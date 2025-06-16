Новые правила расчета среднего заработка с сентября 2025 года: что изменится

Новый расчет среднего заработка: что говорит закон
В соответствии с новым положением, при расчете среднего заработка из расчетного периода исключаются не только дни отсутствия сотрудника, но и суммы, начисленные за это время. Это касается следующих ситуаций:
получение пособия по временной нетрудоспособности;
отпуск по беременности и родам;
простой по вине работодателя или по причинам, не зависящим от сторон;
участие в забастовке;
оплачиваемые выходные дни по уходу за детьми-инвалидами;
другие случаи, когда работник освобождается от работы с полным или частичным сохранением зарплаты или без оплаты.
Таким образом, теперь при определении среднего заработка учитываются только фактически отработанные периоды с начислениями.
Курс «Бухгалтер по зарплате» — это практическая профпереподготовка с дипломом на 256 часов, где вы научитесь рассчитывать зарплату, отпускные, пособия и работать в 1С:ЗУП по новым правилам 2025 года. Программа включает онлайн-встречи с экспертами, задания и тесты, подходит для свободного графика. Старт 1 июля, скидка 75% — обучение за 7 900 ₽ или по 1 975 ₽ × 4 платежа.
Как рассчитываются отпускные в 2025 году
Формула осталась прежней, но расчетный период теперь корректируется с учетом исключаемых дней и выплат.
Для определения среднего дневного заработка сумма заработка за расчетный период делится на количество отработанных дней (или часов при суммированном учете времени).
Ниже приведена таблица с ключевыми изменениями:
Показатель
До 1 сентября 2025
С 1 сентября 2025
Учитываются ли больничные и отпуска по беременности
Да
Нет
Учитываются ли простои и забастовки
Да
Нет
Формула отпускных
Средний дневной заработок × количество дней отпуска
Без изменений, но расчетный период другой
Выходное пособие (обычный режим)
Средний дневной заработок × количество рабочих дней по графику
Средний дневной заработок × среднее число рабочих дней в месяце
Выходное пособие (при суммированном учете)
Отдельно рассчитывалось
Средний часовой заработок × среднее число рабочих часов в месяце (годовое делится на 12)
Новые правила расчета среднего заработка в 2025 году для выходных пособий
Для расчета выходного пособия теперь применяется среднее число рабочих дней в месяце. Оно рассчитывается как годовое количество рабочих дней, деленное на 12. Это позволяет получить объективный средний показатель, даже если сотрудник работал не по стандартному графику.
Для работников с суммированным учетом рабочего времени используется другая формула: средний часовой заработок × среднее число рабочих часов в месяце. Количество часов в году делится на 12, чтобы получить среднее значение.
Что важно знать работодателям и сотрудникам
Изменения затрагивают всех участников трудовых отношений. Работодатели должны пересчитать внутренние регламенты, шаблоны расчетов отпускных и выходных пособий. Работники, в свою очередь, могут рассчитывать на более точный расчет среднего заработка.
Важно: обновленный порядок применяется ко всем случаям, произошедшим с 1 сентября 2025 года, вне зависимости от того, когда начался расчетный период.
Кратко о главном
Введены новые правила расчета среднего заработка с сентября 2025;
Исключаются периоды отсутствия и соответствующие выплаты;
Изменился порядок определения выходного пособия;
При суммированном учете используется средний часовой заработок;
Нововведения влияют на то, как рассчитываются отпускные в 2025 году.
Какие дни исключаются из расчета среднего заработка?
Для расчета среднего заработка не учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие). При расчете среднего заработка для отпусков учитываются календарные дни, а не рабочие.
Вопросы и ответы
Какие выплаты берутся для расчета среднего заработка?
Для расчета среднего заработка учитываются все виды выплат, предусмотренные системой оплаты труда конкретного работодателя. Это включает оклад, премии, доплаты за стаж, работу в ночное время, выходные и праздничные дни, надбавки и другие регулярные выплаты.
Какие премии не включаются в расчет среднего заработка?
В расчет не включаются премии, не являющиеся частью системы оплаты труда. Это, например, разовые подарки к праздникам, бонусы по личному усмотрению руководителя, материальная помощь и вознаграждения, не зафиксированные в локальных нормативных актах.
Входят ли отпускные в расчет среднего заработка?
Нет, отпускные не учитываются при расчете среднего заработка. Также не включаются суммы, выплаченные за время командировки, так как они сами уже рассчитываются на основе среднего заработка.
Почему используется коэффициент 29,3 при расчете отпускных?
Коэффициент 29,3 отражает среднее число календарных дней в месяце с учетом исключения 14 праздничных дней в году. Это значение используется для определения среднедневного заработка при расчете отпускных.
Как посчитать календарные дни при расчете среднего заработка?
Сначала нужно суммировать заработную плату за последние 12 календарных месяцев, затем разделить на 12 и на 29,3. Полученный среднедневной заработок умножается на количество дней отпуска или иных оплачиваемых периодов.
Как рассчитываются отпускные в 2025 году?
Отпускные в 2025 году рассчитываются по формуле: средний дневной заработок × количество календарных дней отпуска. Средний заработок определяется на основе дохода за последние 12 месяцев до начала отпуска.
Когда выгодно брать отпуск в 2025 году?
В 2025 году наиболее выгодно брать отпуск в апреле, июле, сентябре, октябре и декабре — в эти месяцы больше рабочих дней, что делает выплату отпускных выше. Опирайтесь на производственный календарь при планировании отдыха.
Что изменилось в расчете отпускных в 2025 году?
С 2025 года изменилась сумма минимального среднедневного заработка — теперь она составляет 765,87 рубля. Если расчетный показатель сотрудника ниже этой суммы, используется установленный минимум при расчете отпускных.
Какие месяцы берутся для расчета отпускных?
Для определения отпускных используется расчетный период — 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска. Например, если отпуск в октябре 2025 года, расчетный период — с 1 октября 2024 по 30 сентября 2025.
Как узнать средний заработок за год или два года?
Для стандартных расчетов берется заработок за последние 12 месяцев, делится на количество отработанных дней или на 12 месяцев и 29,3 дня. Формула может отличаться в зависимости от цели расчета — например, для отпускных или компенсации.
Как определить средний заработок для расчета отпускных?
Берется вся зарплата за 12 месяцев, делится на 12 и затем — на 29,3. Полученное число — это среднедневной заработок, который умножается на количество дней отпуска.
Что не берется в расчет отпускных?
В расчет не включаются выплаты социального характера — материальная помощь, оплата питания, обучения, проезда, коммунальных услуг, путевок и прочее. Также не учитываются отпускные и выплаты за командировки.
Комментарии1
а если совсем коротко: больше будут отпускные или меньше при стандартном рабочем режиме?