Как вести бухгалтерию в ОАЭ: правила, программы для ведения бухгалтерской отчетности

В этой статье мы рассказываем про обязательства по бухгалтерской отчетности в ОАЭ, стандарты бухгалтерской и финансовой отчетности, а также делимся полезными программами которые могут использовать бухгалтера или предприниматели самостоятельно.

Обязательность ведения бухгалтерского учета в ОАЭ

В ОАЭ все компании зарегистрированные в материковой части (mainland) должны вести бухгалтерский учет и сдавать финансовую отчетность.

Каждая компания обязана вести бухгалтерский учет, отражающий ее операции, при условии, что такие записи будут точно и в любое время демонстрировать финансовое положение Компании и с помощью которых партнеры и акционеры могли бы проверить, что счета Компании ведутся в соответствии с положениями настоящего Закона. Каждая компания обязана вести бухгалтерский учет в своем головном офисе в течение как минимум пяти (5) лет с даты окончания финансового года компании. Компания может хранить электронные копии оригиналов любых документов и бумаг, хранящихся в соответствии с правилами, в отношении которого будет издано соответствующее решение министерства (прим. – Министерства экономики). Источник: Статья 26 Федерального закона №2 от 2015 г. «О коммерческих компаниях»

Закон о коммерческих компаниях в ОАЭ является нормативно-правовым актом обязательным для применения всеми компаниями зарегистрированными в материковых зонах, при этом он частично применяется к компаниям зарегистрированным в свободных экономических зонах (free zone). С введением корпоративного налога 9% для компаний, чей доход выше ~$102 000/год, большинство свободных экономических зон ввели обязательность по сдаче финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Стандарты бухгалтерской отчетности в ОАЭ

Согласно Решению Министерства финансов № 114 от 2023 г. о стандартах и методах бухгалтерского учета для целей Федерального указа-закона № 47 от 2022 года о налогообложении корпораций и бизнеса, Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) являются единственным применимым стандартом бухгалтерского учета, который налогооблагаемому лицу разрешается использовать для определения своего налогооблагаемого дохода.

Например, компании облагаемые корпоративным налогом, должны использовать МСФО для определения своей бухгалтерской прибыли/убытка, что является отправной точкой для определения налогооблагаемого дохода. Следует отметить, что облагаемому налогом лицу, чей доход не превышает 50 млн дирхамов ОАЭ, разрешается применять МСФО для малых и средних предприятий.

При этом финансовая отчетность по корпоративному налогу может быть подготовлена на кассовой основе (в отличие от метода начисления), если выручка не превышает 3 млн. дирхамов ОАЭ, или путем подачи заявления в налоговые органы в исключительных обстоятельствах. Консолидированная финансовая отчетность для налоговой группы должна быть подготовлена путем агрегирования отдельных финансовых отчетов каждого члена налоговой группы при одновременном исключении внутригрупповых операций.

Какие налоги платить компании в ОАЭ?

При создании компании в ОАЭ, ваша ставка 0%.

Если вы являетесь плательщиком корпоративного налога, то вы обязаны уплачивать налоги по ставке 9%. Корпоративный налог 9% был впервые введен в январе 2022 года Министерством финансов ОАЭ. Закон о корпоративном налогообложении вступил в силу 1 июня 2023 года. Любая годовая налогооблагаемая прибыль менее 375 000 дирхамов (~$102 000) облагается ставкой 0%. Все что выше порога прибыли 375 000 дирхамов облагается ставкой 9%.

Корпоративный налог в ОАЭ, помимо прочего, также взимается с лиц, находящихся в свободной экономической зоне. Следовательно, все компании зарегистрированные в свободной экономической зоне будут обязаны подавать корпоративную налоговую декларацию, даже если они являются квалифицированными лицами свободной зоны в целях корпоративного налога, либо не являются таковыми.

Если вы реализуете продукцию или услуги на территории Эмиратов, то применяется ставка НДС 5%. Отчетность по ней также сдается отдельно.

Из плюсов — отсутствие налога на доходы физических лиц и соответствующая отчетность.

Не стоит забывать, что если в порядке статьи 25.13 НК вы признаетесь контролирующим лицом контролируемой иностранной компанией (КИК), то вам также необходимо сдавать отчетность в российские налоговые органы.

Сроки подачи корпоративных налоговых деклараций в ОАЭ?

Компании в ОАЭ обязаны подавать корпоративные налоговые декларации только один раз за налоговый период. У компаний будет до 9 месяцев с момента окончания соответствующего налогового периода для подачи налоговой декларации и уплаты корпоративного налога в Федеральное налоговое управление (FTA). Например, у компании с первым налоговым периодом, начинающимся 1 июня 2023 года, будет крайний срок до 28 февраля 2025 года, тогда как у компании с первым налоговым периодом, начинающимся 1 января 2024 года, будет крайний срок до 30 сентября 2025 года.

Как поставить на учет в налоговом органе компанию в ОАЭ?

Каждое облагаемое налогом лицо должно зарегистрироваться для уплаты корпоративного налога и получить налоговый регистрационный номер. В некоторых случаях налоговый орган просит освобожденных от уплаты налога лиц также зарегистрироваться для уплаты корпоративного налога.

Как отчитываться по налогам в ОАЭ?

Отчетность можно сдавать в личном кабинете посредством подачи онлайн корпоративных налоговых декларации через портал EmaraTax.

В настоящее время FTA утверждает предварительную регистрацию корпоративного налога для выбранных юридических лиц. Если вы попадаете под критерий, вы можете зарегистрироваться для уплаты корпоративного налога в EmaraTax. Для этого потребуется 30 минут вашего времени и 20 дней для принятия решения налоговым органом. Из документов вам потребуется: торговая лицензия, паспорт или Emirates ID, доверенность на представителя (вашего бухгалтера или бухгалтерской фирмы).

Процедура подачи корпоративных налоговых деклараций в ОАЭ включает в себя несколько важных шагов:

Налоговая регистрация: Получите регистрационный номер налогоплательщика в Федеральном налоговом органе (FTA), представив необходимые документы и информацию. Ведение бухгалтерского учета: Ведите надлежащий учет всех финансовых операций и документов, связанных с налогообложением, в соответствии с налоговым законодательством ОАЭ. Подготовка налоговой декларации: Рассчитайте налогооблагаемый доход и подготовьте налоговую декларацию на основе ведущихся записей с учетом налоговых вычетов и освобождений в соответствии с налоговым законодательством ОАЭ. Подача налоговой декларации: Подайте налоговую декларацию в FTA через их онлайн-платформу, электронные сервисы, в установленный срок или раньше. Уплата налога: Оплатите налоговое обязательство в соответствии с налоговой декларацией, поданной в установленный срок или раньше. Налоговый аудит: В случае налоговой проверки FTA может запросить дополнительную информацию или документы для проверки точности поданной налоговой декларации.

Первичные учетные документы в ОАЭ

Счет, или иначе — коммерческий инвойс, договоры.

Что можно относить на расходы?

Перечень открытый, в отсутствие специальных разъяснений налоговых органов и Минфина ОАЭ. Соответственно, сюда попадают практически любые расходы, касающиеся ведения вами бизнеса. Эти расходы можно принять в затраты (для уменьшения налогооблагаемой базы) для целей налогообложения.

Полезные программы для ведения и сдачи бухгалтерской отчетности в ОАЭ

В ОАЭ есть множество поставщиков программного обеспечения для ведения бухгалтерской отчетности. Ниже мы приводим популярные и качественные решения для вашего бизнеса, среди рекомендованных налоговым органами ОАЭ. Перечень ниже не является рекламой или какой-либо рекомендацией, а служит лишь путеводителем для владельцев бизнеса и бухгалтеров.

Standard ERP

WayZ ERP

Epicor ERP

RealSoft

DEAR Systems

Sage300

Sage Business Cloud Accounting

Sage Enterprises Management (X3)

Xelerate for GCC VAT

Tally Prime

Onesource Inderect Tax

Bisan Enterprise Edition

LiveEx

VATeGenie

SAP S4HANA Advanced Compliance Reporting

Zoho Books

R7 VAT

Информация в публикации не является профессиональной юридической или налоговой консультацией, опубликована в ознакомительных целях и перед принятем управленческого решения, рекомендуется получить квалифицированную консультацию.