Благополучно разрешены дела по требованиям о взыскании астрента

Судебная неустойка (астрент) представляет собой штраф за неисполнение судебного решения в натуре (совершении определенного действия), обычно исчисляемой за период (день/месяц) неисполнения решения суда (ст. 308 ГК РФ). В денежном обязательстве по требованию истца неустойка или проценты по ст. 395 ГК РФ могут быть взысканы на будущее исходя из размера установленного договором (для договорной неустойки) либо законом (ст. 395 ГК РФ). Размер судебной неустойки определяется судом в каждом конкретном случае на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

Как указывает ВС РФ, при предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным. Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства. Поскольку по смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ судебная неустойка может быть присуждена только на случай неисполнения гражданско-правовых обязанностей, она не может быть установлена по спорам административного характера, рассматриваемым в порядке административного судопроизводства и главы 24 АПК РФ, при разрешении трудовых, пенсионных и семейных споров, вытекающих из личных неимущественных отношений между членами семьи, а также споров, связанных с социальной поддержкой (Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

Первое дело рассматривалось Дмитровским городским судом Московской области. Дело было связано с требованием Администрации муниципального округа установить факт нарушения вида разрешенного использования использование земельного участка моим доверителем. В ходе муниципального контроля истец установил факт наличия на землях сельскохозяйственного назначения строительных бытовок, что легло в основание его требования об освобождении участка от них. За неисполнение решения суда истец требовал с ответчика взыскать штраф в размере 5000 рублей за каждый день неисполнения решения суда.

В данном деле существенное значение имело то обстоятельство, что участок был в аренде и бытовки на участке размещались арендатором в целях проживания строителей. Договор аренды заканчивался в конце ноября 2025 года, а сами строительные работы на объекте должны закончиться в декабре этого года. Исковое заявление было подано в марте и основная задача в этом деле состояла в том, чтобы потянуть дело до ноября, когда договор аренды истечет и у арендатора не будет каких – либо оснований для размещения своего имущества на земле. Эта задача была решена путем использования доступного процессуального инструментария. К дате принятия судом решения договор аренды земли истек, собственник земельного участка направил несколько уведомлений в адрес арендатора о необходимости вывоза имущества и передачи собственнику свободного земельного участка. Арендатор письменно подтвердил факт получения уведомлений и начал вывозить бытовки с участка.

Мой доверитель настаивал на том, что он не вправе распоряжаться чужим имуществом, пусть даже и находящимся на его земле и объективно не может исполнить решение суда, если бы иск был удовлетворен. От привлечения арендатора в качестве соответчика, а равно от замены ответчика на арендатора, истец отказался, наставая на своих требованиях именно к собственнику земли.

В части требований о взыскании судебной неустойки наши возражения на иск сводились к тому, что требования истца к ответчику основаны на реализации им властных полномочий по надзору в сфере землепользования, положения ст. 308.3 ГК РФ не могут быть применены к рассматриваемому спору, так как между истцом и ответчиком отсутствуют какие-либо гражданско-правовые обязательства, не исполнение которых ответчиком послужили основанием для обращения в суд истцом. Кроме того, было указано на необходимость снижения неустойки на основании ст. 333 ГК РФ, если суд все же удовлетворит исковое заявление.

По итогам рассмотрения дела в удовлетворении иска Администрации было отказано.

В тот же день Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск моего доверителя к Обществу с ограниченной ответственностью об обязании передать документацию, относящуюся к деятельности Общества (учредительные и бухгалтерские документы). Требования были обусловлены тем фактом, что он как участник Общества несколько раз направлял обращения руководителю Общества с требованием предоставить ему запрошенную документацию. Однако его обращения игнорировались. Также было заявлено требование о взыскании штрафа в размере 30 000 рублей в день неисполнения решения суда в установленный решением срок.

Арбитражный суд иск удовлетворил, обязав передать документацию участнику. В части требования о взыскании судебной неустойки требования суд снизил размер неустойки до 5000 рублей в день.

Адвокат Титов Александр Сергеевич, г.Москва