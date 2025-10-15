МРОТ подскочит на 20%: кто получит прибавку с 2026 года?

С 1 января 2026 года МРОТ вырастет до 27 093 рублей — на 20,7%. Бюджет выделит 72 млрд рублей, и почти 5 млн работников почувствуют прибавку уже в новом году.

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственное предложение о повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2026 года МРОТ составит 27 тысяч 93 рубля — это на 20,7 процента выше нынешнего уровня.

Как сообщил председатель комитета Андрей Макаров, на реализацию этой меры в федеральном бюджете уже заложено почти 72 миллиарда рублей. От повышения МРОТ выиграют около 4,6 миллиона российских работников.

Законопроект входит в так называемый «бюджетный пакет» и рассматривается параллельно с другими социальными инициативами — в том числе с изменениями в системе обязательного медицинского страхования и уточнением условий пенсионного обеспечения военнослужащих.

Окончательное решение по всем документам, включая проект федерального бюджета на 2026–2028 годы, депутаты примут 22 октября.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что Россия продолжает повышать МРОТ темпами, опережающими инфляцию. По его словам, уже в этом году минимальная зарплата выросла более чем на 16 с половиной процентов, а в следующем — прибавит свыше 20.