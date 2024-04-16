Обзор практики конфискации автомобиля за езду в нетрезвом виде

Основания конфискации транспортных средств

Основанием для конфискации является обвинительный приговор, вынесенный судом по перечисленным статьям УК РФ, а именно:

1) Часть 1 ст. 264.1 УК РФ - управление ТС в состоянии опьянения, если водитель ранее был подвергнут административному наказанию за управление ТС в состоянии опьянения (по ч.1 или ч.3 ст.12.8 КоАП РФ) либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (по ч.1 или ч.2 ст.12.26 КоАП РФ).

В силу ч.1 ст.4.6. КоАП РФ состояние административной наказанности истекает через один год после истечения срока исполнения административного наказания. Иными словами, в целях применения ч.1 ст.264.1 УК РФ к сроку лишения права управления ТС за административное правонарушение добавляется еще один год при условии своевременной cдачи в ГИБДД водительского удостоверения (п.1.1. ч.1 ст.32.7 КоАП РФ). Это правило применимо и к преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.264.2, ч.1 ст.264.3 УК РФ.

2) Часть 2 ст.264.1 УК РФ - управление ТС в состоянии опьянения, если водитель имеет не погашенную и не снятую судимость, за преступление предусмотренное частями 2,4,6 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшие разной степени тяжести последствия - причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека, смерть двух или более лиц).

Применительно к ч.1 и к.2 ст.264.1 УК РФ как состояние опьянения, так и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения влекут одинаковые уголовно-правовые последствия для водителя (Примечание 2 к ст.264 УК РФ).

3) Часть 1 ст.264.2 УК РФ - нарушение ПДД, а именно превышение ограничения скорости на величину от 60 и более км/ч (ч.4,5 ст.12.9 КоАП РФ), выезд на встречную полосу движения либо на трамвайные пути встречного направления (ч.4 ст.12.15 КоАП РФ) водителем, ранее подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления ТС за повторное аналогичное правонарушение (ч.7 ст.12.9, ч.5 ст.12.15 КоАП РФ).

4) Часть 2 ст.264.2 УК РФ - нарушение ПДД, а именно превышение ограничения скорости на величину от 60 и более км/ч (ч.4,5 ст.12.9 КоАП РФ), выезд на встречную полосу движения либо на трамвайные пути встречного направления (ч.4 ст.12.15 КоАП РФ) водителем, имеющим не погашенную и не снятую судимость по статье 264.2 УК РФ.

Действие ст.264.2 УК РФ не распространяется на случаи фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

5) Часть 1 ст.264.3 УК РФ – управление ТС, ранее лишенным права управления ТС и подвергнутому наказанию за повторное управление ТС водителем, лишенным права управления транспортными средствами (ч.4 ст.12.7 КоАП РФ).

6) Часть 1 ст.264.3 УК РФ – управление ТС, ранее лишенным права управления ТС водителем, имеющим не погашенную и не снятую судимость по пп.в) ч.2, пп.в) ч.4, пп.в) ч.6 ст.264 УК РФ (нарушения ПДД водителем, не имеющим или лишенным права управления ТС, повлекшие разной степени тяжести последствия - причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека, смерть двух или более лиц) или по статье 264.3 УК РФ.

Обязательность конфискации

На обязательный характер применения конфискации транспортных средств указывает п.3.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. N 17 "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве": “судам следует иметь в виду, что исходя из требований статей 104.1 и 104.2 УК РФ конфискация имущества, в том числе транспортного средства согласно пункту "д" части 1 статьи 104.1 УК РФ, подлежит обязательному применению при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных нормами главы 15.1 Уголовного кодекса Российской Федерации”.

Как указано в Постановлении Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 09 июля 2024 г. по делу N 7У-4911/2024[77-2351/2024] конфискация автомобиля является безальтернативной мерой уголовно-правого характера, а поэтому доводы кассационной жалобы о приобретении автомобиля по кредиту, нахождение его в залоге у банка, и фактического нахождения в собственности отца осужденного, являются несостоятельными, поскольку не основаны на законе.

Следует отметить, что до дополнения пунктом 3.3. Постановления Пленума ВС РФ от 14 июня 2018 г. N 17 имела место практика отказа в конфискации ТС при наличии смягчающих вину обстоятельств. Так, в приговоре Энгельсского районного суда Саратовской области от 23 ноября 2022 г. по делу N 1-1094/2022 суд указал на то, что так как XXXX впервые привлекается к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, и, учитывая его семейное положение, поскольку на иждивении подсудимого находятся неработающая супруга и малолетний ребенок, суд не усматривает оснований для конфискации транспортного средства подсудимого, на которое был наложен арест.

В Апелляционном постановлении Ульяновского областного суда от 18 января 2023 г. по делу N 22-86/2023 указывается на то, что суд первой инстанции мотивировал свой вывод об отсутствии необходимости конфискации транспортного средства по п. "д" ч.1 ст. 104.1 УК РФ. Поэтому вопреки доводам апелляционного представления судом не допущено противоречий при оставлении в распоряжении осужденного его транспортного средства. Суд апелляционной инстанции отмечает, что сведения о наличии у XXXX статуса ветерана боевых действий, заболевания супруги и платной форме обучения его дочери документально подтверждены (л.д. 218, 219, 221). Поэтому с учетом всех обстоятельств дела, данных о личности XXX суд апелляционной инстанции также не усматривает оснований для конфискации транспортного средства осужденного по доводам апелляционного представления. Назначенное осужденному XXXX наказание полностью отвечает принципу справедливости. Оснований для признания приговора несправедливым вследствие чрезмерной мягкости или суровости назначенного наказания не имеется.

С дополнением пунктом 3.3 Постановления Пленума ВС РФ практика конфискации ужесточилась. Так, в приговоре Калининского районного суда г. Челябинска от 21 ноября 2023 года по делу 10-522/2024 указывалось на то, что суд не усматривает оснований для применения положений ст. 104.1, 104.2 УК РФ, поскольку стороной обвинения не приведены достаточные основания к этому. Однако, при апелляционном рассмотрении дела, Челябинский областной суд изменил приговор в этой части и конфисковал стоимость автомобиля, ранее проданного подсудимым. В обоснование апелляционного постановления от 06.02.2024 суд прямо сослался на разъяснения, содержащиеся в п.3.3. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 года N 17 (ред. от 12 декабря 2023 года).

Как указано в п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" освобождение от уголовной ответственности является отказом государства от ее реализации в отношении лица, совершившего преступление (в частности, от осуждения и наказания такого лица). Посредством применения норм главы 11 Уголовного кодекса Российской Федерации реализуются принципы справедливости и гуманизма. Исходя из этого, по каждому уголовному делу надлежит проверять, имеются ли основания для применения к лицу, совершившему преступление, положений статей 75, 76, 76.1, 76.2 или 78 УК РФ.

Преступление, предусмотренное ч.1 ст.264.1 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести, по которым возможно освобождение от уголовной ответственности по ч.1 ст.75, ст.76.2, 78 УК РФ.

Часть 1 ст.75 УК РФ предусматривает освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием для лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, если после совершения преступления оно добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным. На практике освобождение от уголовной ответственности по указанному основанию имеют объективные сложности. Это обусловлено тем, что признаки преступления выявляются сотрудниками ГИБДД в момент выявления самого факта опьянения, либо в момент отказа от прохождения медицинского освидетельствования. Для освобождения от уголовной ответственности по ч.1 ст.75 УК РФ лицо должно самостоятельно в момент остановки автомобиля сотрудником ГИБДД немедленно заявить ему о своем опьянении и раскрыть обстоятельства совершения преступления. Постановлением Кумылженского районного суда Волгоградской области от 04 апреля 2022 г. по делу N 1-21/2022 было прекращено уголовное дело в отношении XXX на основании ст.75 УК РФ. Как указано в постановлении суда:

“XXXXX ранее к уголовной ответственности не привлекался, положительно характеризуется по месту жительства, проживает с семьей, состоящей их пяти человек, имеет на иждивении четверых несовершеннолетних детей, двое из которых являются малолетними.

XXXX при даче объяснений сотрудникам ГИБДД добровольно рассказал об обстоятельствах совершения им преступления, при наличии технического сбоя при проведении теста алкотестером "Юпитер" и отсутствии сведений об употреблении им спиртного, сообщил об употреблении им пива и впоследствии управлении транспортным средством, в связи с чем, его объяснения при задержании суд признает явкой с повинной, дачу им признательных показаний в качестве подозреваемого и признание своей вины, суд расценивает как деятельное раскаяние в совершении преступления и активное способствование его раскрытию. Из случившегося он сделал надлежащие выводы, какого-либо ущерба от совершенного XXXX преступления не наступило.

Суд считает необходимым удовлетворить ходатайство о прекращении уголовного дела, поскольку по делу установлено наличие совокупности необходимых условий, свидетельствующих о том, что XXXXXXX вследствие деятельного раскаяния перестал быть общественно опасным.

При таких данных суд считает, что имеются законные основания для освобождения подсудимого XXX от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела, как это предусмотрено ч.1 ст. 75 УК РФ и ст. 28 УПК РФ.”

Статья 76.2 УК РФ предусматривает освобождение от уголовной ответственности лица, которое впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. Постановлением Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики - Чувашии от 19 сентября 2023 г. по делу N 1-364/2023 был освобожден от уголовной ответственности XXX по основанию ст.76.2 УК РФ с назначением судебного штрафа. Суд мотивировал постановление тем, что “на момент совершения деяния судимости XXX не имеет. Действия XXX направлены на заглаживание вреда перед государством, по мнению суда, свидетельствуют о нейтрализации вредных последствий от содеянного.

Суду представлены сведения из МВД по адрес о том, что XXX прослушал профилактическую беседу про соблюдение Правил дорожного движения и недопущения повторных правонарушений, с разъяснениями норм административного и уголовного законодательства в области БДД. В рамках мероприятия "Внимание-дети!", проведенного дата, XXX совместно с сотрудниками Госавтоинспекции обеспечивал безопасность детей и родителей возле пешеходного перехода, расположенного возле МБОУ "СОШ -----" адрес. XXX принял участие в оформлении "Аллеи безопасности", расположенной возле здания адрес. дата совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД по адрес XXX выступил перед студентами училища ------ на тему: "Административная и уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения". В ходе встречи с молодежью рассказал о своем проступке и наступивших последствиях. Приобщены фотографии.

В судебном заседании XXX заверил суд, что осознал опасность совершенного преступления, его последствий и не намерен в дальнейшем допускать противоправное поведение со своей стороны. Данный вид заглаживания причиненного вреда, по мнению суда, соотносится с причиненным вредом и учитывается судом при принятии решения о возможности прекращения уголовного дела.”

Постановлением Шпаковского районного суда Ставропольского края от 17 августа 2022 г. по делу N 1-319/2022 суд освободил обвиняемого по ч.1 ст.264.1 УК РФ с назначением судебного штрафа. Суд указал в постановлении на то, что: “XXX впервые совершил преступление небольшой тяжести, вину признал, в содеянном раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления, поскольку действия подсудимого в ходе дознания были направлены на оказание помощи правоохранительным органам в выяснении и установлении обстоятельств совершенного им преступления, пожертвовал денежные средства в Благотворительный фонд "Улыбка", тем самым совершил действия, направленные на заглаживание причиненного преступлением вреда.

Предъявленное XXX обвинение подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Подсудимый выразил согласие на назначение ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.”

По схожим мотивам, связанным с благотворительным пожертвованием подсудимого были прекращены уголовные дела по ст.76.2 УК РФ Постановлением Туапсинского городского суда Краснодарского края от 01 ноября 2022 г. по делу N 1-202/2022 и Постановлением от 07 апреля 2023 г. по делу N 1-30/2023, Постановлением Невского районного суда г. Санкт-Петербурга от 06 августа 2020 г. по делу N 1-768/2020.

Самостоятельным основанием прекращения уголовного преследования является ст.78 УК РФ, предусматривающая освобождение от уголовной ответственности, если прошло два года со дня совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ и лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, не возражает против этого (ч. 2 ст. 27 УПК РФ). Так, постановлением Центрального районного суда г. Оренбурга Оренбургской области от 08 мая 2024 г. по делу N 1-214/2024 было прекращено уголовное преследование ХХХХ по основанию ст.78 УК РФ. В отношении вопроса о конфискации суд высказался следующим образом: “По смыслу закона при прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по основаниям, не влекущим права на реабилитацию, судом разрешаются, в том числе, вопросы о конфискации имущества, о вещественных доказательствах.

В соответствии со ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния, а в соответствии со ст. 10 УК РФ уголовный закон усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

Преступление XXXX совершено до внесения изменений в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, то есть до принятия Федерального закона N 258-ФЗ от 14 июля 2022 года, что в силу положений ст. 10 УК РФ препятствует применению конфискации имущества”.

Постановлением Усть-Джегутинского районного суда Карачаево-Черкесской Республики от 10 апреля 2023 г. по делу N 1-26/2023 суд прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока, указав что: “при этом, суд учитывает, что норма п."д" ч.1 ст.104.1 УК РФ, предусматривающая, что конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства, подлежит транспортное средство, используемое обвиняемым при совершении преступления, предусмотренного, в частности, ст.264.1 УК РФ, применяется лишь на основании обвинительного приговора суда”.

Необходимо отметить, что п.13. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. N 17 "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве" содержит разъяснение о последствиях прекращения дела по не реабилитирующим основаниям: “при прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по основаниям, не влекущим права на реабилитацию, конфискация имущества применяется в порядке разрешения вопросов о вещественных доказательствах (пункты 1, 4(1) части 3 статьи 81 УПК РФ). С учетом этого в постановлении, определении о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) суд принимает решение о конфискации только тех предметов, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (часть 2 статьи 81 УПК РФ)”. В свою очередь пункт 1 ч.3 ст. 81 УПК РФ предусматривает, что орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются. Пункт 4(1) ч.3 ст. 81 УПК РФ предусматривает, что деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах "а"-"в" части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей части.

Транспортное средство выделено законодателем в отдельный вид имущества, указанный в пункте “д” ч.1 ст. 104.1 УК РФ. Транспортное средство не относятся к орудию, оборудованию или иным средствам совершения преступления (п. “г” ч.1 ст. 104.1 УК РФ) или к другому имуществу, перечисленному в пунктах "а"-"в" ч.1 ст.104.1 УК РФ. Буквальное толкование п.13. Постановления Пленума ВС РФ от 14 июня 2018 г. N 17 не позволяет его распространить на транспортное средство обвиняемого. Несмотря на это, следует отметить, что по-разному складывается практика конфискации ТС при прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по не реабилитирующим основаниям. Так, Постановлением Красногвардейского районного суда Ставропольского края от 29 мая 2024 г. по делу N 1-24/2024 суд конфисковал автомобиль, принадлежавший умершему подсудимому, указав: “автомобиль "Mazda 3", государственный регистрационный знак ***, хранящийся на территории специализированной стоянки, который принадлежит на праве собственности умершему подсудимому ФИО19 и которое было использовано им при совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, по вступлении постановления в законную силу, в силу положений пунктов "г" и "д" части 1 статьи 104.1 УК РФ, разъяснении, содержащихся в п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве", конфисковать и обратить в собственность государства.”.

Противоположную позицию занял Лоухский районный суд Республики Карелия. В его постановлении от 06 мая 2024 г. по делу N 4-17-5/2024 указывается на то, что “при прекращении уголовного дела в связи со смертью обвиняемого (подсудимого), суду следует применить конфискацию имущества в порядке разрешения вопросов о вещественных доказательствах (пункты 1, 4.1 части 3 статьи 81 УПК РФ).

Вместе с тем, исходя из буквального толкования приведенных выше норм права и обстоятельств уголовного дела, известный автомобиль марки "Renault Logan", не является орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления, принадлежащим обвиняемому, а так же иным имуществом, указанным в пунктах "а" - "в" части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежащим конфискации при прекращении уголовного дела по обстоятельствам, не влекущим право на реабилитацию.

С учетом изложенного, оснований для конфискации транспортного средства - автомобиля марки "Renault Logan", государственный регистрационный знак, суд не усматривает”.

Схожая позиция была занята Фурмановским городским судом Ивановской области. В постановлении от 28 февраля 2024 г. по делу N 1-36/2024 суд указал на то, что “c учетом принимаемого решения о прекращении уголовного дела в отношении XXXX по не реабилитирующему основанию по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и в связи с этим невозможностью постановления обвинительного приговора в связи со смертью подсудимого, а также принимая во внимание, что арестованный автомобиль XXXX вместе с правоустанавливающими документами и принадлежностями к вещественным доказательствам, предусмотренным п. 1 и п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, не относятся, основания, в соответствии с ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, для обращения судом в собственность государства арестованного постановлением Фурмановского городского суда Ивановской области от "ДД.ММ.ГГГГ" автомобиля марки " "данные изъяты"", государственный регистрационный знак ***, находившегося в собственности XXXX, отсутствуют.

При таких обстоятельствах, обеспечительная мера по постановлению Фурмановского городского суда Ивановской области от "ДД.ММ.ГГГГ" в виде ареста имущества XXXX, а именно автомобиля марки " "данные изъяты"", *** года выпуска, идентификационный номер - ***, государственный регистрационный знак ***, подлежит отмене, а сам автомобиль вместе с ключом от замка зажигания; свидетельством о регистрации вышеуказанного транспортного средства ТС *** и паспортом транспортного средства ***, в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 81 УПК РФ, - передаче по принадлежности близким родственникам подсудимого.”

Принадлежность транспортного средства обвиняемому

Условиями для конфискации ТС является его принадлежность обвиняемому на праве личной или долевой (совместной) собственности и использование им этого ТС при совершении преступления. Согласно п.3.1. Постановления Пленума ВС РФ от 14 июня 2018 г. №17 транспортное средство, которое было использовано обвиняемым при совершении преступления, предусмотренного 264.1, 264.1 или 264.3 УК РФ УК РФ, подлежит конфискации при условии, что оно принадлежит обвиняемому. Для целей главы 15.1 Уголовного кодекса Российской Федерации принадлежащим обвиняемому следует считать имущество, находящееся в его собственности, а также в общей собственности обвиняемого и других лиц, в том числе в совместной собственности супругов.

В пункте 3.2 названного выше Постановления Пленума отмечается, что факт принадлежности ТС обвиняемому относится к предмету доказывания по уголовному делу и должен быть установлен судом на основе исследованных в судебном заседании доказательств (показаний свидетелей, документов, подтверждающих приобретение имущества, и др.). При этом следует учитывать, что исходя из положений пункта 1 статьи 223 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности на транспортное средство возникает у лица, являющегося приобретателем, с момента передачи ему такого средства, а не с момента государственной регистрации уполномоченным органом, если иное не предусмотрено законом или договором. Когда представленные обвиняемым сведения об отчуждении транспортного средства, использованного при совершении такого преступления, опровергаются исследованными материалами дела (протоколами осмотра и выемки транспортного средства по месту его хранения обвиняемым, показаниями свидетелей или документами, указывающими на отсутствие факта передачи денежных средств обвиняемому и (или) передачи самого транспортного средства другому участнику договора, и т.п.) и судом будет установлено, что транспортное средство продолжает принадлежать обвиняемому, оно также подлежит конфискации.

Приговором Усольского городского суда Иркутской области от 12 августа 2024 г. по делу N 1-429/2024 XXXX был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ, однако автомобиль суд конфисковать не стал. Из приговора следовало, что обвиняемый в 16 часов продал автомобиль, о чем составил договор и получил деньги. Однако в 19 часов этого же дня он был задержан сотрудниками ГИБДД на проданном автомобиле, которые выявили факт опьянения. То обстоятельство, что подсудимый продолжал передвигаться на ТС после его продажи, он объяснил тем, что были неисправны тормозные колодки, которые он должен был починить и после этого передать ТС покупателю. Суд с версией обвиняемого согласился, указав на то, что “По условиям договора Л.Е.С. передал транспортное средство в день подписания договора (п.7 договора), о чем также свидетельствует акт приема-передачи денежных средств, которые уплачены в полном объеме, и расписка о получении автомобиля и документов на него Т.Р.Н. (л.д. 70) Время подписания договора (16.00 часов ДД.ММ.ГГГГ), судом установлено на основании показаний свидетеля Т.Р.Н. и подсудимого, не доверять которым в этой части у суда нет оснований, поскольку они согласуются между собой. Кроме того, договор купли-продажи соответствует требованиям Гражданского кодекса РФ и не вызывает у суда сомнений. Поскольку момент подписания договора купли-продажи состоялся до совершения подсудимым преступления, фактически собственником транспортного средства на момент совершения преступления подсудимым являлся Т.Р.Н, право собственности у которого возникло в момент передачи транспортного средства, согласно акту приема-передачи.

Кроме того, регистрация транспортного средства в ОГИБДД носит учетный характер и не является безусловным свидетельством о праве собственности на него того или иного лица. Каких-либо доказательств фиктивности сделки либо недействительности, ничтожности договора купли-продажи в материалах дела не имеется и суду не предоставлено.

Таким образом, поскольку автомобиль "Тойота Ленд Крузер 120" государственный регистрационный знак (данные изъяты) регион принадлежит на праве собственности Т.Р.Н, то оснований для применения к подсудимому положений, предусмотренных п. "д" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, по делу не имеется.”

В другом деле суд не принял довод об отчуждении автомобиля обвиняемым, посчитав договор купли-продажи ТС мнимой сделкой. Как указано в приговоре Левокумского районного суда Ставропольского края от 24 мая 2024 г. по делу N 1-54/2024: “из пояснений А.Т. автомобиль ВАЗ 217030 "Лада Приора" государственный регистрационный знак N.., (дата), VIN N... был им продан З.Х. за... рублей. Вместе с тем, факт передачи автомобиля, ключей к нему и документов на транспортное средство для пользования автомобилем на законных основаниях, в том числе и для дальнейшего оформления страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств новому владельцу не подтвердился в ходе судебного заседания и свидетельствует о том, что автомобиль фактически не выбыл из владения А.Т.

Согласно п. 86 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна (пункт 1 статьи 170 ГК РФ). Следует учитывать, что стороны такой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение. Например, во избежание обращения взыскания на движимое имущество должника заключить договоры купли-продажи или доверительного управления и составить акты о передаче данного имущества, при этом сохранив контроль соответственно продавца или учредителя управления за ним.

Таким образом, действия А.Т, осуществлявшего использование автомобиля по своему усмотрению, дают суду достаточные основания расценивать сделку купли-продажи вышеназванного автомобиля А.Т с З.Х. как мнимую, а, следовательно, не порождающую последствий в виде возникновения у нее права собственности.

Анализируя вышеприведенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что реальным владельцем спорного автомобиля являлся А.Т, а, следовательно, использование указанного автомобиля, фактически принадлежащего подсудимому, при совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, дает суду достаточные основания для применения положения п. "д" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, поскольку приведенные выше обстоятельства в их совокупности и взаимосвязи с очевидностью свидетельствуют о том, что автомобиль не выбыл из владения А.Т, фактическая передача автомобиля З.Х, ключей от него и паспорта транспортного средства не состоялась.”

Действительно, момент перехода права собственности на ТС имеет важное значение для решения о конфискации транспорта обвиняемого. Добросовестный приобретатель ТС не должен претерпевать негативные последствия управления автомобилем водителем, ранее лишенным права управления. По общему правилу п.1 ст.223 ГК РФ право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. Из указанной нормы следует, что не только непосредственно вручение ТС покупателю определяет момент перехода права собственности на него, но и другой момент, оговоренный договором купли-продажи, может определять момент перехода права собственности на ТС к покупателю. Так, не исключена ситуация при которой после заключения сделки и фиксации в договоре факта перехода права собственности к покупателю, прежний владелец по просьбе нового собственника осуществляет перегон автомобиля к месту его хранения либо в транспортную компанию для дальнейшей отправки ТС в другой регион. Несмотря на то, что фактической передачи автомобиля не произошло в момент заключения договора, в рамках заключенного договора стороны могут указать на факт перехода права собственности на ТС, что полагаю, не противоречит положениям п.1 ст.223 ГК РФ и ст.458 ГК РФ. Может иметь место и ситуация, когда передача автомобиля в момент заключения сделки состоялась, передача ТС покупателю была оформления передаточным актом, но приобретатель попросил прежнего собственника перегнать автомобиль к месту хранения или дальнейшей транспортировки ТС.

В пункте 6 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2017)", утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017 указывается на то, что “согласно п.3 постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. N 938 "О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации" собственники транспортных средств либо лица, от имени собственников владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях транспортными средствами, обязаны в установленном порядке зарегистрировать их или изменить регистрационные данные в Государственной инспекции, или военных автомобильных инспекциях (автомобильных службах), или органах гостехнадзора в течение срока действия регистрационного знака "Транзит" или в течение 10 суток после приобретения, выпуска в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, снятия с учета транспортных средств, замены номерных агрегатов или возникновения иных обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных. Аналогичные положения также содержатся в п. 4 приказа МВД России от 24 ноября 2008 г. N 1001 "О порядке регистрации транспортных средств".

Приведенными выше законоположениями предусмотрена регистрация самих транспортных средств, обусловливающая допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.

При этом регистрация транспортных средств носит учетный характер и не служит основанием для возникновения на них права собственности.

Гражданский кодекс Российской Федерации и другие федеральные законы не содержат норм, ограничивающих правомочия собственника по распоряжению транспортным средством в случаях, когда это транспортное средство не снято им с регистрационного учета.

Отсутствуют в законодательстве и нормы о том, что у нового приобретателя транспортного средства по договору не возникает на него право собственности, если прежний собственник не снял его с регистрационного учета”.

Полагаю, что при оценке факта перехода права собственности на ТС не могут иметь правовое значение отсутствие регистрации ТС в ГИБДД за новым собственником или отсутствие полиса ОСАГО, оформленного новым собственником (владельцем) ТС. Однако, эти обстоятельства в совокупности с другими доказательствами использования ТС водителем в личных целях после его отчуждения, могут учитываться при оценке договора купли-продажи как мнимой сделки, заключенной исключительно с целью избежать конфискации имущества.

Момент перехода права собственности на ТС, ли он до или после совершения преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ, имеет важное значение для определения правовых последствий сделки отчуждения ТС. Если ТС было отчуждено до совершения преступления, то правовые последствия, связанные с конфискацией ТС или конфискацией стоимости ТС не наступают. Если отчуждение имело место после совершения преступления, наступают последствия, указанные в ст.104.2 УК РФ - конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, суд должен вынести решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества перечисленного в ст.446 ГПК РФ. Как указано в п.9 Постановления Пленума ВС РФ от 14 июня 2018 г. №17, если осуществить конфискацию определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.2 УК РФ, в том числе транспортного средства, не представляется возможным в связи с его использованием, продажей или по каким-либо иным причинам (например, ввиду дарения, утраты, уничтожения), то суд в обвинительном приговоре при отсутствии либо недостаточности денежных средств, которые могут быть конфискованы в размере стоимости данного предмета (часть 1 статьи 104.2 УК РФ), в соответствии с требованиями части 2 статьи 104.2 УК РФ принимает решение о конфискации другого имущества, соразмерного его стоимости, которая подтверждается имеющимися доказательствами (например, показаниями допрошенных лиц, договором купли-продажи, актом оценки имущества). При отсутствии таких доказательств, либо в случае возникновения у суда сомнений в обоснованности полученных сведений суд привлекает специалиста или назначает судебную экспертизу.

На практике не редки случаи, когда суд не может осуществить конфискацию ТС по причине его отчуждения обвиняемым. Обычно, в таких ситуациях осуществляется конфискация денежных средств полученных обвиняемым по договору купли – продажи ТС. Например, приговором Вологодского городского суда Вологодской области от 09 сентября 2024 г. по делу N 1-1019/2024 была конфискована денежная сумма в размере 200000 рублей, соответствующей договорной стоимости автомобиля. Как указано в приговоре: “согласно договора купли-продажи транспортное средство "Опель Мерива" государственный регистрационный знак N регион с VIN-номером N, принадлежащее XXXX и используемое им при совершении преступления, XXXX продал 13 октября 2023 года за 200 000 рублей (т. 1 л.д. 142). Таким образом, конфискации подлежит денежная сумма, которая соответствует стоимости автомашины. Учитывая, что какая-либо оценка транспортного средства в ходе дознания не производилась, суд берет за основу стоимость автомашины, указанную в договоре его купли-продажи, то есть 200 000 рублей.” Однако распространена и практика, когда суд назначает оценочную экспертизу в целях установления рыночной стоимости ТС. Так, из приговора Котласского городского суда Архангельской области от 15 апреля 2024 г. по делу N 1-50/2024 следует, что судом при рассмотрении дела назначалась судебная автотовароведческая экспертиза для определения рыночной стоимости автомобиля. По заключению эксперта рыночная стоимость указанного автомобиля на декабрь 2023 года составляла 1138100 рублей. Именно эта сумма в итоге была конфискована, как соответствующая стоимости автомобиля, использованного обвиняемым при совершении преступления. Суд указал на то, что “доводы стороны защиты о том, что договор купли-продажи указанного автомобиля за 200000 рублей определяет стоимость данного имущества, являются несостоятельными, поскольку опровергаются экспертным заключением, которое отражает реальную стоимость автомобиля исходя из сложившихся рыночных отношений”.

В Постановлении Пленума ВС РФ от 14 июня 2018 г. N 17 указывается на то, что для целей конфискации ТС имущество признается в собственности обвиняемого и в том случае, когда оно находится в общей собственности обвиняемого и других лиц, в том числе в совместной собственности супругов. В п. 15 Постановления Пленума ВС РФ от 5 ноября 1998 г. N 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" указывается на то, что “общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу (п.п.1 и 2 ст.34 СК РФ), является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу ст.ст.128, 129, п.п.1 и 2 ст.213 ГК РФ может быть объектом права собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества…

Не является общим совместным имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, полученное в дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши (ст.36 СК РФ)”.

Из приведенных разъяснений Верховного суда режим общей совместной собственности в отношении имущества, приобретенного в браке презюмируется. Этот режим может быть изменен брачным договором (ст.40 СК РФ) либо соглашением о разделе имущества, которое может быть заключено и в период брака (ст.38 СК РФ). Применительно к конфискации ТС по ст.264.1 УК РФ имеет значение, когда был произведен раздел имущества или заключен брачный договор – до или после совершения преступления. Если такой брачный договор или соглашение о разделе имущества заключены супругами до совершения преступления и условия такого соглашения относят имущество к собственности супруга, не являющемуся обвиняемым по делу, ТС не должно подлежать конфискации. Так, приговором Мегино-Кангаласского районного суда Республики Саха (Якутия) от 14 ноября 2023 г. по делу N 1-150/2023 суд вернул автомобиль супруге обвиняемого, руководствуясь заключенным между ними брачным договором. Как указано в приговоре: “ По сведениям ОГИБДД ОМВД России по Мегино - Кангаласскому району от ДД.ММ.ГГГГ, данное транспортное средство зарегистрировано на имя подсудимого Д. Вместе с тем, регистрация транспортных средств носит учетный характер и не служит основанием для возникновения на них права собственности. (пункт 12 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ).

Как установлено судом, подсудимый Д. с ДД.ММ.ГГГГ состоит в зарегистрированном браке с П, брак не расторгнут. В период брака, ДД.ММ.ГГГГ между П. и Д. был заключен брачный договор, удостоверенный нотариусом, в соответствии с условиями которого по взаимному согласию сторон на все имущество, приобретенное и приобретаемое во время брака на личные средства супругов и кредитных средств, становится личной собственностью П. и в нем не будет доли супруга Д. (п.1) В случае расторжения брака, приобретенное имущество не подлежит разделу (п.5)

Согласно ст. 40 СК РФ брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Оснований считать, что заключение брачного договора было вызвано необходимостью фиктивного отчуждения транспортного средства с целью исключения его конфискации, не имеется.

При этом, суд исходит из того, что представленный брачный договор удостоверен нотариусом и был заключен еще за долго до приобретения данного транспортного средства и совершения Д. преступления. Поскольку указанный брачный договор до настоящего времени не расторгнут, не изменен и недействительным не признан, суд приходит к выводу, что транспортное средство марки "данные изъяты" с государственным регистрационным знаком N, не является общей совместной собственностью супругов, а принадлежит на праве единоличной собственности П.

При установленных обстоятельствах, оснований для конфискации указанного транспортного средства не имеется, в связи с чем, данный автомобиль подлежит возврату законному владельцу”.

В случае заключения супругами соглашения о разделе имущества супругов или брачного договора после совершения преступления, условия которого предполагают передачу ТС в личную собственность супругу, не являющемуся обвиняем по ст.264.1 УК РФ, последствия такой сделки должны определяться по правилам ст.104.2 УК РФ. Буквальное толкование ч.1 ст.104.2 УК РФ указывает на необходимость в такой ситуации конфискации полной стоимости ТС, а не стоимости, приходящейся на долю супруга. Приговором Мытищинского городского суда Московской области от 17 мая 2024 г. по делу N 1-195/2024 на основании ч. 1 ст. 104.2 УК РФ суд конфисковал у ФИО2 денежную сумму в размере 1244400 рублей, соответствующую стоимости автомобиля марки "Киа Рио". Свой приговор суд мотивировал тем, что “в судебном заседании достоверно установлено, что после совершения преступления данный автомобиль подсудимым был отчужден в пользу его жены ФИО8, что подтверждено брачным договором от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенным исполняющим обязанности нотариуса Мытищинского нотариального округа . В силу действующего законодательства право собственности на транспортное средство возникает из сделок, в том числе на основании брачного договора, и не связано с регистрацией этого транспортного средства в органах ГИБДД.

Согласно ч. 1 ст. 104.2 УК РФ, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. Согласно заключению судебной экспертизы N*М от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость автомобиля "Киа Рио", государственный регистрационный номер, 2018 года выпуска, с учетом износа, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 244 400 рублей.

Учитывая, что конфискация транспортного средства, использованного ФИО2 при совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, невозможна вследствие его отчуждения в рамках брачного договора, суд считает необходимым принять решение о конфискации у ФИО2 денежной суммы в размере 1 244 400 рублей, которая соответствует стоимости данного автомобиля, исходя из имеющегося в материалах дела заключения эксперта”.

Следует отметить, что имеется и другая судебная практика, когда суды осуществляли конфискацию ТС, несмотря на заключение супругами брачного договора после совершения преступления (Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 07 февраля 2024 г. по делу N 7У-13914/2023[77-351/2024-(77-6206/2023)], Постановление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 05 сентября 2024 г. по делу N 7У-5770/2024[77-3279/2024]).

Необходимо обратить внимание на ситуации, когда приобретенное ТС в период брака в действительности не поступает в общую собственность супругов. Не является общим совместным имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, полученное в дар или в порядке наследования. Если обстоятельства приобретения имущества в личную собственность супруга, не совершавшего преступление, будут доказаны, суд не должен осуществлять конфискацию такого ТС. Так, Апелляционным постановлением Ставропольского краевого суда от 11 апреля 2024 г. по делу N 22-1478/2024 суд согласился с приговором первой инстанции, которым ТС не был конфискован. Как указала апелляционная инстанция: “доводы апелляционного представления о том, что данный автомобиль подлежит конфискации лишь на том основании, что был приобретён в период брака ФИО1 с ФИО10 и является их общим совместным имуществом, являются необоснованными, поскольку опровергаются материалами дела, согласно которым, указанный автомобиль действительно, хоть и приобретался супругой ФИО1 - ФИО10 в период брака, но на денежные средства, полученные ею от ее матери ФИО11 по договору целевого дарения денежных средств, что подтверждается материалами дела (копией паспорта, копией свидетельства о заключении брака, копиями свидетельств о рождении, копией договора потребительского кредита, копией договора целевого дарения денежных средств, копией договора купли-продажи транспортного средства, копией свидетельства о регистрации транспортного средства, копией ПТС и др, т.1, л.д. 212-234).

При таких данных, несмотря на то, что каких-либо ограничений, в том числе касающихся режима собственности подлежащего конфискации имущества, положения ст. 104.1 УК РФ не содержат, в апелляционном представлении оставлено без внимания то обстоятельство, что вышеуказанный автомобиль, не является общим совместным имуществом, приобретенным хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавших ему до вступления в брак, либо полученных в дар или в порядке наследования, как и вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши (ст. 36 Семейного кодекса РФ). При таких обстоятельствах, одно лишь то обстоятельство, что вышеуказанный автомобиль был приобретен ФИО10 в период брака с ФИО1, не может быть признано достаточным для применения конфискации имущества, как меры уголовно-правового характера в силу положений ч.1 ст. 88 УПК РФ, в связи с чем, доводы апелляционного представления удовлетворению не подлежат”.

В заключении отмечу, конфискация ТС вводилась законодателем как дополнительная мера пресекательного характера в отношении именно злостных правонарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности. Цель законопроекта, прежде всего, сбережение жизней водителей, пешеходов и пассажиров, а также упреждение административных правонарушений и уголовных преступлений (пояснительная записка к законопроекту № 130391-8). По данным https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 в 2023 году по ч.1 ст. 264.1 УК РФ осуждено 37 838 человек, в 2022 году 43 923 человек. Можно предположить что, некоторое снижение числа осужденных связано усилением ответственности за езду в состоянии опьянения. Но следует признать и то, что такого рода преступления продолжают быть массовыми.

Конфискация как профилактическая мера ДТП лишь частично достигает своей цели. Полагаю, что в большей степени такая мера носит фискальный характер, дополнительно обременяя семейный бюджет. Сам по себе факт конфискации одного автомобиля не препятствует приобретению другого автомобиля. В обиходе, после конфискации автомобиля, супругам, скорее всего, придется покупать другой автомобиль в целях обеспечения текущих потребностей семьи.

Адвокат Титов А.С., г.Москва

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