😮 Бизнес под ударом: НДС 22% и новый лимит УСН — разбор от Людмилы Ганичевой

В прошлую пятницу на Клерке прошел большой вебинар с Людмилой Ганичевой — аудитором, налоговым адвокатом и экспертом ГБУ «Малый бизнес Москвы». Тема встречи: грядущие изменения в Налоговом кодексе – 2026, включая повышение НДС до 22%, снижение лимитов для УСН и реформу страховых взносов. Вебинар собрал рекордное количество участников — чат буквально «зашкаливал» от приветствий и активных вопросов бухгалтеров, предпринимателей и кадровиков со всей страны.
Что изменится в 2026 году
📈 Повышение ставки НДС до 22%
«Главное — понимать, за чей счет будут эти два процента: поставщика или покупателя».
Эксперт объяснила, что повышение НДС с 20% до 22% повлечет перерасчет цен, и бизнесу важно заранее пересмотреть договоры.
Если цена в договоре указана «включая НДС», компания несет издержки сама. Если же НДС начисляется сверх цены, можно переложить налог на покупателя.
Проверьте формулировки договоров. Лучше, если будет пункт об автоматическом изменении цены при изменении законодательства.
Особое внимание — госконтрактам и тендерам, где изменить ставку нельзя: «2% от миллиардного контракта — это уже ощутимые убытки», — напомнил эксперт.
💥 Упрощенная система налогообложения: новый лимит 10 млн.
Одной из самых эмоциональных тем вебинара стало снижение лимита дохода для УСН до 10 млн рублей.
Это просто ужас… Выручка меньше миллиона в месяц — и уже НДС. Малый бизнес этого не выдержит.
📝 Людмила подробно объяснила, кто сохранит льготы:
компании с доходом до 10 млн ₽ освобождаются от НДС, но обязаны выставлять счет-фактуры «без налога» и вести книгу продаж;
при доходах 10–250 млн ₽ ставка составит 5%,
при 250–450 млн ₽ — 7%,
выше — 10% или 22%.
Теперь 20-я глава НК касается и упрощенцев. Это новая реальность — часть УСН-компаний становится плательщиками НДС.
Как действовать бизнесу уже сейчас
завершить максимум отгрузок по старой ставке;
провести ревизию всех договоров и уведомить контрагентов об изменении НДС;
внести корректировки в программы учёта 1С и другие системы;
подготовить доп.соглашения и шаблоны писем для клиентов.
Реакция аудитории
В чате царила настоящая вовлеченность — более 700 активных сообщений, десятки уточняющих вопросов:
«Что насчет ставки 10%?»
«Как быть агентам на УСН?»
«Можно ли применять пониженные ставки?»
Эмоционально участники реагировали на каждую тему — от улыбок до плачущих смайликов, когда речь заходила о новых лимитах.
«Ну вообщееее…»
«Мы попали 😭» — писали бухгалтеры и предприниматели.
Где подтянуть знания
▶️ Посмотреть запись
Если вы не успели на эфир, запись вебинара доступна по ссылке:
👉 https://www.klerk.ru/learn/event/51087/
