Что такое Zoom-усталость и 8 шагов к тому, чтобы полюбить созвоны

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В 2023 году Skillfactory и сервис развития карьеры Эйч провели опрос среди 1249 человек, работающих на удаленке, из 30 отраслей. Оказалось, что 81% людей бесят созвоны. По данным того же опроса, 39% удаленщиков созваниваются с коллегами около трех раз в день, а 12% опрошенных буквально проводят на созвонах весь рабочий день (четыре-пять звонков).

Что такое зум-усталость и почему звонки убивают креативность?

Ученые и Стэнфорда считают, что это слишком. Появился термин «зум-усталость» — это психическое напряжение, симптомы которого частично совпадают с симптомами депрессии: снижение концентрации, рассеянность внимания, проблемы со сном, хронический стресс.

Исследователи называют неочевидные на первый взгляд причины зум-усталости:

Звонки снижают нашу обычную физическую активность. Вы замечали, что при телефонном разговоре чаще всего человек передвигается и постоянно меняет позу? Вы и сами наверняка так делаете. Все больше современных исследований подтверждают: когда человек двигается, он лучше справляется с задачами и когнитивными процессами. Но на созвоне у нас есть ограниченное «поле зрения» — и ты должен сидеть в его рамках. Когнитивная нагрузка больше. В личной коммуникации львиную долю занимает невербальное общение: мы считываем и посылаем сигналы подсознательно и естественно. На видеозвонке нам требуется больше усилий, чтобы считывать эти сигналы и жесты и посылать их. Даже сами жесты могут означать уже нечто иное. Необходимость удерживать зрительный контакт вызывает огромное напряжение. На звонке пропорции неестественны – лица бывают слишком большими для комфортного восприятия, качество связи нестабильное. А каждого участника (даже если он просто слушает) подсознательно воспринимают как спикера, потому что все смотрят на всех в любой момент времени. Страх публичных выступлений и напряжение, связанное с ними, — один из самых серьезных страхов современного общества. Во время традиционного выступления слушатели более расслаблены: они могут отвлекаться или делать заметки. Но на звонке каждый из нас в таком стрессе, будто он спикер. Тот факт, что мы видим себя во время звонка, изматывает. Мы всегда видим свое лицо в углу экрана. Представьте, что во время общения ваш собеседник стоит с зеркалом, в котором вы видите себя. Это безумие! И стресс для психики, согласно исследованиям.

Скажем даже больше. Есть исследование, которое говорит о том, что именно включенная камера на звонке — это основной фактор стресса и больше всего влияет на усталость. Даже не количество часов. Вы можете несколько часов просидеть на мьюте с выключенной камерой, и не измотаться так сильно, как пару часов присутствовать на встрече в full hd — с камерой. Усталость напрямую влияет на мотивацию и на чувство вовлеченности, у людей пропадает желание высказываться на встречах, думать и проявлять свою креативность.

IT-созвоны безумно дороги и неэффективны

Сам Zoom проводил исследование — средняя длина созвона на десять человек — 54 минуты!

Просто представьте: десять человек целый час сидят на созвоне, в результате которого ничего не решается, пусть будет дважды в неделю. Допустим, час работы одного члена команды стоит 1 500 рублей, тогда получается, стоимость такого звонка — 15 000 рублей. Это 30 000 в неделю, чтобы ничего не решить?

Получается, созвоны раздражают работников, не помогают принимать решения и еще становятся причиной психологических проблем!

Что же делать?

Есть 8 шагов к тому, чтобы сделать созвоны эффективными и полюбить их

Шаг 1

Для начала, признать проблему и договориться с собой, что вы действительно хотите ее решить. Наша команда шла этот путь 12 лет, и сейчас мы в точке, когда у нас есть 5-минутные дейли, которые мы проводим строго по определенному алгоритму — этого хватает, чтобы синкануться, увидеть где мы находимся и раскидать задачи.

Шаг 2

Постепенно снижать количество созвонов. Это сложно, но можно.

Шаг 3

Одновременно снижать время созвона, постепенно. Постарайтесь задать себе рамки, и ни в коем случае за них не выходить.

Шаг 4

Научиться ставить на созвон четкие задачи. Что именно вы хотите на нем решить? Какой будет результат этой встречи, в чем физическом он будет выражен?

Шаг 5

Приучить команду готовиться к созвонам. Пусть каждый будет готов ответить на вопросы, чтобы не тянуть время остальных.

Шаг 6

Четко обозначать начало и конец встречи и проговаривать пункты, которые вы хотите обсудить.

Шаг 7

Смело отсекать все лишнее. Как только вы чувствуете, что команду «уносит» от темы звонка, переносите это за рамки встречи.

Шаг 8

Всегда записывать то, о чем вы договорились. Сразу же ставить задачи и отдавать их тому, кто за них отвечает.

Так у вас перед глазами появляется чек-лист подзадач на сегодня, в пунктах нужно просто сменить статус, когда задача завершена или передать ее дальше, если требуется чье-то участие.



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