Почему бухгалтер после работы пересаживает цветы

Дома тоже есть отчетность

Пересадка цветов — занятие удивительно близкое бухгалтеру. Сначала проверяешь исходные данные: не тесно ли корням, не закисла ли земля, достаточно ли света. Затем принимаешь решение, подбираешь подходящий горшок и переносишь актив в новые условия.

Все как в работе, только никто не требует пояснительную записку.

Правда, у комнатных растений своя специфика. Перельешь — плохо. Недольешь — тоже плохо. Переставишь на солнечный подоконник — листья пожелтеют. Уберешь с солнца — перестанут расти.

Иногда кажется, что фикус специально изучал налоговое законодательство: чем внимательнее за ним следишь, тем больше появляется вопросов.

Но есть и преимущество. Если растение заболело, оно не присылает сообщение в пятницу в 17:58: «Коллеги, тут небольшая корректировка». Оно просто роняет лист. Без восклицательных знаков и пометки «СРОЧНО».