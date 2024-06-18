Уголовная ответственность за участие в нежелательных организациях: чего ожидать

11 июня 2024 года стало известно о принятии Госдумой на пленарном заседании в первом чтении законопроекта об уголовной ответственности за участие в деятельности любых иностранных организаций, признанных в РФ нежелательными, в том числе тех, учредителями которых выступают зарубежные госорганы.

Принятие Госдумой проекта поправок к Уголовному кодексу РФ об ответственности за участие в любых нежелательных организациях является последовательной методической работой по созданию правовых механизмов укрепления государственного конституционного строя и суверенитета России. В настоящее время это необходимо во избежание деструктивных действий в отношении государственного строя России.

Такие меры только усилят противодействие деятельности недружественных организаций. Следует отметить, что по состоянию на 11 июня 2024 года в перечень нежелательных добавлены 166 организаций. Эта цифра демонстрирует активность негативно настроенных по отношению к России государств и территорий, которые путем выработки санкций и использования других инструментов влияния стремятся оказать разрушительное воздействие на Россию.

Законодателем предлагается ввести следующие санкции совершившим правонарушения лицам: за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить штраф до 500 000 рублей или лишение свободы до четырех лет, а за организацию ее деятельности — до шести лет лишения свободы.

Однако в правоприменительной практике часто встречаются случаи, когда лицо не знает о наличии запрещающей нормы права, что, с одной стороны, не освобождает от уголовной ответственности, с другой стороны, говорит об отсутствии правового просвещения граждан. Незнание в подобных ситуациях является исключительно объективным критерием в условиях быстрого правового агрегирования новых отношений, где юристы также не всегда могут отслеживать законодательные новеллы.

Кроме того, предлагаемые законодателем формулировки сложны и не всегда могут правильно оцениваться людьми, не обладающими необходимыми знаниями или жизненным опытом. Вследствие этого целесообразно проводить правовое просвещение и работать с уязвимыми группами людей для превенции и профилактики участия в недружественных организациях.