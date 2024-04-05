Glabix
Менеджмент

Что такое Zoom-усталость и 8 шагов к тому, чтобы полюбить созвоны

Привет! Мы делаем систему для управления проектами и командами на каждый день, будем делиться своим опытом и практиками.
33 15
Что такое Zoom-усталость и 8 шагов к тому, чтобы полюбить созвоны
Идеальный фон для рабочего созвона

В 2023 году Skillfactory и сервис развития карьеры Эйч провели опрос среди 1249 человек, работающих на удаленке, из 30 отраслей. Оказалось, что 81% людей бесят созвоны. По данным того же опроса, 39% удаленщиков созваниваются с коллегами около трех раз в день, а 12% опрошенных буквально проводят на созвонах весь рабочий день (четыре-пять звонков). 

Что такое зум-усталость и почему звонки убивают креативность? 

Ученые и Стэнфорда считают, что это слишком. Появился термин «зум-усталость» — это психическое напряжение, симптомы которого частично совпадают с симптомами депрессии: снижение концентрации, рассеянность внимания, проблемы со сном, хронический стресс. 

Исследователи называют неочевидные на первый взгляд причины зум-усталости: 

  1. Звонки снижают нашу обычную физическую активность. Вы замечали, что при телефонном разговоре чаще всего человек передвигается и постоянно меняет позу? Вы и сами наверняка так делаете. Все больше современных исследований подтверждают: когда человек двигается, он лучше справляется с задачами и когнитивными процессами. Но на созвоне у нас есть ограниченное «поле зрения» — и ты должен сидеть в его рамках. 

  2. Когнитивная нагрузка больше. В личной коммуникации львиную долю занимает невербальное общение: мы считываем и посылаем сигналы подсознательно и естественно. На видеозвонке нам требуется больше усилий, чтобы считывать эти сигналы и жесты и посылать их. Даже сами жесты могут означать уже нечто иное. 

  3. Необходимость удерживать зрительный контакт вызывает огромное напряжение. На звонке пропорции неестественны – лица бывают слишком большими для комфортного восприятия, качество связи нестабильное. А каждого участника (даже если он просто слушает) подсознательно воспринимают как спикера, потому что все смотрят на всех в любой момент времени. Страх публичных выступлений и напряжение, связанное с ними, — один из самых серьезных страхов современного общества. Во время традиционного выступления слушатели более расслаблены: они могут отвлекаться или делать заметки. Но на звонке каждый из нас в таком стрессе, будто он спикер. 

  4.  Тот факт, что мы видим себя во время звонка, изматывает. Мы всегда видим свое лицо в углу экрана. Представьте, что во время общения ваш собеседник стоит с зеркалом, в котором вы видите себя. Это безумие! И стресс для психики, согласно исследованиям. 

Скажем даже больше. Есть исследование, которое говорит о том, что именно включенная камера на звонке — это основной фактор стресса и больше всего влияет на усталость. Даже не количество часов. Вы можете несколько часов просидеть на мьюте с выключенной камерой, и не измотаться так сильно, как пару часов присутствовать на встрече в full hd — с камерой. Усталость напрямую влияет на мотивацию и на чувство вовлеченности, у людей пропадает желание высказываться на встречах, думать и проявлять свою креативность. 

IT-созвоны безумно дороги и неэффективны

Сам Zoom проводил исследование — средняя длина созвона на десять человек — 54 минуты!

Просто представьте: десять человек целый час сидят на созвоне, в результате которого ничего не решается, пусть будет дважды в неделю. Допустим, час работы одного члена команды стоит 1 500 рублей, тогда получается, стоимость такого звонка — 15 000 рублей. Это 30 000 в неделю, чтобы ничего не решить? 

Получается, созвоны раздражают работников, не помогают принимать решения и еще становятся причиной психологических проблем!

Что же делать?

Есть 8 шагов к тому, чтобы сделать созвоны эффективными и полюбить их

Шаг 1

Для начала, признать проблему и договориться с собой, что вы действительно хотите ее решить. Наша команда шла этот путь 12 лет, и сейчас мы в точке, когда у нас есть 5-минутные дейли, которые мы проводим строго по определенному алгоритму — этого хватает, чтобы синкануться, увидеть где мы находимся и раскидать задачи.

Шаг 2

Постепенно снижать количество созвонов. Это сложно, но можно. 

Шаг 3

Одновременно снижать время созвона, постепенно. Постарайтесь задать себе рамки, и ни в коем случае за них не выходить.

Шаг 4

Научиться ставить на созвон четкие задачи. Что именно вы хотите на нем решить? Какой будет результат этой встречи, в чем физическом он будет выражен?

Шаг 5

Приучить команду готовиться к созвонам. Пусть каждый будет готов ответить на вопросы, чтобы не тянуть время остальных. 

Шаг 6

Четко обозначать начало и конец встречи и проговаривать пункты, которые вы хотите обсудить.

Шаг 7

Смело отсекать все лишнее. Как только вы чувствуете, что команду «уносит» от темы звонка, переносите это за рамки встречи.

Шаг 8

Всегда записывать то, о чем вы договорились. Сразу же ставить задачи и отдавать их тому, кто за них отвечает.

Так у вас перед глазами появляется чек-лист подзадач на сегодня, в пунктах нужно просто сменить статус, когда задача завершена или передать ее дальше, если требуется чье-то участие.  

Вы всегда можете прийти к нам в Телеграм-канал, чтобы обсудить статью и поделиться опытом.

Уверены, вам есть что рассказать!  

Комментарии

2
6-НДФЛ

❗❗❗ ФНС разъяснила, по какой форме сейчас сдавать 6-НДФЛ

Налоговики рекомендуют сдавать 6-НДФЛ по форме, которая еще не действует.

26

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Константин Чупырь
Налоговые требования

Снова про них — про требования. Как на них реагировать?

О них уже было написано много публикаций, постов, статей и заметок, но тема все еще остра, и актуальна, и широка, поэтому давайте напомним или вспомним, как отвечать адекватно и когда можно, отвечая, не отвечать.

Снова про них — про требования. Как на них реагировать?
43
Налоговые штрафы

В Налоговом кодексе появилось 2 новых штрафа

Изменения в НК в части налоговой ответственности затрагивают налоговых агентов по налогу на прибыль и социальные вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке.

1
85

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Glabix
Менеджмент

Что такое Zoom-усталость и 8 шагов к тому, чтобы полюбить созвоны

Привет! Мы делаем систему для управления проектами и командами на каждый день, будем делиться своим опытом и практиками.

Что такое Zoom-усталость и 8 шагов к тому, чтобы полюбить созвоны
2
33
Бизнес-психология

Как защитить личные границы на работе

На часах 11 вечера, а вы в очередной раз не успели вернуться домой с офиса вовремя. Начальник попросил «по-дружески» доделать задачи вашего коллеги, который сегодня отпросился пораньше. Подобные ситуации повторяются из раза в раз, вы не можете отказать никому, но и вопрос о финансовой компенсации вы не открываете.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
24
План счетов

План счетов бухгалтерского учета на 2024 год

Все российские организации обязаны использовать План счетов бухгалтерского учета. Нормативные документы и таблицу с планом счетов найдёте внутри.

234
97,9 тыс.

Онлайн-курсы

52
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
УСН

Порядок уплаты ЕНП при УСН

С 2023 года перечислять в бюджет налог и авансовые платежи при УСН необходимо с помощью единого налогового платежа. Как уплачивать налоговые платежи в составе ЕНП и как отразить их в учете — читайте в статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
438
Зарплата

Настройка счета отражения расходов на зарплату сотрудника в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Раскрываем секреты 1С:Бухгалтерии предприятия! Очень часто нам задают вопрос: «Почему не удается изменить счет затрат по зарплате? Например, мы раньше учитывали расходы по зарплате сотрудника на 26 счете, а теперь хотим на 20 счете их собирать, изменили способ отражения зарплаты в карточке сотрудника на 20 счет, а программа все равно подставляет 26 счет в начислении зарплаты». В этом лайфхаке расскажем, чем руководствуется 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 при выборе способа отражения зарплаты сотрудника.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
417
Обзоры для бухгалтера

👀 ФНС не принимает правильные уведомления и находит плохих контрагентов в декларации по налогу на прибыль. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

97
Налоговый мониторинг

Обновлены документы налогового мониторинга

С 19 апреля 2024 года ФНС утвердила новые формы и форматы документов при составлении мотивированного мнения налогового органа, а также мотивированного мнения и требования к его составлению.

74
Фиксированные взносы ИП

🔥🔥🔥 УФНС: налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на взносы 1% за 2024 год. Эксперт: местные налоговые не правы

Налоговики на местах считают, что прошлогодняя индульгенция от ФНС по уменьшению налога на взносы ИП 1% действует и в этом году.

9
737
«Мои самозанятые»
Трудовые отношения

Как крупным торговым сетям находить сотни внештатных исполнителей с опытом в ритейле

Привлечение внештатного персонала для задач ритейла — очевидная тенденция последних лет. Такое решение позволяет крупным торговым сетям находить сотни исполнителей в периоды высокого спроса или на время поиска штатных единиц. Однако, несмотря на явный тренд, бизнес все еще остро сталкивается с проблемой персонала без опыта — теми, кто впервые откликается на подработки в ритейле. Это несет определенные риски и требует время на подготовку и обучение исполнителей. 

Как крупным торговым сетям находить сотни внештатных исполнителей с опытом в ритейле
32

Разборы законов

1 238
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Клерк
Финансовый анализ

Как составить финансовый дашборд для руководителя за пять шагов

Одно дело отправлять собственнику сложные текстовые отчеты и запутанные таблицы и совсем другое — показывать результаты анализа в виде графиков и диаграмм. Если вы хотите подняться по карьерной лестнице и занять должность финансового директора, то навык по работе с большими данными и созданию дашбордов будет вам точно необходим.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
67
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на апрель 2024 года.

331
Астрал
Регистрация ООО

Может ли ООО стать учредителем нового ООО

В статье мы разберём, каким образом ООО создаёт новое ООО, и кто может стать учредителем в этом случае, как проходит регистрация новой компании и чем отличаются дочернее и зависимое общества.

Может ли ООО стать учредителем нового ООО
25
НДС

Больше товаров стало облагаться НДС по ставке 10%

Правительство внесло изменения в перечни кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке 10 процентов.

59
Оптимизация налогообложения

Единичный случай прощения займа сотруднику не приведет к доначислению страховых взносов

ФНС пристально следит за схемами минимизации налоговых отчислений в бюджет. Многие компании, пытаясь снизить налоговую нагрузку, часто используют способы оптимизации зарплатных налогов.

84
НДПИ

В Госдуме предложили ввести дополнительный НДПИ на золото

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании сегодня одобрил поправку в Налоговый кодекс, по которой с 1 июня по 31 декабря 2024 года вводится дополнительный коэффициент к НДПИ при добыче золота.

39

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
НДС

Начали действовать новые налоговые правила при перепродаже авто и мотоциклов

В Налоговом кодексе установили особый порядок расчета базы по НДС при перепродаже автомобилей и мотоциклов.

90

Интересные материалы

Наталия Лукина
Индивидуальный предприниматель

💥Личный кабинет налогоплательщика ИП. Самый-самый полезный выпуск БухСтрима для ИП

Решили сделать обзор по нашему Ютуб-каналу — БухСтриму. Самый востребованный на данный момент ролик у предпринимателей про личный кабинет ИП. Ваш экскурсовод — прекрасная Елена Ярушкина, рассказывает, как бухгалтерам и предпринимателям в нем работать.

76