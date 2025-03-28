Новые законы с 1 апреля: что изменится для бизнеса, банков и рекламодателей

Теперь распространители интернет-рекламы и рекламные операторы будут перечислять в бюджет 3% от своего рекламного дохода. Эти средства планируется направлять на поддержку российских IT-разработчиков.

Нововведение повлияет на весь рынок digital-рекламы: рекламные платформы, агентства и рекламодатели могут пересмотреть ценовую политику. В перспективе это может привести к увеличению стоимости рекламы для конечных пользователей.