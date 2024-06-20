ВС отправил на пересмотр дело по иску бывшего сотрудника. Обзор дела

Верховный суд отправил на пересмотр иск бывшего сотрудника против ООО ТД «Окна». Нарушения выплат и переработок подтвердились.

Прораб (Михаил Юрьевич П.) подал иск в суд против ООО ТД «Окна».

В своём заявлении он указал, что работал на предприятии 6 месяцев на должности прораба-производителя работ, трудовой договор не был ему выдан, с приказом о приеме на работу не ознакомлен под роспись, а заработная плата выплачивалась некорректно. Выйдя на работу после болезни, сотрудник узнал, что уволен.

В своем иске в суд, истец утверждал, что за период работы он получил заработную плату значительно ниже, той, что ему обещали.

В подтверждение своих слов, Михаил Юрьевич предоставил в суд распечатку с сайта вакансий, где ООО ТД «Окна» указывало заработную плату для соискателей на этом посту в диапазоне от 100 000 до 120 000 рублей, а также бонусные выплаты и компенсации за горюче-смазочные материалы и услуги мобильной связи.

Сотрудник просит суд обязать работодателя заключить с ним трудовой договор и взыскать с ООО ТД «Окна» в его пользу:

задолженность по заработной плате в размере 210 507 руб.,

компенсацию транспортных расходов, в размере 23 000 рублей/ежемесячно;

убытки 280 000 руб., моральный вред 300 000 руб.

начисление страховых взносов и других обязательных платежей.

Останкинский районный суд г. Москвы удовлетворил иск частично.

Суд установил:

факт трудовых отношений и обязал ООО ТД «Окна» заключить трудовой договор с прорабом и уплатить за него страховые взносы.

выплатить задолженность по заработной плате в размере 6 521,74 рубля, компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей и судебные расходы на услуги представителя в размере 7 000 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований было отказано.

Основания для удовлетворения иска Михаила Юрьевича П. о транспортных расходах в размере 133 000 рублей не были найдены, так как отсутствовали подтверждающие их документальные доказательства.

Со стороны ответчика утверждалось, что работнику был установлен оклад в размере 25 000 рублей, аналогично другим сотрудникам компании. Они также указывали, что зарплата за декабрь не была выплачена из-за его отсутствия на работе.

Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила решение без изменений.

В поданной в Верховный Суд Российской Федерации жалобе, истец оспаривает решения судов первой, апелляционной и предыдущей кассационной инстанций и требует пересмотра вопроса о взыскании транспортных расходов и долга по заработной плате с ООО ТД "Окна", компенсации морального вреда и судебных расходов на оплату представителя.

Судебная коллегия Верховного суда установила:

Допущены существенные нарушения норм материального и процессуального права при отказе в удовлетворении исковых требований о транспортных расходах и частичном удовлетворении взыскания задолженности по зарплате и компенсации морального вреда.

Выявлены следующие нарушения:

⚠️ Сотрудник был принят на работу в ООО ТД «Окна» на должность прораба производителя работ. При этом трудовой договор с истцом заключён не был, с приказом о приёме на работу его не ознакомили, записи в трудовую книжку истца не вносились.

Здесь мы хотим напомнить работодателям: трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключённым, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя.

Как только работник приступил к выполнению трудовых обязанностей, работодателю необходимо оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трёх рабочих дней.

⚠️ Нарушено право работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы.

Обратим внимание: в случае, когда в суде рассматривается дело о взыскании заработной платы по требованию работника, трудовые отношения с которыми не оформлены в установленном законом порядке и отсутствуют письменные доказательства, подтверждающих размер заработной платы.

Суд вправе определить ее размер исходя из обычного вознаграждения работника его квалификации в данной местности.

⚠️ Существенное нарушение - отказ в взыскании транспортных расходов.

В силу статьи 188 Трудового кодекса Российской Федерации при использовании работником личного имущества в интересах работодателя, работнику выплачивается компенсация за использование личного транспорта, оборудования, а также возмещаются расходы, связанные с их использованием.

Поскольку поручаемая Пахомову М.Ю. работа носила разъездной характер (ежедневные рабочие поездки в Московскую область из г. Москвы, ненормированный рабочий день), сотрудник использовал свой личный транспорт.

В судебных решениях первой, апелляционной и кассационной инстанциях, которые только частично удовлетворили исковые требования сотрудника по заработной плате, и отказали в возмещении транспортных расходов.

судебные органы поставили работника, в неравное положение, освободив работодателя от обязанности предоставить доказательства, а всю ответственность возложили только на Михаила Юрьевича П.

В то же время судебными органами не было принято во внимание, что письменного трудового договора между уволенным сотрудником и работодателем не было, и нет никаких приказов от работодателя. Сотрудник не может располагать документами, связанными с ее работой в ООО ТД «Окна».

Верховный Суд отменил решения судов первых инстанций и направил дело на новое рассмотрение с учётом всех правовых норм и конкретных обстоятельств дела.

При новом рассмотрении суд первой инстанции, суд частично удовлетворил иск, признав должным взыскать с ООО ТД «Окна» в пользу Михаила Юрьевича следующие суммы: задолженность по заработной плате, компенсацию морального вреда и расходы на представителя.

Этот случай подчеркивает важность соблюдения трудового законодательства и прав работников.

Бывший сотрудник, столкнулся с рядом нарушений со стороны работодателя, включая отсутствие письменного трудового договора, некорректную выплату заработной платы и увольнение после возвращения с больничного.

В результате судебного процесса истец добился признания трудовых отношений, выплаты задолженности по зарплате, компенсации морального вреда и судебных расходов.

Материал подготовлен юридической компанией «Невзорова и партнеры».