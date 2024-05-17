Почему сотрудники ленятся и как это влияет на накладные расходы бизнеса?

Вы знаете, что если не контролировать накладные расходы, то при росте бизнеса они растут быстрее? Бизнес по объему производства вырос на 80%, а накладные расходы легко могут вырасти в два раза.

Почему так?

Ведь много пишут про эффект масштаба, при котором доля накладных расходов в выручке уменьшается.



Все мечтают о синергии, которая обещает нам, что при коллективной работе, полученный результат эффективнее суммарного труда каждого члена команды по отдельности.



Однако, по факту часто происходит обратное. И одной из причин бурного роста затрат и снижения прибыли является падение эффективности работы сотрудников. Чем больше людей в компании, тем меньше индивидуальный вклад каждого и тем чаще люди кроме себя рассчитывают на других. Если человек работает один, то он может полагаться только на самого себя. А в коллективе чаще всего силы экономятся.



Пример такого поведения - известная история о жителях одной из деревень. Как-то они решили выставить на всеобщий праздник бочку водки, с условием, что каждый принесет по ведру водки от себя. В итоге получилась, что ее наполнили обычной водой. Это произошло, поскольку каждый решил схитрить, думая, что все остальные принесут алкоголь, и на этом фоне его хитрость с водой не заметят.



Подобное поведение людей называется «социальной ленью» или «эффектом Рингельмана». И без контроля извне МЫ почти все будем проявлять подобное поведение при работе в группе.

Как быть? Где решение?

Вот ряд рекомендаций, как оградить бизнес от этого эффекта: