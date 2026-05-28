Михаил Окороков
Судебная практика по налоговым спорам

Применение смягчающих обстоятельств: судебная практика и новый приказ ФНС России

Суды применяют смягчающие обстоятельства для снижения штрафа. Так, по одному из дел суды сделали вывод о неправомерности учета во внереализационных расходах убытков в результате списания прав требования, приобретенных по договорам цессии.

В силу действующего законодательства сомнительным и безнадежным долгом для организаций является задолженность, образовавшаяся в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. И только для банков — от приобретенных прав требования.

Однако суд апелляционной инстанции снизил штраф со 100 млн руб. до 20 млн руб. в связи с наличием следующих обстоятельств:

·       налогоплательщик не привлекался к налоговой ответственности,

·       не имел задолженности по налоговым обязательствам,

·       является крупным работодателем и налогоплательщиком.

При работе с актом или решением налогового органа рекомендуем всегда заявлять смягчающие обстоятельства для снижения штрафа — перечень таких обстоятельств не является закрытым. Однако необходимо обратить внимание на следующее.

Важное изменение

С 1 сентября текущего года вступает в силу приказ ФНС России «Об утверждении особенностей учета обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения». Согласно проекту, налоговые органы должны будут учитывать исключительно следующие смягчающие обстоятельства:

1.     Незначительность налогового правонарушения (незначительный период: 10 дней несвоевременного представления деклараций, 3 дня несвоевременного представления документов по требованию, незначительный объем непредставленных документов — 10% от объема и т. д.).

2.     Незначительная степень вины лица и оценка обстоятельств, способствовавших правонарушению (установление новых обязанностей при отсутствии времени и ресурсов на адаптацию; ошибочное толкование норм из-за отсутствия или противоречивости практики).

3.     Совершение лицом действий, направленных на добровольное прекращение противоправного поведения (исправление ошибки в учете при подаче УНД, даже при отсутствии на ЕНС положительного сальдо).

4.     Несущественный размер, отсутствие и (или) устранение причиненного вреда, возмещение ущерба бюджетной системе (исправление ошибки в учете при подаче УНД при недостаточности сальдо на ЕНС).

5.     Тяжелое имущественное положение лица, привлекаемого к ответственности (постановка на учет в службе занятости, получение ежемесячных социальных выплат и др.).

6.     Существенные обстоятельства, положительно характеризующие лицо (социальная направленность деятельности, налоговая нагрузка выше среднего, благотворительная деятельность и др.).

Определением судьи ВС РФ от 10.04.2026 отказано в передаче дела № А56-13357/2025 (ООО «Профессиональная коллекторская организация «Феникс») в Судебную коллегию по экономическим спорам.

  • Николай
    Индивидуальный предприниматель

    Добрый день!

    Смущает окончание статьи: идут 6 пунктов смягчающих вину обстоятельств из нового приказа ФНС, а в конце - Решение ВС.
    Оно к чему? Статья дописана?

    За информацию о новом приказе ФНС - спасибо, пригодится)

