Новые правила для цифровых подписок: запрет автосписания

Госдума запретила автоматическое списание за цифровые подписки с банковских карт, удаленных из личного кабинета. С марта 2026 года сервисы обязаны уведомлять о списаниях за сутки и предоставлять форму для отмены подписки.

С 1 марта 2026 года вступают в силу поправки в закон «О защите прав потребителей», принятые Госдумой во втором и третьем чтениях. Законопроект, инициированный в июле 2023 года, направлен на усиление защиты прав потребителей при использовании цифровых подписок. Основное изменение — запрет автоматического списания средств с банковских карт, которые пользователь удалил из личного кабинета онлайн-сервиса. Дополнительно вводится обязательство уведомлять пользователей о предстоящих списаниях за сутки с предоставлением возможности отмены подписки.

Запрет на использование удаленных реквизитов

Законопроект прямо запрещает онлайн-сервисам использовать банковские карты или данные электронных средств платежа, которые пользователь удалил из личного кабинета. Ранее сервисы могли продолжать автоматическое списание по сохраненным токенам у банков-эквайеров, даже если карта была отвязана. Теперь такая практика станет незаконной. Если пользователь заявил об отказе от использования сохраненных реквизитов, сервис обязан прекратить любые попытки списания средств.

Это изменение решает распространенную проблему, когда пользователи отменяли цифровые подписки, но сталкивались с несанкционированными списаниями. Депутат Алексей Говырин подчеркнул, что закон делает акцент на обязанности сервиса встроить механику отмены подписки в систему расчетов. Недостаточно просто удалить карту в настройках — сервисы должны гарантировать, что списания прекратятся. Нарушение этого требования влечет обязанность вернуть средства потребителю.

Обязательное уведомление о списании

Поправки вводят новое требование: за 24 часа до очередного платежа по цифровой подписке сервис обязан направить пользователю уведомление. Оно должно содержать ссылку на форму, через которую можно отказаться от подписки. Это правило повышает прозрачность расчетов и позволяет потребителям лучше контролировать свои расходы. Если сервис производит автоматическое списание без уведомления, он обязан вернуть деньги.

Для пользователей это означает больше контроля над цифровыми подписками. Например, пробные периоды часто автоматически переходят в платные, и без уведомления пользователи могут не успеть отменить подписку. Новые правила устраняют эту проблему, снижая риск непредвиденных расходов. Чтобы разобраться в учете таких операций, рекомендуется пройти Курс профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля».

Упрощение требований ко второму чтению

В первом чтении, принятом в сентябре 2024 года, законопроект предусматривал дополнительные обязательства для сервисов. Они должны были указывать в договоре:

Срок действия абонентского договора.

Размер периодического платежа или порядок его определения.

Срок уплаты очередного платежа.

Ссылку на веб-страницу с условиями отмены подписки.

Однако профильный комитет по промышленности и торговле исключил эти нормы ко второму чтению, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес. Это решение отражает баланс между защитой прав потребителей и интересами онлайн-сервисов, таких как онлайн-кинотеатры, маркетплейсы и приложения с платным контентом.

Влияние на пользователей и бизнес

Поправки затрагивают всех, кто пользуется цифровыми подписками — от стриминговых платформ до образовательных сервисов. Пользователи получают больше инструментов для контроля расходов, а также защиту от несанкционированных списаний. Жалобы на списания с удаленных банковских карт были особенно частыми в отношении маркетплейсов, где пользователи сталкивались с трудностями при отмене подписок после пробных периодов.

Для бизнеса закон влечет необходимость пересмотра пользовательских соглашений и интерфейсов. Онлайн-сервисы должны внедрить механизмы, обеспечивающие прием отказа от использования сохраненных реквизитов, включая электронные формы. Это может потребовать доработки программного обеспечения и систем расчетов, особенно для крупных международных платформ и российских игроков, таких как онлайн-кинотеатры или приложения с платным доступом.

Кроме того, закон усиливает требования к обработке персональных данных, так как сервисы обязаны учитывать согласие пользователей на использование их реквизитов. Для специалистов, работающих с персональными данными, полезно изучить Курс «Персональные данные», чтобы обеспечить соответствие новым нормам.

Технические аспекты и рекомендации

Для соответствия новым правилам онлайн-сервисам необходимо:

Внедрить функционал для приема отказа от использования сохраненных реквизитов банковских карт в электронной форме. Настроить систему уведомлений о предстоящих списаниях с обязательной ссылкой на форму отмены подписки. Обновить пользовательские соглашения, исключив возможность автоматического списания с удаленных карт. Обеспечить возврат средств в случае списания без уведомления или с нарушением запрета.

Несоблюдение требований может привести к административной ответственности и репутационным потерям. Пользователям рекомендуется проверять настройки своих цифровых подписок и своевременно удалять неиспользуемые карты из личных кабинетов. Это минимизирует риск несанкционированных списаний до вступления закона в силу.