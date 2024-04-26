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Александр Васильев
Дробление бизнеса

Неочевидные риски для всех участников схем по дроблению бизнеса

Налоговая проверка может выявить у предпринимателя признаки дробления бизнеса. Но в отличие от обычной кражи, в процессе искусственного создания нескольких юрлиц с целью незаконной налоговой оптимизации все не так очевидно.

За что могут привлечь и по каким статьям

Участники схемы по уклонению от уплаты налогов могут быть привлечены к ответственности по очевидным составам:

  • ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица-плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов);

  • ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов);

  • ст.199.1. УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) и ряду другим.

Но есть также и неочевидные на первый взгляд для участников составы. К примеру, состав преступления, предусмотренный ст. 187 УК РФ.

Привлечение по ст. 187 УК РФ

Ст. 187 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Максимальная санкция по данной статье — лишение свободы для шести лет либо лишением свободы на срок до семи, если эти деяния совершены организованной группой.

За сухой формулировкой данной статьи сразу сложно рассмотреть, кто именно и в результате каких действий оказывается в зоне риска привлечения к уголовной ответственности. На первый взгляд это могут быть работники банков или мошенники, подделывающие банковские карты. Однако в группе риска по данной статье находятся лица, участвующие в схемах по уклонению от уплаты налогов в виде участия — например, руководитель в подставных компаниях, осуществляющих обналичивание денежных средств или транзитные платежи.

Предприниматель, выстраивающий схему по уклонению от уплаты налогов, обычно руководствуется логикой: если меня поймают, я все доначисления закрою, и уголовного дела не будет. И действительно: возбужденное уголовное дело по ст. 198, 199, 199.1 УК РФ будет прекращено в случае полного погашения задолженности по налогам и сборам.

«Дело подельников»

предпринимателей, дело, возбужденное по ст. 187 УК РФ прекращено уже не будет, так как такое основание для прекращения уголовного преследования не предусмотрено. Видимо, именно с этим связан рост числа возбужденных уголовных дел по данной статье и количество вынесенных приговоров.

Так, в 2020 году по ч. 1 ст. 187 УК РФ было привлечено к уголовной ответственности (осуждено) – 122 человека, в 2021 году — 348 человек, а в 2022 году — уже 844 человека.

Даже ч. 1 ст.187 УК РФ является тяжким преступлением, и следователь вполне может рассматривать вопрос о мере пресечения о заключении под стражу.

За что грозит уголовная ответственность подельникам по ст. 187 УК РФ

Если руководитель передает лицу, которое никак не связано с его предприятием, возможность перечисления со счетов предприятия денежных средств, или токены, выданные банком для подписи платежных поручений, то фактически он совершает преступление, предусмотренное ст. 187 УК РФ.

Риски возникают и в случае получения от другого лица (даже добровольно) возможности управления счетами предприятия, в котором «участник схемы» не занимает официальных должностей.

Выдержки из приговоров

Осужденный П., действуя в составе организованной группы, изготавливал платежные поручения для перевода денежных средств между организациями без фактического проведения работ или поставки товаров с целью последующего получения наличных денежных средств.

Осужденная К., по просьбе иного лица и за денежное вознаграждение, зарегистрировала на свое имя ООО «Компсар» и ООО «МинОпт», открыла в нескольких банках расчетные счета, а комплекты документов, полученные логины, пароли и флэш-карты с электронной подписью, дающие возможность дистанционного банковского обслуживания счетов для осуществления оборота по ним денежных средств, передала этому лицу.

Осужденный К., по предварительному сговору с группой лиц, предоставил в орган, осуществляющий госрегистрацию юрлиц и ИП, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юрлиц сведений о подставном лице. Также осуществлял сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Обвинение в неправомерном обороте средств платежей, было также предъявлено Е. Блиновской. По данным следствия, Блиновская Е. получила в свое распоряжение электронные ключи юридических лиц для неправомерного перевода денег с расчетных счетов обществ. Так, она неоднократно без их ведома использовала электронные ключи, которыми распоряжалась в своих целях.

Когда возникает риск для всех участников схемы дробления бизнеса

Чаще всего в отношении предпринимателей подобные дела выявляются в процессе налоговой проверки. Риски возникают, если в процессе обыска в офисе предприятия или в квартире будут обнаружены токены от Системы «Клиент-Банк» другого предприятия или предпринимателя.

Конечно, у оперативных сотрудников есть и другие варианты сбора информации о преступлении: прослушка телефонов, допрос свидетелей и т.д.

Что делать бизнесу сейчас, чтобы избежать ответственности

Самое главной – следует избегать участия в различных сомнительных схемах по дроблению бизнеса. Также нельзя передавать лицам, официально не связанным с вашим предприятием, возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах.

Интернет-банк вы должны использовать либо сами, либо ваш бухгалтер. Если вы будете соблюдать это правило, то состав преступления в ваших действиях по ст. 187 УК РФ будет отсутствовать.

Автор: Александр Васильев, адвокат для бизнеса

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