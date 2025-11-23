Суд освободил моего доверителя от исполнительного сбора

В 2019 году была просужена задолженность индивидуального предпринимателя на сумму одиннадцать миллионов рублей. Предметом взыскания была стоимость земельных участков, не оплаченных моим доверителем на основании заключенных договоров купли-продажи.

В начале 2020 года было возбуждено исполнительное производство на указанную сумму. В связи с неоплатой долга в пятидневный срок, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора в размере 770000 рублей.

Взыскатель решил не ограничиваться исполнительным производством и подал в октябре 2020 года заявление в арбитражный суд о признании должника банкротом. В качестве контрмеры мною было предложено подать в арбитражный суд исковое заявление о признании расторгнутыми договоров купли-продажи земельных участков. Действительно, покупатель (должник) не оплатил земельные участки, но и продавец уклонился от их передачи. Договоры прямо не обуславливали обязанность продавца передать земельные участки после их предварительной оплатой со стороны покупателя. Требование покупателя о передаче земельных участков продавец не исполнил, после чего покупателя заявил об отказе от договоров по основаниям п.1 ст.464 ГК РФ. Это и легло в основу иска покупателя (должника). Иск был подан в суд в феврале 2021 года.

По различным основаниям вопрос обоснованности заявления о банкротстве моего доверителя откладывался вплоть до августа 2022 года. Рассмотрение дела по иску покупателя (должника) о признании договоров расторгнутыми шло более динамично. В октябре 2021 года иск был удовлетворен, договоры купли-продажи земельных участков признаны расторгнутыми. Однако в марте 2022 года решение суда первой инстанции было отменено апелляционной инстанцией, в иске было отказано. Сразу же была подана кассационная жалоба на апелляционное постановление с требованием его отмены и оставления в силе решение суда первой инстанции.

К концу мая 2022 года стороны договорились прекратить дальнейшие судебные споры и заключить мировое соглашение в процедуре банкротства. По условиям мирового соглашения стороны согласились с расторжением договоров купли-продажи земельных участков, взыскатель оставлял за собой 700000 рублей, взысканных в ходе исполнительного производства. В деле о банкротстве арбитражный суд утвердил это мировое соглашение в августе 2022 года.

В связи с заключением мирового соглашения по заявлению взыскателя судебным приставом- исполнителем в сентябре 2022 года было вынесено постановление об окончании исполнительного производства. В ноябре 2022 года им же было возбуждено исполнительное производство о взыскании исполнительного сбора. В связи с наличием другого исполнительного производства, производство по сбору было объединено с ним в качестве сводного. Однако сам сбор не взыскивался в бюджет в связи с тем, что приоритетным является распределение поступлений в пользу взыскателя по сводному исполнительному производству. После погашения задолженности перед взыскателем, поступления от должника распределяются в погашение исполнительных сборов.

В 2025 году, проанализировав судебную практику московских судов по вопросу освобождения от исполнительного сбора, я предложил моему доверителю попробовать аннулировать этот сбор в судебном порядке. Основания к этому у него были – он не получал постановление о возбуждении исполнительного производства, а значит сознательно не уклонялся от его исполнения в установленный пятидневный срок, имущество не скрывал, предпринял меры по урегулированию спора и заключил мировое соглашение с взыскателем. Кроме того, должник является пенсионером, имеет хронические заболевания, требуются денежные средства на лечение, удержание сбора за счет пенсии для него чрезвычайно обременительно. В качестве правового обоснования поданного в порядке административного судопроизводства иска к судебному приставу-исполнителю было указано на следующее:

В силу ч.7 ст.112 ФЗ "Об исполнительном производстве" суд вправе с учетом степени вины должника в неисполнении в срок исполнительного документа, имущественного положения должника, иных существенных обстоятельств отсрочить или рассрочить взыскание исполнительского сбора, а также уменьшить его размер, но не более чем на одну четверть от размера, установленного в соответствии с частью 3 поименованной статьи. При отсутствии установленных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований ответственности за нарушение обязательства суд вправе освободить должника от взыскания исполнительского сбора.

Как неоднократно отмечалось Конституционным Судом Российской Федерации (Постановление от 30.07.2001 N13-П, Определение от 1.04.2008 N 419-О-П и др.), исполнительский сбор, по сути, представляет собой меру принуждения в связи с несоблюдением законных требований государства; он является не правовосстановительной санкцией, обеспечивающей исполнение должником обязанности возместить расходы по совершению исполнительных действий, а санкцией штрафного характера (на должника возлагается обязанность произвести определенную дополнительную выплату в качестве меры его публично-правовой ответственности за совершенное им в процессе исполнительного производства правонарушение), которой присущи признаки административной штрафной санкции (он имеет фиксированное, установленное федеральным законом денежное выражение, взыскивается принудительно, оформляется постановлением уполномоченного должностного лица, взимается в случае совершения правонарушения, а также зачисляется в бюджет, средства которого находятся в государственной собственности).

Из этого следует, что в качестве штрафной санкции административного характера исполнительский сбор должен отвечать вытекающим из Конституции Российской Федерации требованиям, предъявляемым к такого рода мерам юридической ответственности. Как отмечается в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2018), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 октября 2020 года (пункт 47), поскольку штрафное взыскание связано с ограничением конституционного права собственности, толкование и применение положений законодательства об исполнительном производстве, регулирующих взимание исполнительского сбора, должно осуществляться судами с учетом критерия соразмерности (пропорциональности), вытекающего из части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, и не должно приводить к подавлению экономической самостоятельности и инициативы, чрезмерному ограничению свободы предпринимательства и права собственности, что, в силу статьи 34 (часть 1), статьи 35 (части 1 - 3) и статьи 55 (части 3) Конституции Российской Федерации, недопустимо.

Это означает, что взимание исполнительского сбора как специальной меры публично-правовой ответственности за нарушение законодательства об исполнительном производстве должно производиться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации принципов справедливости наказания, его индивидуализации и дифференцированности, что предполагает возможность уменьшения судом размера исполнительского сбора, освобождения от его взимания с учетом характера совершенного правонарушения, размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств.

Реализация права на мирное урегулирование спора в течение пятидневного срока добровольного исполнения требований исполнительного документа является объективно невозможной. Однако обязанность добровольного исполнения требования исполнительного документа не может противопоставляться праву сторон исполнительного производства на урегулирование спора на основе взаимных уступок путем заключения мирового соглашения.

Соответственно, если требование исполнительного документа не исполнено в связи с реализацией законного права на урегулирование спора посредством заключения мирового соглашения, впоследствии утвержденного судом, такое поведение должника не может расцениваться как нарушающее законодательство об исполнительном производстве.

В соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Принимая во внимание, что исполнительский сбор имеет свойства административной штрафной санкции и является мерой публично-правовой ответственности должника, возникающей в связи с совершенным им правонарушением в процессе исполнительного производства (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 июля 2001 года N 13-П, п. 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2015 года N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства"), уведомление должника о возбуждении в отношении него исполнительного производства является основным доказательством наличия его вины в неисполнении требований исполнительного документа, в том числе в добровольном порядке, и основанием для применения штрафной санкции - взыскания исполнительского сбора.

Административный истец, принял меры к исполнению вступившего в законную силу решения суда, о чем свидетельствуют его действия по уплате части долга с целью исполнения решения суда, а также заключение с взыскателем мирового соглашения на стадии исполнительного производства. При этом, должник самого постановления о возбуждении исполнительного производства и установлении пятидневного срока для добровольного исполнения не получал, сам не уклонялся от добровольного исполнения требований исполнительного документа. Неисполнение требований исполнительного документа в полном объеме в установленный судебным приставом-исполнителем срок не было вызвано виновным противоправным поведением должника. Неисполнение было вызвано объективной невозможностью исполнения в установленный законом срок.

Как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации в постановлении от 17 ноября 2015 года N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства", суд вправе с учетом степени вины должника в неисполнении в срок исполнительного документа, иных существенных обстоятельств не только уменьшить размер исполнительного сбора, но и освободить должника от его взыскания не только при разрешении требований об уменьшении размера исполнительного сбора или освобождении от его взыскания, но и при разрешении требований об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора при установлении обстоятельств, свидетельствующих о необходимости освободить должника от его взыскания на основании исследованных в судебном заседании доказательств, даже если стороны на данные обстоятельства не ссылались (пункт 74).

Следует отметить, что такие дела не являются частными. Такому способу защиты права была несколько удивлена судья, рассматривавшая дело. В свою очередь я пояснил, что практика по таким делам существуют и готов ее предоставить для обозрения суда. Этого не потребовалось, судья самостоятельно с ней ознакомилась.

Замечу, что практика по таким рода делам не всегда положительна для должника. Решение суда во много обусловлено его субъективной оценкой добросовестности должника в ходе исполнительного производства. В нашем случае, должник по мере возможности погашал задолженность и предпринял активные действия для урегулирования спора путем заключения мирового соглашения. В итоге суд требования удовлетворил, освободив моего доверителя от исполнительного сбора.

Адвокат Титов Александр Сергеевич, г.Москва