Почему сотрудники ленятся и как это влияет на накладные расходы бизнеса?

Почему так?
Ведь много пишут про эффект масштаба, при котором доля накладных расходов в выручке уменьшается.
Все мечтают о синергии, которая обещает нам, что при коллективной работе, полученный результат эффективнее суммарного труда каждого члена команды по отдельности.
Однако, по факту часто происходит обратное. И одной из причин бурного роста затрат и снижения прибыли является падение эффективности работы сотрудников. Чем больше людей в компании, тем меньше индивидуальный вклад каждого и тем чаще люди кроме себя рассчитывают на других. Если человек работает один, то он может полагаться только на самого себя. А в коллективе чаще всего силы экономятся.
Пример такого поведения - известная история о жителях одной из деревень. Как-то они решили выставить на всеобщий праздник бочку водки, с условием, что каждый принесет по ведру водки от себя. В итоге получилась, что ее наполнили обычной водой. Это произошло, поскольку каждый решил схитрить, думая, что все остальные принесут алкоголь, и на этом фоне его хитрость с водой не заметят.
Подобное поведение людей называется «социальной ленью» или «эффектом Рингельмана». И без контроля извне МЫ почти все будем проявлять подобное поведение при работе в группе.
Как быть? Где решение?
Вот ряд рекомендаций, как оградить бизнес от этого эффекта:
Максимальный РАЗМЕР группы, которая работает над заданием. Она не должна быть больше той, которую можно накормить двумя пиццами. То есть 5-9 человек.
Группа должна иметь четкие, измеримые, понятные ЦЕЛИ. Цели должны быть осмыслены и приняты каждым членом группы.
РЕЗУЛЬТАТЫ группы должны контролироваться и оцениваться. В том числе вклад каждого.
МОТИВАЦИЯ должна поддерживаться в группе постоянно.
КОНТРОЛИРУЙТЕ численность и расходы.
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