Новые правила расчета среднего заработка с сентября 2025 года: что изменится

Новый расчет среднего заработка: что говорит закон

В соответствии с новым положением, при расчете среднего заработка из расчетного периода исключаются не только дни отсутствия сотрудника, но и суммы, начисленные за это время. Это касается следующих ситуаций:

получение пособия по временной нетрудоспособности;

отпуск по беременности и родам;

простой по вине работодателя или по причинам, не зависящим от сторон;

участие в забастовке;

оплачиваемые выходные дни по уходу за детьми-инвалидами;

другие случаи, когда работник освобождается от работы с полным или частичным сохранением зарплаты или без оплаты.

Таким образом, теперь при определении среднего заработка учитываются только фактически отработанные периоды с начислениями.