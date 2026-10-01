Проверка полномочий представителя: как использовать процессуальные аргументы в судебном споре

Обстоятельства дела и задачи доверителя

Районный суд рассматривал иск службы судебных приставов о выделении половины в праве собственности на земельные участки и обращении взыскания на долю должника. Обращение взыскания на землю в рамках исполнительного производства требует судебного решения. Это следует из статьи 278 ГК РФ и пункта 58 постановления Пленума ВС РФ от 17.11.2015 № 50.

Это было второе обращение службы судебных приставов в суд. В удовлетворении первого иска отказали, поскольку требования не учитывали режим общей совместной собственности супругов. При повторном обращении истец поставил вопрос о выделении доли должника и обращении взыскания именно на нее.

Еще при рассмотрении первого дела я предлагал взыскателю принять участки в качестве отступного. Обсуждался и вариант денежного погашения долга с рассрочкой. Взыскатель предпочитал получить денежное исполнение без предложенной рассрочки, поэтому договориться не удалось.

Доверитель поставил задачу использовать предусмотренные законом процессуальные средства защиты, сохраняя возможность постепенно погашать задолженность. За полтора года рассмотрения дела он погасил более 60% долга. Это обстоятельство имело самостоятельное практическое значение: работа над судебной позицией сопровождалась исполнением обязательства.

Границы спора и обжалование промежуточных определений

В ходе разбирательства потребовалось уточнить границы спора и процессуальный статус его участников.

Взыскатель, участвовавший в деле, заявил ходатайство о вступлении в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями. Его требования касались другого имущества супругов, которое не было указано в иске службы судебных приставов. Суд удовлетворил ходатайство. Я подал частную жалобу, по результатам которой апелляционная инстанция отменила определение и отказала во вступлении в дело в таком статусе.

Позднее суд по ходатайству взыскателя приостановил производство. Это определение также было отменено по моей частной жалобе.

Для представителя подобные вопросы требуют отдельной оценки:

· какое отношение новые требования имеют к предмету дела;

· как принятое определение влияет на дальнейшее рассмотрение;

· допускает ли закон его самостоятельное обжалование.

Возражения против оценочной экспертизы

Еще одним вопросом стала оценочная экспертиза. Суд предложил взыскателю высказаться о ее проведении, после чего тот заявил соответствующее ходатайство.

Со стороны ответчика возражения основывались на двух обстоятельствах:

1. Доверитель был согласен с оценкой участков, представленной службой судебных приставов.

2. Истец не просил установить начальную продажную цену имущества.

Дополнительно я ссылался на пункт 58 постановления Пленума ВС РФ № 50: после принятия решения об обращении взыскания на земельный участок его оценку проводит судебный пристав-исполнитель по правилам статьи 85 Закона об исполнительном производстве. Поэтому позиция защиты заключалась в том, что для разрешения заявленных требований дополнительная судебная оценка не требовалась. Суд назначил экспертизу, и она была проведена.

Этот эпизод показывает, как можно обосновывать возражения против экспертизы: связывать их с предметом доказывания, уже представленными материалами и вопросами, которые предстоит разрешить суду. Само по себе наличие оценки на стадии исполнительного производства не означает, что экспертиза никогда не нужна в судебном споре.

Проверка доверенности: объем полномочий и территориальные ограничения

При ознакомлении с материалами дела я обратил внимание на доверенность судебного пристава, подписавшего иск.

Согласно оформлению искового заявления, истцом выступало подразделение службы судебных приставов, а пристав действовал как его представитель по доверенности. По моему прочтению, представленная доверенность не предоставляла необходимых полномочий на подписание и предъявление этого иска. Кроме того, она ограничивала представительство территорией одного субъекта РФ. Земельные участки находились в другом регионе, в суд которого и был подан иск.

Для проверки полномочий важно сопоставить несколько документов и сведений:

· сам иск и подпись под ним;

· содержание доверенности;

· сведения о том, от чьего имени заявлено требование.

Общей формулировки о представительстве может быть недостаточно: право подписать иск и предъявить его в суд должно быть специально оговорено в доверенности. Такое требование установлено статьей 54 ГПК РФ.

Выбор момента для заявления возражений

Обнаружив эти обстоятельства, я решил заявить возражение при исследовании письменных доказательств. До этой стадии отдельно вопрос о доверенности не ставил и не просил начать исследование доказательств с нее. Предложений сторонам высказаться о порядке исследования доказательств по статье 175 ГПК РФ в ходе процесса не поступало.

К письменным доказательствам суд перешел в последнем заседании. К этому времени дело состояло из нескольких томов. Когда исследование дошло до доверенности, я попросил огласить ее полностью, чтобы содержание полномочий и территориальное ограничение стали предметом обсуждения.

После оглашения суд объявил перерыв. Примерно через сорок минут заседание продолжилось. За время перерыва от истца по электронной почте поступили сопроводительное письмо и сканированная копия другой доверенности. Она не содержала прежнего территориального ограничения, но была датирована тем же числом, что и первоначально представленная доверенность, выданная несколькими годами ранее.

Новая копия доверенности и ходатайства о проверке документа

Суд приобщил копию к материалам дела. Я заявил ходатайство об истребовании оригинала. После отказа в его удовлетворении заявил о подложности доказательства и попросил назначить экспертизу давности изготовления документа.

Основанием для этих процессуальных действий стало расхождение в содержании документов с одинаковой датой. Само по себе такое расхождение не доказывает подложность, но требует объяснения и может служить основанием для постановки вопроса о проверке доказательства.

Статья 186 ГПК РФ предусматривает возможность назначения экспертизы либо представления иных доказательств для проверки заявления о подложности. При этом заявление о подложности не означает автоматического назначения экспертизы. Часть 4 статьи 79 ГПК РФ предусматривает вынесение определения как о назначении экспертизы, так и об отклонении соответствующего ходатайства.

В рассматриваемом деле суд сообщил, что оценка доказательствам будет дана в итоговом судебном акте. Отдельного разрешения по существу заявления о подложности и ходатайства об экспертизе в заседании не последовало.

Последующее подтверждение полномочий: позиция защиты

Моя позиция заключалась в том, что при отсутствии необходимых полномочий на момент подписания и предъявления иска подлежит обсуждению оставление заявления без рассмотрения по статье 222 ГПК РФ. При этом в деле возник и другой вопрос: можно ли устранить первоначальный недостаток полномочий последующим подтверждением со стороны представляемого лица.

Я исходил из необходимости подтвердить полномочия именно на дату обращения в суд. Вместе с тем судебная практика по последующему одобрению процессуальных действий неоднородна. Поэтому такой аргумент требует анализа конкретных обстоятельств:

· какие полномочия существовали первоначально;

· что подтверждает новый документ;

· как сам истец выразил свою волю на обращение в суд.

Для споров, в которых имеет значение исковая давность, последствия оставления иска без рассмотрения также нужно оценивать отдельно. Статья 204 ГК РФ связывает течение срока и возможность его удлинения с основаниями прекращения судебной защиты. Соответствующие разъяснения содержатся в постановлении Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43. Однако в описываемом деле вопрос об исковой давности не определил результат.

Как суд оценил доводы о полномочиях

Суд удовлетворил иск службы судебных приставов в полном объеме. При оценке доводов о полномочиях он сослался на то, что подписавший иск пристав сохранял статус должностного лица, а право судебного пристава-исполнителя обращаться с требованием об обращении взыскания на земельный участок предусмотрено законом и разъяснено в пункте 58 постановления Пленума ВС РФ № 50.

Позиция защиты строилась на разграничении двух ситуаций:

1.Обращение пристава в пределах собственных полномочий.

2.Подписание им иска от имени подразделения службы в качестве представителя по доверенности.

Именно во втором случае, на мой взгляд, требовалась проверка объема предоставленных представительских полномочий.

Таким образом, довод о доверенности был заявлен и получил оценку в решении, но не привел к оставлению иска без рассмотрения. Апелляционной проверки этого вопроса в нашем деле не было: доверитель решил не обжаловать итоговый судебный акт, поскольку практический результат его устраивал.

Раздел имущества и погашение задолженности

Одновременно суд рассматривал встречный иск супруги должника о разделе совместно нажитого имущества в отношении наиболее ценных земельных участков. В рамках разрешения вопроса с учетом статьи 255 ГК РФ она внесла в депозит суда половину стоимости участков, которые хотела сохранить за собой.

Суд удовлетворил ее встречный иск и признал за ней право собственности на соответствующие участки. Внесенные деньги направили на погашение задолженности в рамках исполнительного производства в отношении супруга. Против реализации своей половины в праве на остальные участки доверитель не возражал.

Через два месяца после вступления решения суда в силу долг был полностью погашен, исполнительное производство окончено, земельные участки остались в собственности супругов.

Практические выводы для представителя

Для меня практическая ценность этого дела — в последовательной работе с процессуальными возможностями:

· изучение документов позволило выявить вопрос о полномочиях представителя;

· исследование письменных доказательств дало возможность предметно его поставить;

· поступление новой копии потребовало дополнительных ходатайств;

· параллельно решались вопросы о составе имущества, правах супруги и погашении долга.

Выбор момента для заявления довода был частью тактики в конкретном деле. В другой ситуации полезнее заявить возражение сразу после обнаружения недостатка. Решение зависит от процессуальной стадии, содержания аргумента и его значения для защиты. Откладывая заявление, необходимо учитывать риск того, что для полноценной проверки останется меньше возможностей.

Результат работы представителя оценивается и через задачи доверителя. В этом деле возражение о полномочиях не изменило исход основного иска, но за время разбирательства была погашена значительная часть долга, разрешен вопрос о разделе имущества и сохранены за супругой участки, представлявшие для нее наибольшую ценность.

Адвокат Титов Александр Сергеевич