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Артем
Общество
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У бухгалтерии новый гимн?

«Милый мой бухгалтер» Алёны Апиной — песня, которую бухгалтеры знают наизусть. Но ей уже больше 30 лет.

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За это время бухгалтерия сильно изменилась. Теперь вместо стопок бумаг — ЭДО, вместо калькулятора — 1С, а вместо спокойного утра — сообщение: «Коллеги, с сегодняшнего дня вступили в силу новые правила».

Кажется, пришло время обновить музыкальный репертуар.

И вот появилась песня «Учет на связи».

Название, конечно, говорящее. Бухгалтер может быть в отпуске, в метро, в очереди за кофе. Но учет всё равно где-то рядом.

Как вам «Учет на связи»? Может, это и есть новый гимн бухгалтерии маркетплейсов?

А может, проходить курсы под музыку?

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Артем

Артем

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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