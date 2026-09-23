Почему к одним компаниям ФНС приходит, а к другим нет: взгляд на проверки изнутри

Здесь ситуация пока отличается от контроля компаний и ИП. Дмитрий пояснил: чтобы налоговая заинтересовалась физлицом, обычно нужен внешний триггер – например, информация об имуществе и сделках, жалоба либо сведения от правоохранительных органов или Росфинмониторинга. При этом эксперт ожидает усиления контроля физлиц. Это именно прогноз Дмитрия, а не утверждение о том, что соответствующий новый порядок уже действует.

– Всех ли сейчас проверяют каждые три года? – Нет. Такой подход действительно существовал раньше. Когда я пришел в налоговую в 2013 году, были даже тетради, по которым смотрели, кого проверяли три года назад. Сейчас этого уже нет. После того как заработала АИС «Налог-3», принцип «проверять раз в три года» перестал работать.



– Что налоговая хочет узнать, когда запрашивает пояснения по убыткам? – В первую очередь инспекцию интересует, насколько убыток сформирован реально, а не только на бумаге: из чего он сложился и правильно ли налогоплательщик его определил. Конкретный ответ уже зависит от ситуации – ее нужно смотреть отдельно.



– ФНС сообщит, если компания попала в ФРПВ? – Да. Как минимум, если вас вызовут на рабочее совещание, вам об этом скажут. При этом важно понимать: не каждый проблемный вычет, попавший в поле такого анализа, обязательно является схемным.



– Если в требовании ФНС указаны конкретные контрагенты, нужно ли давать информацию и по остальным? – Я не вижу причин давать то, чего у вас не просили. Отвечать следует по тем сведениям и контрагентам, о которых спрашивает налоговая.



– Контрагент продал бизнес и больше не отвечает на запросы ФНС. Реальность сделки мы подтверждаем документами. Насколько вероятна ВНП? – Вероятность вполне реальна. Возможно, компания уже находится на стадии предпроверочного анализа. Дальше все будет зависеть от того, насколько вы сможете доказать реальность сделки, сможет ли инспектор доказать, что риск относится именно к вам, и какова предполагаемая сумма претензий.



– Может ли обычная жалоба привести к выездной проверке? – За более чем десять лет работы в налоговых органах я не помню ни одной жалобы, которая сама по себе стала бы основанием для назначения выездной проверки. Для предпроверочной работы – да. Но чтобы сразу назначили ВНП – скорее нет.



– Есть ли нижний порог суммы риска, после которого назначают ВНП? – Есть условные критерии, но конкретные значения я обсуждать не могу. По Москве ходят слухи, что такие пороги существенно снизились, но подтвердить, действительно ли это так, я не могу.