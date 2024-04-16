Экспресс-анализ арбитражного управляющего позволил отклонить его кандидатуру в деле о банкротстве

В марте 2023 года ИФНС инициировала процедуру банкротства моего доверителя в связи с задолженностью по налогам на сумму порядка полутора миллиона рублей.

Должник планировал погасить налоговые обязательства, однако не мог этого сделать одномоментно. Процессуальной задачей было обеспечить клиенту достаточный период времени для погашения его задолженности по налогам, не допуская ввода в отношении должника наблюдения. В целом такая задача была выполнена, к июню 2024 года суд не рассмотрел вопрос обоснованности требований ИФНС и оставил заявление налоговой инспекции о признании должника банкротом без рассмотрения. За этот период должник практически погасил задолженность по налогам, снизив долг с полутора миллионов до ста тысяч рублей.

В период рассмотрения судом заявления ИФНС в дело вступил другой кредитор, c требованием на сумму более семидесяти миллионов рублей. При этом сам кредитор ранее был признан банкротом и находится в настоящее время в процедуре конкурсного производства.

Вследствие оставления судом заявления ИФНС без рассмотрения, суд перешел к рассмотрению вопроса об обоснованности заявления второго кредитора. В текущей ситуации должник предвидит введение судом процедуры наблюдения. В этой стадии клиентом была поставлена задача анализа кандидатуры арбитражного управляющего, предлагаемой суду кредитором и возможное противодействие ее утверждению, если такое лицо аффилировано с конкурсным управляющим кредитора.

В абзаце 10 пункта 2 статьи 39 Закона о банкротстве кредитору при обращении в суд с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом) предоставлено право указать кандидатуру временного управляющего (фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, наименование и адрес саморегулируемой организации, членом которой он является) или наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден временный управляющий.

В соответствии с пунктом 5 статьи 45 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения представленной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 20 (в том числе требованиям, установленным саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в качестве условий членства в ней) и статьей 20.2 настоящего Федерального закона, или кандидатуры арбитражного управляющего, арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего соответствующего таким требованиям.

Пунктом 2 статьи 20.2 Закона о банкротстве установлено, что не могут быть утверждены арбитражным судом в качестве временных управляющих в деле о банкротстве арбитражные управляющие, которые являются заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 27.1 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2016, арбитражным управляющим в деле о банкротстве не может быть утверждено лицо, кандидатура которого предложена кредитором, аффилированным по отношению к должнику.

В силу различных, зачастую диаметрально противоположных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, арбитражный управляющий должен гарантировать баланс их прав и законных интересов, что, собственно, и является публично-правовой целью института банкротства. Достижение этой публично-правовой цели призван обеспечивать арбитражный управляющий, утверждаемый арбитражным судом в порядке, установленном статьей 45 Закона о банкротстве, и для проведения процедур банкротства наделяемый полномочиями, которые в значительной степени носят публично-правовой характер. Решения арбитражного управляющего являются обязательными и влекут правовые последствия для широкого круга лиц (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19.12.2005 № 12-П).

Таким образом, суду при решении вопроса об утверждении кандидатуры арбитражного управляющего следует исключить ситуацию потенциального конфликта арбитражного управляющего и лиц, участвующих в деле о банкротстве. При наличии у суда обоснованных сомнений в наличии у арбитражного управляющего независимости, суд вправе по своей инициативе или по ходатайству участвующих в деле лиц отказать в утверждении такого арбитражного управляющего.

При анализе кандидатуры арбитражного управляющего, предложенного кредитором на основании данных, размещенных в сети Интернет, а также базы судебной практики системы “Гарант” было установлено следующее:

- По информации сайтов СРО арбитражных управляющих удалось установить, что оба арбитражных управляющих (конкурсный управляющий кредитора и кандидатура временного управляющего, предложенная кредитором) окончили примерно в один период времени одного и тоже учебное заведение по специальности “Антикризисное управление”;

- На основании данных Федресурса было установлено, что оба арбитражных управляющих в период с 2007 по 2017 года одновременно состояли в одних и тех же СРО арбитражных управляющих;

- На основании данных сайтов СРО обоих арбитражных управляющих, решения суда об утверждении конкурсного управляющего кредитора, письма СРО о согласии на назначение кандидатуры временного управляющего было установлено, что оба арбитражных управляющих осуществляют деятельность по одному и тому адресу (был указан один и тот же адрес для получения ими корреспонденции);

- На основании анализа судебной практики с участием арбитражных управляющих в различных делах было установлено, что они оба в один и тот же период времени доверяли представления своих интересов одному и тому же лицу. Обращало на себя внимание то, что представитель арбитражных управляющих сменила в 2023 году свою фамилию на фамилию кандидатуры временного управляющего. Это позволило предположить, что она вышла замуж за одного из арбитражных управляющих в прошлом году;

- Анализ судебной практики с участием кредитора показал, что в трех других процедурах банкротства, инициированных кредитором, конкурсный управляющий кредитора всегда предлагал ту же кандидатуру в качестве временного/конкурсного/финансового управляющего. Эта кандидатура была предложена им и в нашем деле в качестве временного управляющего.

На основании собранных сведений было подготовлено возражение на предложенную кредитором кандидатуру временного управляющего. В возражениях мною было отмечено, что приведенные выше обстоятельства в силу части 1 статьи 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" следует оценивать как взаимозависимость лица, предлагающего кандидатуру управляющего для процедуры банкротства должника, и согласившегося на соответствующее утверждение арбитражного управляющего, при осведомленности о препятствиях субъективного характера, что не соответствует абзацу 2 пункта 2 статьи 20.2 Закона о банкротстве, разъяснениям в пункте 56 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 (ред. от 21.12.2017) "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве".

В силу пункта 42 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 (ред. от 21.12.2017) "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" суд первой инстанции при рассмотрении вопроса о возможности утверждения предложенной заявителем кандидатуры должен проверить обстоятельства, препятствующие утверждению по пункту 2 статьи 20.2 Закона о банкротстве, и могущие повлечь последствия по абзацу 3 пункта 3 статьи 65 Закона о банкротстве.

В соответствии со статьей 2 и пунктом 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества. Кроме того при ведении процедуры банкротства конфликт интересов должен быть исключен.

Поскольку в Законе о банкротстве отсутствует понятие "конфликта интересов" в соответствии с пунктом 1 статьи 6 ГК РФ может применяться аналогия закона, и в силу наделения арбитражного управляющего полномочиями судом, признаки конфликта интересов - определяться по пункту 1 статьи 10 Федерального закона "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. ФЗ от 05.10.2015 № 15 № 285-ФЗ, от 03.04.2017 № 64-ФЗ).

Как отмечено в пункте 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 150 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с отстранением конкурсных управляющих", пунктах 12, 2 п/п 1 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" у лиц, участвующих в деле (к которым относится должник и иные кредиторы), не должно возникать сомнений в надлежащем - независимом - ведении дел.

Исходя из положений пункта 6 статьи 4 Закона № 482-ФЗ от 29.12.2014, внесшего изменения, в том числе в статью 37 Закона о банкротстве, до утверждения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления, порядка определения саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий, при подаче заявления должника определение саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий, осуществляется судом при подаче заявления должника.

Поскольку на данный момент указанный порядок уполномоченным государственным органом не установлен, суд самостоятельно выбирает (путем случайного выбора) саморегулируемые организации.

Суд в целом согласился с доводами должника, указав в своем определении на то, что при наличии у суда обоснованных сомнений в наличии у арбитражного управляющего независимости, суд вправе по своей инициативе или по ходатайству участвующих в деле лиц отказать в утверждении такого арбитражного управляющего.

В определении суд указал, что в обоснование доводов о необходимости замены саморегулируемой организации должник по делу сослался на то обстоятельство, что между конкурсным управляющим XXX XXX XXX и арбитражным управляющим XXX XXX XXX прослеживается фактическая аффилированность через одного и того же представителя, что может свидетельствовать о наличии доверительных отношений указанных лиц, и как следствие возникновения конфликта интересов, способного повлиять на дальнейшее разрешением споров. Более того, должник ссылается на то, что конкурсный управляющим XXX XXX XXX инициируя процедуры банкротства представляет одну и ту же кандидатуру арбитражного управляющего XXX XXX XXX, а также сослался на осуществление деятельности указанных лиц по одному адресу.

Согласно сформированной правовой позиции, изложенной, в частности, в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056(6), определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475 и иных, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической.

Второй из названных механизмов по смыслу абзаца 26 статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности. О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

Кроме того, исходя из сложившейся по данному вопросу судебной практики, о наличии фактической аффилированности сторон могут также свидетельствовать следующие подлежащие оценке наряду с иными обстоятельства: единый адрес регистрации юридических лиц, единые номера ОКВЭД, расчетные счета открыты в одних и тех же банках, интересы участников группы в судебных делах представляют одни и те же представители, стороны неоднократно участвовали в договорных отношениях, ответчик выдавал должнику займы на значительную сумму без принятия мер к выяснению финансового положения заемщика, а также без приложения усилий к принудительному ее взысканию.

В такой ситуации, с учетом вышеизложенного, в целях обеспечение подлинной независимости управляющего, предотвращение потенциального конфликта интересов, то есть на устранение всяких сомнений по поводу того, что управляющий, в приоритетном порядке будет учитывать интересы определенной группы лиц, ущемляя тем самым права гражданско-правового сообщества, объединяющего кредиторов, суд приходит к выводу о необходимости определения кандидатуры арбитражного управляющего посредством случайного выбора, что согласуется с разъяснениями, закрепленными в пункте 27.1 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.2016, в редакции от 26.12.2018).

Такой порядок утверждения арбитражного управляющего по сути, представляет собой правовой механизм, направленный на пресечение утверждения в деле о банкротстве ангажированных к тем или иным участникам названного дела (должнику либо отдельным его кредиторам) арбитражных управляющих, который отвечает публично-правовым целям и задачам института несостоятельности и способствует их достижению. При этом выбор саморегулируемой организации арбитражных управляющих методом случайной выборки и утверждение кандидатуры управляющего, представленного выбранной организацией, не препятствует возможности осуществления контроля за деятельностью временного управляющего, оценки правомерности и разумности его действий.

Суд посчитал необходимым утвердить управляющего должника посредством случайного выбора из СРО арбитражных управляющих, в которых ни конкурсный управляющий кредитора, ни кандидатура временного управляющего не состоят.

Адвокат Титов Александр Сергеевич, г.Москва

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