Почему к одним компаниям ФНС приходит, а к другим нет: взгляд на проверки изнутри

Еще несколько лет назад подготовка к налоговой проверке могла начинаться с ручного сбора информации. Инспектор запрашивал сведения в банках, сопоставлял документы, искал связи между компаниями. Сейчас значительная часть этой информации уже находится у ФНС.
На вебинаре Дмитрий Кудряшов – экс-заместитель начальника отдела анализа и планирования управления ФНС по Красноярскому краю, который курировал выездные проверки и предпроверочный анализ, – показал, как налоговый контроль выглядит со стороны инспекции. Сам Дмитрий также входил в комиссию, которая занималась утверждением планов для включения налогоплательщиков в план выездных проверок. И главный вывод здесь неприятный для тех, кто рассчитывает, что ФНС просто «не заметит».
Проверка начинается не с требования. Она начинается с данных
Один из ключевых инструментов инспектора – АИС «Налог-3». По словам Дмитрия, объем информации в системе постоянно растет. Если раньше инспектору приходилось самостоятельно собирать значительную часть сведений, сейчас многие данные уже доступны для контрольно-аналитической работы. Эксперт оценил, что порядка 90% необходимой инспектору информации уже можно получить из базы.
Отправная точка анализа – декларации и расчеты налогоплательщика. К ним добавляются другие источники: сведения ККТ, данные маркетплейсов, банков и других ведомств. При этом Дмитрий отдельно предостерег от распространенного мифа: по физлицам информация из банков не поступает в налоговую автоматически в режиме онлайн – для ее получения предусмотрена отдельная процедура. То есть сегодня вопрос уже не столько в том, есть ли у налоговой информация, сколько в том, какие данные система и инспектор сопоставят между собой и какой риск в них увидят.
Главный триггер – НДС
Из всех налогов Дмитрий выделяет прежде всего НДС. По его оценке из практики, около 80% выездных проверок, которые назначались за год, запускались именно из-за рисков по НДС. Эксперт объясняет это тем, что НДС проще администрировать и выявлять расхождения автоматически. Один из очевидных сценариев – проблемные вычеты. Компания заявляет вычет по операции с контрагентом, а соответствующая сумма на другой стороне не отражена. Дальше расхождение может пройти через цепочку из нескольких компаний, а претензия в конечном счете возникнет к предполагаемому выгодоприобретателю.
С налогом на прибыль ситуация сложнее. Дмитрий приводит образное определение одного из бывших коллег – «слепой налог»: без понимания того, что происходит внутри бизнеса, нарушение установить значительно труднее. Но и здесь контроль усиливается. Среди поводов для вопросов эксперт называл существенные расхождения между базами по НДС и прибыли, а также сопоставление поступлений на расчетный счет с отраженной налоговой базой.
ВНП – это финал длинного процесса, а не его начало
Самая опасная ошибка – начинать готовиться к выездной проверке только после получения решения о ее назначении. К этому моменту налоговая уже могла проделать значительную часть работы. Дмитрий объяснил, что до ВНП проводится предпроверочный анализ – ППА. Он может продолжаться 3, 6, 9 месяцев и даже больше года. В своей практике эксперт встречал ситуации, когда предпроверочный анализ шел более двух лет.
По объему мероприятий ППА может быть похож на саму выездную проверку: инспекция работает с документами, проводит допросы и собирает доказательственную базу. Отличие в результате – после ППА формируется заключение, на основании которого уже решается, назначать ВНП или нет. Поэтому компания может еще не получить решение о проверке, но фактически уже давно находиться под пристальным вниманием налоговой.
Один из самых тревожных сигналов – ФРПВ
На вебинаре много говорили о Федеральном реестре предполагаемых выгодоприобретателей – ФРПВ. Дмитрий объяснил механизм так: после сдачи отчетности система сопоставляет декларации и определяет лицо, которое предположительно могло быть выгодоприобретателем в цепочке с налоговым разрывом. Затем информация передается для дальнейшей работы, а инспектор уже должен оценить, корректно ли определен предполагаемый выгодоприобретатель. То есть первоначальный риск формируется системой, но на этом анализ не заканчивается – дальше появляется человек.
«Мы доплатили, как просила налоговая». И получили новое требование
Один из самых интересных кейсов вебинара как раз показывает, почему нельзя рассматривать каждое требование ФНС изолированно.
Дмитрий рассказал реальную ситуацию. Налогоплательщику пришло информационное письмо по определенной «площадке». Он связался с инспекцией и согласился уточнить обязательства. Ему сообщили, что после уточнения претензий по этому вопросу не будет. Компания уточнилась. Но затем пришло новое требование. Выяснилось, что в том же периоде был другой вычет, который система показывала как рисковый. Один риск отрабатывал один отдел, другой – другой. В итоге налогоплательщик закрыл один риск, но одновременно открыл другой.
Вывод Дмитрия: прежде чем уточняться, нужно оценить не только конкретную претензию из письма, но и то, какие еще вопросы могут возникнуть к этому периоду после подачи уточненной декларации. И это очень хорошо показывает современную логику налогового контроля: инспекция видит не один документ, а систему связанных данных.
Самозанятые тоже оказались в зоне внимания
Отдельно Дмитрий остановился на зарплатных налогах и самозанятых. По его словам, по самозанятым уже есть результаты как камеральных, так и выездных проверок. При этом эксперт отметил, что спорить с претензиями возможно, хотя полностью снять их удается не всегда.
Участники вебинара сразу начали примерять риски на свои ситуации: спрашивали, каких именно самозанятых проверяют, насколько опасна работа людей по договорам ГПХ в клининге и есть ли риски у бухгалтера, который оказывает услуги как самозанятый. Особенно Дмитрий выделил клининговую отрасль: он сам занимался этим направлением в ФНС в рамках пилотного проекта.
А что с обычными физлицами?
Здесь ситуация пока отличается от контроля компаний и ИП. Дмитрий пояснил: чтобы налоговая заинтересовалась физлицом, обычно нужен внешний триггер – например, информация об имуществе и сделках, жалоба либо сведения от правоохранительных органов или Росфинмониторинга. При этом эксперт ожидает усиления контроля физлиц. Это именно прогноз Дмитрия, а не утверждение о том, что соответствующий новый порядок уже действует.
– Всех ли сейчас проверяют каждые три года? – Нет. Такой подход действительно существовал раньше. Когда я пришел в налоговую в 2013 году, были даже тетради, по которым смотрели, кого проверяли три года назад. Сейчас этого уже нет. После того как заработала АИС «Налог-3», принцип «проверять раз в три года» перестал работать.
– Что налоговая хочет узнать, когда запрашивает пояснения по убыткам? – В первую очередь инспекцию интересует, насколько убыток сформирован реально, а не только на бумаге: из чего он сложился и правильно ли налогоплательщик его определил. Конкретный ответ уже зависит от ситуации – ее нужно смотреть отдельно.
– ФНС сообщит, если компания попала в ФРПВ? – Да. Как минимум, если вас вызовут на рабочее совещание, вам об этом скажут. При этом важно понимать: не каждый проблемный вычет, попавший в поле такого анализа, обязательно является схемным.
– Если в требовании ФНС указаны конкретные контрагенты, нужно ли давать информацию и по остальным? – Я не вижу причин давать то, чего у вас не просили. Отвечать следует по тем сведениям и контрагентам, о которых спрашивает налоговая.
– Контрагент продал бизнес и больше не отвечает на запросы ФНС. Реальность сделки мы подтверждаем документами. Насколько вероятна ВНП? – Вероятность вполне реальна. Возможно, компания уже находится на стадии предпроверочного анализа. Дальше все будет зависеть от того, насколько вы сможете доказать реальность сделки, сможет ли инспектор доказать, что риск относится именно к вам, и какова предполагаемая сумма претензий.
– Может ли обычная жалоба привести к выездной проверке? – За более чем десять лет работы в налоговых органах я не помню ни одной жалобы, которая сама по себе стала бы основанием для назначения выездной проверки. Для предпроверочной работы – да. Но чтобы сразу назначили ВНП – скорее нет.
– Есть ли нижний порог суммы риска, после которого назначают ВНП? – Есть условные критерии, но конкретные значения я обсуждать не могу. По Москве ходят слухи, что такие пороги существенно снизились, но подтвердить, действительно ли это так, я не могу.
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