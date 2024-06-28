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Маркетинг

Как Дима, корзина и Wildberries взорвали российский маркетинг

Реклама Wildberries и Russ с посланием «Дима, ну ты где?» вызвала вирусную реакцию среди российских брендов. Компании, включая Яндекс.Путешествия и МТС, предложили свои креативные ответы и специальные предложения. Узнайте, как одна реклама объединила бренды в масштабный флешмоб.
Как Дима, корзина и Wildberries взорвали российский маркетинг

Недавняя наружная реклама Wildberries и Russ с таинственным посланием «Дима, ну ты где? Оплати ее корзину на WB» мгновенно стала вирусной в российском сегменте интернета. На этот неожиданный маркетинговый ход отреагировали многие крупные российские компании, создав собственные ответные кампании. Эффект цепной реакции превратил одну наружную рекламу в масштабный флешмоб, охвативший разные секторы бизнеса.

Начало вирусного эффекта

Все началось с наружного билборда, на котором Wildberries и Russ обращались к загадочному «Диме», призывая его оплатить корзину покупок на популярной платформе электронной коммерции Wildberries. Сообщение привлекло внимание благодаря своей загадочности и интриге, что послужило отличной отправной точкой для креативных ответов других брендов.

Креативные ответы брендов

Одним из первых откликнулся сервис «Яндекс.Путешествия».

В своем ответном послании компания предложила «Диме» оставить корзину на Wildberries и отвезти свою спутницу в отпуск, играя на контрасте между материальными покупками и нематериальными впечатлениями.

Компания «Авито» также не осталась в стороне, предложив «Диме» приобрести нужные товары с помощью их платформы. Rutube, СДЭК и другие компании быстро подхватили инициативу, каждый добавляя свою изюминку в общую историю.

МТС использовали известного актера и амбассадора бренда Дмитрия Нагиева, предложив «не слушать никого, а слушать “МТС Музыку”», что добавило в кампанию юмористический элемент.

Некоторые компании пошли дальше, предложив «Диме» специальные условия и скидки. Например, ВТБ предложил открыть накопительный счет на выгодных условиях, а «Сбербизнес» — услуги по работе с маркетплейсами.

Объединение Wildberries и Russ

Не менее интересным аспектом стала новость о предстоящем объединении Wildberries и группы Russ под руководством Татьяны Бакальчук. Основной целью объединения заявлено создание платежной системы, способной обходить SWIFT для рублевых расчетов по всему миру. Это стратегическое решение может значительно повлиять на российскую и международную экономику.

Рекламная кампания «Дима, ну ты где?» стала не только успешным маркетинговым ходом, но и примером того, как одна идея может вдохновить целую волну креативных ответов и совместных усилий компаний из разных отраслей. Это показывает силу креативного подхода и важность взаимодействия брендов в современном маркетинговом пространстве.

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Комментарии

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  • Ирина

    Как я понимаю, эта реклама получила начало ещё в далёких девяностых. Был ролик социальной рекламы со слоганом "Дима, позвони маме!"

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Как Дима, корзина и Wildberries взорвали российский маркетинг

Реклама Wildberries и Russ с посланием «Дима, ну ты где?» вызвала вирусную реакцию среди российских брендов. Компании, включая Яндекс.Путешествия и МТС, предложили свои креативные ответы и специальные предложения. Узнайте, как одна реклама объединила бренды в масштабный флешмоб.

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