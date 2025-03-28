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Новые законы с 1 апреля: что изменится для бизнеса, банков и рекламодателей

С 1 апреля в России вступают в силу важные законодательные изменения: новые сборы за интернет-рекламу, обновленный банковский надзор и упрощенные правила подтверждения нулевой ставки НДС. Как это отразится на бизнесе, финансах и рекламе

С 1 апреля 2025 года в России вступает в силу ряд значимых законодательных изменений. Они затронут интернет-рекламу, банковский сектор и налоговую систему. Среди ключевых нововведений — обязательные сборы для рекламных платформ, новый стандарт банковского надзора и упрощенная процедура подтверждения нулевой ставки НДС для международных перевозок. Разбираемся, как это повлияет на бизнес и экономику.

ФЗ от 22.04.2024 № 92-ФЗ.

Сборы за интернет-рекламу: кому придется платить?

Теперь распространители интернет-рекламы и рекламные операторы будут перечислять в бюджет 3% от своего рекламного дохода. Эти средства планируется направлять на поддержку российских IT-разработчиков.

Нововведение повлияет на весь рынок digital-рекламы: рекламные платформы, агентства и рекламодатели могут пересмотреть ценовую политику. В перспективе это может привести к увеличению стоимости рекламы для конечных пользователей.

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Банковский надзор: новый стандарт

С 1 апреля в банковском секторе вводится новый надзорный стандарт. Он направлен на повышение прозрачности работы банков и ограничение некоторых видов кредитования.

Эксперты считают, что нововведение не является ужесточением регулирования, а скорее демонстрирует стремление Центробанка выстроить диалог с профессиональным сообществом. Новый подход должен повысить устойчивость финансовой системы и снизить риски для клиентов банков.

Упрощение подтверждения нулевой ставки НДС

Для международных перевозок по железной и автомобильной дороге теперь будет проще подтвердить право на применение нулевой ставки НДС. Ранее для этого требовалось предоставлять копии транспортных и товаросопроводительных документов с отметками таможенных органов. С 1 апреля достаточно будет направлять реестр документов в электронной форме.

Изменения в налогообложении подрядчиков

Еще одно важное новшество касается строительства жилья. Подрядчики, работающие через счета эскроу, теперь освобождаются от НДС. Это должно снизить стоимость индивидуального жилищного строительства.

Однако возможен и другой сценарий: подрядчики могут не снижать цены, а просто увеличить свою прибыль. В таком случае выгода для конечных покупателей останется под вопросом.

Как это повлияет на бизнес?

  • Рекламодатели и платформы столкнутся с новыми затратами.

  • Банковская система получит более прозрачные механизмы надзора.

  • Международные перевозчики выиграют за счет упрощенного документооборота.

  • В сфере строительства могут возникнуть противоречия между ожиданиями клиентов и реальной ценовой политикой.

В ближайшие месяцы станет ясно, насколько эти изменения оправдают ожидания бизнеса и общества.

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