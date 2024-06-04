Как мы подбираем менеджеров по продажам за 2 недели

Владельцы бизнеса считают, что хорошего менеджера по продажам днем с огнем не сыскать. Но вся проблема заключается в подходе к найму этих специалистов. В этой статье я распишу пошаговый план найма МОП и расскажу о всех подводных камнях.

Продай мне эту ручку... Подпиши свое имя на этой бумаге... Что? У тебя нет ручки? Вот именно. Потребность создает спрос.

Привет, Клерк! С вами Евгений Райков, основатель рекрутингового агентства «В Кадре». С моей командой мы ежедневно решаем проблему найма персонала для бизнеса. Каждый день нам поступают новые заявки на подбор менеджеров по продажам, и я решил рассказать подробнее здесь о том, как мы нанимаем сотрудников отдела продаж.

Воронка найма

Такая воронка подходит только для сотрудников отдела продаж

Шаг 1: Профиль кандидата

Когда мы получаем заявку на подбор менеджера по продажам, мы оформляем аватар позиции или, как его еще называют, профиль кандидата. Это список качеств, которыми обладает идеальный сотрудник. На него мы будем ориентироваться при отсеве неподходящих соискателей.

На что нужно обращать внимание? В первую очередь это специфика вашей компании. Менеджер по продажам в торговой сети и такой же сотрудник в строительной компании – это совершенно разные специалисты. Поэтому профиль должности нужно составлять в зависимости от задач и функциональных обязанностей менеджера по продажам в вашей сфере.

Кроме функционала в профиле кандидата отмечаются опыт, образование, личные компетенции, пол и возраст.

Шаг 2: Вакансия и холодный поиск

После оформления и утверждения с заказчиком профиля кандидата, мы переходим к поиску. Недостаточно опубликовать вакансию и ждать откликов. Менеджеры по продажам – это ценные сотрудники в любой компании, поэтому эффективно использовать холодный поиск.

Какие вопросы задавать? У наших рекрутеров есть примерный список вопросов, который модифицируется в зависимости от должности и запроса клиента.

После телефонного интервью у нас остается 1-3% потенциально подходящих кандидатов, которые доходят до собеседования с руководителем. Обычно мы доводим до руководителя 3-7 целевых кандидатов, прошедших первичный отбор.

На собеседовании руководитель рассказывает более подробно о компании и задачах сотрудника, а также отвечает на вопросы кандидата. Именно на собеседовании решается вопрос о конечных условиях труда.

Шаг 4: Выход сотрудника и адаптация

После нескольких собеседований руководитель выбирает наиболее подходящего МОП. Но наша работа, как кадрового агентства, на этом не заканчивается. Мы предоставляем консультацию по адаптации сотрудника, чтобы клиент получил максимальную пользу от нового менеджера по продажам.

А еще мы даем гарантию на 3 месяца. Если сотрудник не будет справляться с задачами, то мы обеспечим его замену.

Важно в подборе МОП

При подборе сотрудника отдела продаж следует действовать максимально быстро. Нет смысла вводить дополнительные этапы на вакансию менеджера или оператора, хорошие сотрудники отдела продаж быстро находят работу и, если сильно растянуть воронку найма, то они трудоустроятся в другие компании. А множество этапов захотят пройти преимущественно невостребованные специалисты, у которых нет других предложений.

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