ЦОК ОК Общая 21.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Новые правила маркировки и перевозки с 1 сентября →
Sermone_res_resolvuntur
Пенсии

В России вводят новую систему индексации пенсий: изменения начнут действовать в 2026 году

Новая система индексации: с 2026 года пенсии будут расти чаще и точнее, учитывая инфляцию и доходность фонда.

Дважды в год вместо одного раза

С 2026 года российская пенсионная система переходит на новый порядок индексации. Вместо одного повышения пенсий 1 января, как это происходило раньше, перерасчет будет проводиться дважды — в феврале и апреле.

Решение направлено на то, чтобы сделать выплаты более точными и справедливыми: февральская индексация будет учитывать фактическую инфляцию за предыдущий год, а апрельская будет зависеть от доходности инвестиционного портфеля Социального фонда.

Как индексировались пенсии раньше

До 2026 года пенсии повышались один раз в год — с 1 января. Размер прибавки определялся по прогнозной инфляции, которую закладывало правительство в бюджет. На практике реальные показатели Росстата оказывались выше прогнозов.

Так, в 2025 году сначала пенсии увеличили на 7,3%, но уже в феврале потребовалось дополнительное повышение на 2,2%, чтобы учесть фактический рост цен.

Что изменится с 2026 года

  • Февральская индексация будет рассчитываться по фактической инфляции, опубликованной Росстатом. Это позволит пенсионерам получать прибавку своевременно, без задержек.

  • Апрельская индексация будет зависеть от результатов управления активами Социального фонда. Если фонд заработает больше, чем планировалось, пенсионеры получат дополнительное увеличение выплат.

Все перерасчеты будут проводиться автоматически. Обращаться в пенсионные органы или подавать заявления не потребуется.

Кто получит прибавку

С 2025 года индексация вновь распространяется на всех пенсионеров, включая работающих. Это решение отменяет почти десятилетний перерыв: с 2016 по 2024 год индексация работающим пенсионерам не проводилась.

Прогноз по выплатам

По данным правительства, средний размер пенсии в 2025 году составил 23 200 рублей. В 2026 году показатель может вырасти до 25 000 рублей, что соответствует росту примерно на 8% или 1 800 рублей в месяц.

Ожидаемые эффекты

Эксперты отмечают, что новая система сделает пенсионные выплаты более предсказуемыми и прозрачными. Пенсии перестанут отставать от инфляции, а успешная работа Социального фонда позволит увеличить доходы пожилых граждан.

Курс «Бухгалтер с нуля» со скидкой 76% только сегодня!

Пройдите обучение за 36 000 9 900₽ и получите официальный диплом профпереподготовки на 256 акад. часов, внесенный в госреестр.

Успейте записаться по выгодной цене

Информации об авторе

Sermone_res_resolvuntur

Sermone_res_resolvuntur

12 подписчиков96 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум