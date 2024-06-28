Как Дима, корзина и Wildberries взорвали российский маркетинг

Недавняя наружная реклама Wildberries и Russ с таинственным посланием «Дима, ну ты где? Оплати ее корзину на WB» мгновенно стала вирусной в российском сегменте интернета. На этот неожиданный маркетинговый ход отреагировали многие крупные российские компании, создав собственные ответные кампании. Эффект цепной реакции превратил одну наружную рекламу в масштабный флешмоб, охвативший разные секторы бизнеса.
Начало вирусного эффекта
Все началось с наружного билборда, на котором Wildberries и Russ обращались к загадочному «Диме», призывая его оплатить корзину покупок на популярной платформе электронной коммерции Wildberries. Сообщение привлекло внимание благодаря своей загадочности и интриге, что послужило отличной отправной точкой для креативных ответов других брендов.
Креативные ответы брендов
Одним из первых откликнулся сервис «Яндекс.Путешествия».
В своем ответном послании компания предложила «Диме» оставить корзину на Wildberries и отвезти свою спутницу в отпуск, играя на контрасте между материальными покупками и нематериальными впечатлениями.
Компания «Авито» также не осталась в стороне, предложив «Диме» приобрести нужные товары с помощью их платформы. Rutube, СДЭК и другие компании быстро подхватили инициативу, каждый добавляя свою изюминку в общую историю.
МТС использовали известного актера и амбассадора бренда Дмитрия Нагиева, предложив «не слушать никого, а слушать “МТС Музыку”», что добавило в кампанию юмористический элемент.
Объединение Wildberries и Russ
Не менее интересным аспектом стала новость о предстоящем объединении Wildberries и группы Russ под руководством Татьяны Бакальчук. Основной целью объединения заявлено создание платежной системы, способной обходить SWIFT для рублевых расчетов по всему миру. Это стратегическое решение может значительно повлиять на российскую и международную экономику.
Рекламная кампания «Дима, ну ты где?» стала не только успешным маркетинговым ходом, но и примером того, как одна идея может вдохновить целую волну креативных ответов и совместных усилий компаний из разных отраслей. Это показывает силу креативного подхода и важность взаимодействия брендов в современном маркетинговом пространстве.
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Как вам такой креатив?
Комментарии2
Дима, иди учись на аналитика 1с или финансового менеджера, сможешь оплатить ей корзину, свозить отпуск, еще на кино и музыку останется😁
Как я понимаю, эта реклама получила начало ещё в далёких девяностых. Был ролик социальной рекламы со слоганом "Дима, позвони маме!"