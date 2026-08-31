У бухгалтерии новый гимн?

За это время бухгалтерия сильно изменилась. Теперь вместо стопок бумаг — ЭДО, вместо калькулятора — 1С, а вместо спокойного утра — сообщение: «Коллеги, с сегодняшнего дня вступили в силу новые правила».
Кажется, пришло время обновить музыкальный репертуар.
И вот появилась песня «Учет на связи».
Название, конечно, говорящее. Бухгалтер может быть в отпуске, в метро, в очереди за кофе. Но учет всё равно где-то рядом.
Как вам «Учет на связи»? Может, это и есть новый гимн бухгалтерии маркетплейсов?
А может, проходить курсы под музыку?
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Комментарии1
Прекрасный бит! )) Отправим Милый мой бухгалтер на свалку)