налоговой не стал стрессом и не привел к негативным последствиям, к данному мероприятию необходимо подготовиться. Заранее проконсультируйтесь с юристом или адвокатом, подготовьте необходимые документы и продумайте ответы на вопросы. Правильная подготовка позволит вам чувствовать себя на допросе увереннее, четко отвечать на вопросы и не допускать нарушения ваших прав.

Автор: Александр Васильев, адвокат для бизнеса

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