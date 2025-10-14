😮 Бизнес под ударом: НДС 22% и новый лимит УСН — разбор от Людмилы Ганичевой

Что изменится в 2026 году

📈 Повышение ставки НДС до 22%

«Главное — понимать, за чей счет будут эти два процента: поставщика или покупателя».

Эксперт объяснила, что повышение НДС с 20% до 22% повлечет перерасчет цен, и бизнесу важно заранее пересмотреть договоры.



Если цена в договоре указана «включая НДС», компания несет издержки сама. Если же НДС начисляется сверх цены, можно переложить налог на покупателя.

Проверьте формулировки договоров. Лучше, если будет пункт об автоматическом изменении цены при изменении законодательства.

Особое внимание — госконтрактам и тендерам, где изменить ставку нельзя: «2% от миллиардного контракта — это уже ощутимые убытки», — напомнил эксперт.

💥 Упрощенная система налогообложения: новый лимит 10 млн.

Одной из самых эмоциональных тем вебинара стало снижение лимита дохода для УСН до 10 млн рублей.

Это просто ужас… Выручка меньше миллиона в месяц — и уже НДС. Малый бизнес этого не выдержит.

В чате участники прокомментировали эту новость

📝 Людмила подробно объяснила, кто сохранит льготы:

компании с доходом до 10 млн ₽ освобождаются от НДС , но обязаны выставлять счет-фактуры «без налога» и вести книгу продаж;

при доходах 10–250 млн ₽ ставка составит 5% ,

при 250–450 млн ₽ — 7% ,

выше — 10% или 22%.