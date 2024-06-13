Вы теряете 600 тысяч в год, или сколько стоит ручной учёт в b2b сервисном обслуживании

Ручной учёт — вор времени и денег компании. В этой статье на простых примерах покажем, сколько компании теряют денег на обслуживании b2b-клиентов без helpdesk-системы.

Привет! На связи Алексей Шевченко, команда Okdesk.

Типовой учёт заявок

Если составить усреднённый профиль B2B-сервиса и техподдержки в России (да и в СНГ тоже), то работа в ней будет организована примерно так:

Заявки приходится собирать из разных источников . Что-то приходит на общую почту, что-то регистрируют по телефону или в мессенджерах, а что-то вообще приходит на личные телефоны инженеров.

Учёт организован на коленке (в почте / электронных таблицах / мессенджерах). Основной инструмент для учёта, конечно, Excel, куда диспетчер вносит заявки и детали к ним. Чаще всего у инженеров доступа к этому файлу нет, как нет и защиты от утечки данных.

Бардак в рабочих процессах . У сотрудников нет понимания, что и где они должны сделать; руководство не понимает, кто, где и чем занимается.

Диспетчер (или диспетчеры) вынужден постоянно напоминать о сроках выполнения инженерам: сначала найди заявки, потом ответственных, каждому позвони или напиши — рутина и пустая трата времени.

Клиенты дёргают диспетчеров или, что ещё хуже, напрямую инженеров, пытаясь выяснить, что там с их заявкой.

Руководитель каждую неделю собирает отчёты в Excel, чтобы хоть как-то понять, что сейчас происходит в компании: всё ли делаем вовремя, кто из сотрудников недогружен/перегружен и т. д.

Такая организация рабочих процессов приводит к ряду проблем:

Заявки теряются . Инженер забыл переслать сообщение из мессенджера диспетчеру, диспетчер забыл внести заявку из почты в Excel и т. д.

Бардак . Сотрудники не знают, что и в каком порядке должны делать; руководитель не знает, что делают сотрудники.

Низкая эффективность . Например, чтобы добраться до истории обслуживания или согласовать время визита к клиенту, нужно дозвониться в Смольный, а значит за день вместо 10 заявок инженер решит 3—4.

Нет истории взаимодействия . Вообще ни с кем. Ни с клиентом, ни в рамках конкретной заявки, ни в рамках обслуживания оборудования или ПО или объекта.

Руководители как ёжики в тумане . Когда перед глазами нет данных в понятной форме (графики, таблицы там всякие), то бизнес-решения принимаются наугад: «Ну, вроде, Петров в этом месяце часто на глаза попадался, значит хорошо работал, ему премию дам». А то, что Петров кофе часто пил и болтал в курилке по три часа, вы не в курсе.

«Чёрный ящик» для клиентов. Заявку отправили, а что с ней происходит дальше — загадка. Клиент дёргает диспетчера или, ещё хуже, инженера, чтобы выяснить статус своего обращения и время устранения поломки.

Экономика ручного учёта: сколько вы теряете?

«Это всё понятно, — скажете вы. — Но где тут деньги-то? Мы работаем так уже много лет, пока не закрылись, зарплаты платим, что не так?»

И тут на помощь приходит простейшая математика.

Представим вымышленную компанию. Пусть в ней будет 15 инженеров, и ежедневно она получает 30 заявок.

Предположим, что в среднем инженер получает на руки 70 000 руб./мес., помня о налогах и взносах, получаем, что компания тратит на ЗП инженера ~100 000 руб. (1 200 000 руб./год).

В 2024 году при 40-часовой рабочей неделе получается ~165 раб. часа/мес.

Значит, один час инженера обходится компании ~610 рублей.

Возьмём позитивный сценарий и предположим, что планёрки в офисе у вас раз в неделю, на них собираются все инженеры.

К слову, в некоторых компаниях они до сих пор проходят раз в день — по утрам, единственное, что изменилось за последние пару лет — не всегда в офисе.

Планёрка, естественно, в рабочее время и длится час. Расходы на разъезды по объектам клиентов учитывать не будем.

Получается, что в месяц на планёрки уходит:

4 недели × 15 инженеров × 1 час = 60 рабочих часов.

Это, на секундочку, уже 36 000 рублей в месяц, которые можно и не тратить.

Считаем дальше. На очереди руководитель и необходимость вручную сводить отчёты по финансам и трудозатратам.

Для простоты расчёта возьмём часовую ставку руководителя, равную 1000 руб.

Учитывая отсутствие автоматизации, руководитель вынужден собирать отчёты руками. Пускай на это он тратит три часа в неделю, или 12 часов в месяц. В деньгах это ещё 12 000 рублей. Прибавляем их к «инженерным» потерям и получаем 48 000 рублей в месяц.

Расчёт упрощён донельзя, ведь мы не считаем работу диспетчеров, затраты на поиск информации по оборудованию или объекту обслуживания, оформление документов и отчётов для клиентов и прочие сопутствующие расходы.

И даже с таким упрощённым расчётом ежемесячные потери составляют почти 50 000 рублей.

Это 600 000 рублей в год.

И, поверьте, это далеко не все потери от ручного учёта.

Сюда же можно записать бесплатные работы.

Вот, например, приехал инженер на объект обслуживать вентиляцию, а его просят посмотреть ещё и какой-нибудь пожарный извещатель. Входит ли этот извещатель в договор обслуживания, инженер не знает, под рукой ведь нужной информации нет. В итоге инженер смотрит ещё и извещатель.

Кажется мелочь, а помножьте эту мелочь на 15 инженеров, и к прошлым годовым потерям можно смело накидывать ещё пару сотен тысяч бесплатных работ.

Операционка и рутина съедают мотивацию. Руководитель вместо решения стратегических задач ковыряется в отчётах, что приводит как к прямым (их разобрали выше), так и к косвенным потерям, ведь времени на развитие бизнеса остаётся совсем мало, и вместо условного роста компании на 30% в год получается лишь 10%, а остальные 20% превращаются в упущенную прибыль.

Так что реальные потери даже посчитать сложно.

Вывод: внедряйте автоматизацию

Оговоримся: если у вас 1–2 сотрудника и 3–5 заявок в день, вполне можно обходиться подручными средствами для их учёта. Да, будете терять некоторые заявки; да, быстро масштабировать бизнес без потери качества не получится.

Но!

Кое-как работать и управлять всем вручную на таких объёмах можно.

Однако если в вашей сервисной компании и внутренних отделах поддержки 5+ сотрудников и 10+ заявок в день (либо заявки эти комплексные и «длинные» — несколько исполнителей, срок решения 1–2–3 недели и т. д.), то стоит задуматься о внедрении help desk системы.

Кому подходит такое решение (спойлер: почти всем), читайте здесь.