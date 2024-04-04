Александр Васильев
Налоговые проверки

🔥Налоговая вызывает на допрос: как подготовиться и правильно себя вести

Вызов в налоговую для большинства предпринимателей — серьезное испытание. Мало кто умеет правильно контактировать с налоговой, а уж тем более давать показания на допросе. Неверно выбранная тактика может привести к неприятным последствиям для налогоплательщика. Можно ли не идти на допрос, как к нему подготовиться и правильно себя вести? Узнаете из материала.
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🔥Налоговая вызывает на допрос: как подготовиться и правильно себя вести

Когда и для чего вызывает налоговая

Стоит различать вызов в качестве свидетеля и приглашение для дачи пояснений. Общей у обоих мероприятий будет лишь цель - получить от лица необходимую информацию.

На допрос инспекция вправе вызвать любое лицо, владеющего информацией, которая важна для осуществления налогового контроля: директора, бухгалтера, работников компании, в том числе — бывших, представителей фирм-контрагентов. 

Вызов на допрос обязательно осуществляется повесткой, а не звонком или письмом на электронную почту. Налоговая вправе вызвать свидетеля как в рамках налоговой проверки, так и вне рамок. Явиться обязано именно то лицо, которое указано в повестке, представлять интересы по доверенности не получится. 

Дача пояснений в налоговой отличается от допроса. Пригласить в инспекцию могут налогоплательщика или налогового агента, а прийти вправе представитель компании — бухгалтер или руководитель. Как правило, «на беседу» налоговики вызывают с целью убедить организацию доплатить налоги. Например, в случае, когда контрагент этого не сделал, а инспекция обнаружила разрыв по НДС. Повестка не требуется: достаточно направить уведомление по почте, вручить лично представителю налогоплательщика или отправить по ТКС.  

Можно ли не идти на допрос в налоговую или отказаться давать показания

За неявку на допрос законодательством предусмотрен штраф. Однако сумма его несущественна — физическому лицу придется заплатить всего 1000 рублей. 

Если же лицо явилось в налоговую инспекцию по повестке, то придется давать показания. В противном случае налоговики привлекут к ответственности и наложат штраф в размере 3000 рублей. При этом можно не свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников. 

Важно понимать, что свидетелю не грозит уголовная ответственность, если он умышленно сообщит ложные сведения или решит хранить молчание. Административная ответственность также не применяется.

Как подготовиться к допросу в налоговой 

При получении повестки необходимо понять, по какой причине вас вызывают в налоговую инспекцию. Например, дать показания относительно вашей компании или контрагентов. Если вам непонятно, по каким вопросам хотят допросить, свяжитесь с инспектором, контакты которого указаны в повестке. При их отсутствии позвоните в налоговый орган и узнайте ФИО исполнителя. 

После уточнения целей вызова желательно связаться с юристом или адвокатом и совместно разработать тактику поведения на допросе. Опытный специалист по налоговым вопросам знает, что у вас, скорее всего, спросят, поэтому поможет подготовиться. 

Если вы решили самостоятельно готовиться к визиту в налоговую, посмотрите перечень вопросов, которые обычно задают на допросе руководителю компании. Ознакомиться с ними можно в Методических рекомендациях «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)» (утверждены Письмом ФНС от 13.07.2017). Прочитайте все вопросы и продумайте, как будете отвечать. Сделайте заметки, чтобы взять их с собой.

В случае, когда вас вызывают по вопросам деятельности контрагента, предварительно свяжитесь с его руководителем и уточните, какую информацию будете раскрывать: сведения, которые укажете на допросе вы и ваш бизнес-партнер, должны совпадать. 

Как себя вести на допросе 

Придите в налоговую инспекцию ко времени, указанному в повестке. С собой возьмите паспорт и иные документы, которые могут потребоваться, чтобы вспомнить информацию об известных вам обстоятельствах. 

Законодательство не запрещает пользоваться помощью юриста или адвоката в ходе допроса. Однако отвечать на вопросы инспектора придется непосредственно свидетелю. Юрист может только давать указания, как лучше это сделать. 

  • Отвечайте только на те вопросы, которые задает инспектор. Не пытайтесь выложить максимум информации, так вы рискуете сказать лишнее и получить дополнительные вопросы. 

  • Если вопрос вам не понятен, уточните его или попросите повторить.

  • Используйте свои записи или документы, чтобы правильно ответить. 

  • Отвечайте «Не знаю» только в случае, когда информация не известна вам и не касается должностных обязанностей. В иных случаях лучше сообщить, что вам необходимо посмотреть документы, чтобы восстановить в памяти информацию. 

  • Избегайте двусмысленных фраз, которые можно толковать двояко. Старайтесь отвечать четко и ясно. 

После окончания допроса инспектор оформит его протокол. Обязательно ознакомьтесь с его содержанием. Если какая-то информация не соответствует тому, что вы сказали, попросите ее изменить или перед подписанием внесите замечания на протокол. 

Подпишите протокол и получите его копию: инспектор обязан ее выдать

Заключение 

Чтобы допрос свидетеля в налоговой не стал стрессом и не привел к негативным последствиям, к данному мероприятию необходимо подготовиться. Заранее проконсультируйтесь с юристом или адвокатом, подготовьте необходимые документы и продумайте ответы на вопросы. Правильная подготовка позволит вам чувствовать себя на допросе увереннее, четко отвечать на вопросы и не допускать нарушения ваших прав.

Автор: Александр Васильев, адвокат для бизнеса

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Александр Васильев
Налоговые проверки

🔥Налоговая вызывает на допрос: как подготовиться и правильно себя вести

Вызов в налоговую для большинства предпринимателей — серьезное испытание. Мало кто умеет правильно контактировать с налоговой, а уж тем более давать показания на допросе. Неверно выбранная тактика может привести к неприятным последствиям для налогоплательщика. Можно ли не идти на допрос, как к нему подготовиться и правильно себя вести? Узнаете из материала.

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