В России вводят новую систему индексации пенсий: изменения начнут действовать в 2026 году

Новая система индексации: с 2026 года пенсии будут расти чаще и точнее, учитывая инфляцию и доходность фонда.

Дважды в год вместо одного раза

С 2026 года российская пенсионная система переходит на новый порядок индексации. Вместо одного повышения пенсий 1 января, как это происходило раньше, перерасчет будет проводиться дважды — в феврале и апреле.

Решение направлено на то, чтобы сделать выплаты более точными и справедливыми: февральская индексация будет учитывать фактическую инфляцию за предыдущий год, а апрельская будет зависеть от доходности инвестиционного портфеля Социального фонда.

Как индексировались пенсии раньше

До 2026 года пенсии повышались один раз в год — с 1 января. Размер прибавки определялся по прогнозной инфляции, которую закладывало правительство в бюджет. На практике реальные показатели Росстата оказывались выше прогнозов.

Так, в 2025 году сначала пенсии увеличили на 7,3%, но уже в феврале потребовалось дополнительное повышение на 2,2%, чтобы учесть фактический рост цен.

Что изменится с 2026 года

Февральская индексация будет рассчитываться по фактической инфляции, опубликованной Росстатом. Это позволит пенсионерам получать прибавку своевременно, без задержек.

Апрельская индексация будет зависеть от результатов управления активами Социального фонда. Если фонд заработает больше, чем планировалось, пенсионеры получат дополнительное увеличение выплат.

Все перерасчеты будут проводиться автоматически. Обращаться в пенсионные органы или подавать заявления не потребуется.

Кто получит прибавку

С 2025 года индексация вновь распространяется на всех пенсионеров, включая работающих. Это решение отменяет почти десятилетний перерыв: с 2016 по 2024 год индексация работающим пенсионерам не проводилась.

Прогноз по выплатам

По данным правительства, средний размер пенсии в 2025 году составил 23 200 рублей. В 2026 году показатель может вырасти до 25 000 рублей, что соответствует росту примерно на 8% или 1 800 рублей в месяц.

Ожидаемые эффекты

Эксперты отмечают, что новая система сделает пенсионные выплаты более предсказуемыми и прозрачными. Пенсии перестанут отставать от инфляции, а успешная работа Социального фонда позволит увеличить доходы пожилых граждан.