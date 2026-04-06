СФР досрочно перечислит пенсии в июне 2026 года: новый график выплат

Когда придет пенсия в июне 2026 года из-за Дня России. Кому СФР выплатит деньги досрочно, как изменится график доставки через почту и когда перечислят детские пособия.

В июне 2026 года часть пенсионеров получит пенсию раньше обычного срока. Причина — длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.

Социальный фонд России (СФР) скорректировал график выплат, чтобы пенсионеры и получатели социальных пособий получили деньги до начала праздничных дней.

Разберем, кого коснутся изменения и когда ждать выплаты.

Кому пенсию выплатят досрочно

Изменение графика касается пенсионеров, которые обычно получают деньги 12, 13 или 14 июня.

В этом случае СФР перечислит средства заранее — не позднее 11 июня 2026 года.

Досрочная выплата распространяется на все основные виды пенсионного обеспечения:

страховую пенсию по старости;

пенсию по инвалидности;

пенсию по случаю потери кормильца;

социальную пенсию;

накопительную пенсию.

Если вместе с пенсией гражданин получает другие выплаты от СФР, они также будут перечислены досрочно.

Подавать заявление или обращаться в фонд не требуется. Перевод произойдет автоматически.

Изменится ли размер пенсии Нет. Досрочная выплата пенсии не влияет на ее размер. Пенсионер получит всю сумму, которая положена за июнь 2026 года. Перенос касается только даты перечисления средств.

Как будут выплачивать пенсии через почту

Для пенсионеров, которые получают выплаты через отделения почтовой связи или доставку на дом, график также скорректируют.

В большинстве регионов почта организует досрочную доставку пенсий перед праздничными днями.

При этом выплаты, которые по графику приходятся на 13 и 14 июня, будут доставляться с учетом режима работы конкретного почтового отделения.

Уточнить дату получения пенсии можно в своем отделении почты или через региональное отделение СФР.

Когда выплатят детские пособия в июне 2026 года

Праздничные выходные практически не повлияют на график перечисления пособий семьям с детьми.

Большинство выплат поступит в стандартные сроки.

Основные даты выплаты пособий

Выплата Дата перечисления Единое пособие и большинство детских пособий 3 июня 2026 года Выплата из материнского капитала на детей до 3 лет 5 июня 2026 года Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям 8 июня 2026 года

Если дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, деньги обычно перечисляют заранее.

Какие пособия выплачивает СФР семьям с детьми

Сегодня через Социальный фонд России назначаются различные меры поддержки семей.

К наиболее распространенным относятся:

единое пособие на детей;

пособие беременным женщинам;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;

выплата из средств материнского капитала;

пособие при рождении ребенка;

отдельные региональные выплаты, администрируемые через СФР.

Поэтому изменения графика выплат всегда вызывают повышенный интерес у получателей социальных пособий.

Что важно помнить пенсионерам

СФР напоминает несколько правил, которые помогут избежать проблем с получением выплат.

Сообщайте об изменениях вовремя

Если пенсионер:

сменил место жительства;

устроился на работу;

прекратил трудовую деятельность;

получил иждивенца;

утратил право на отдельные надбавки,

об этом необходимо сообщить в Социальный фонд в установленные сроки.

Некоторые обстоятельства могут влиять на размер пенсии или социальных выплат.

Проверяйте информацию только через официальные источники

Новости о досрочных выплатах часто используют мошенники.

Важно помнить: сотрудники СФР никогда не просят по телефону:

назвать код из СМС;

сообщить реквизиты банковской карты;

перевести деньги для получения пенсии или пособия;

оплатить комиссию за досрочную выплату.

Если поступил подобный звонок, разговор следует прекратить.