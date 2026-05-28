Применение смягчающих обстоятельств: судебная практика и новый приказ ФНС России

Суды применяют смягчающие обстоятельства для снижения штрафа. Так, по одному из дел суды сделали вывод о неправомерности учета во внереализационных расходах убытков в результате списания прав требования, приобретенных по договорам цессии.
В силу действующего законодательства сомнительным и безнадежным долгом для организаций является задолженность, образовавшаяся в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. И только для банков — от приобретенных прав требования.
Однако суд апелляционной инстанции снизил штраф со 100 млн руб. до 20 млн руб. в связи с наличием следующих обстоятельств:
· налогоплательщик не привлекался к налоговой ответственности,
· не имел задолженности по налоговым обязательствам,
· является крупным работодателем и налогоплательщиком.
При работе с актом или решением налогового органа рекомендуем всегда заявлять смягчающие обстоятельства для снижения штрафа — перечень таких обстоятельств не является закрытым. Однако необходимо обратить внимание на следующее.
Важное изменение
С 1 сентября текущего года вступает в силу приказ ФНС России «Об утверждении особенностей учета обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения». Согласно проекту, налоговые органы должны будут учитывать исключительно следующие смягчающие обстоятельства:
1. Незначительность налогового правонарушения (незначительный период: 10 дней несвоевременного представления деклараций, 3 дня несвоевременного представления документов по требованию, незначительный объем непредставленных документов — 10% от объема и т. д.).
2. Незначительная степень вины лица и оценка обстоятельств, способствовавших правонарушению (установление новых обязанностей при отсутствии времени и ресурсов на адаптацию; ошибочное толкование норм из-за отсутствия или противоречивости практики).
3. Совершение лицом действий, направленных на добровольное прекращение противоправного поведения (исправление ошибки в учете при подаче УНД, даже при отсутствии на ЕНС положительного сальдо).
4. Несущественный размер, отсутствие и (или) устранение причиненного вреда, возмещение ущерба бюджетной системе (исправление ошибки в учете при подаче УНД при недостаточности сальдо на ЕНС).
5. Тяжелое имущественное положение лица, привлекаемого к ответственности (постановка на учет в службе занятости, получение ежемесячных социальных выплат и др.).
6. Существенные обстоятельства, положительно характеризующие лицо (социальная направленность деятельности, налоговая нагрузка выше среднего, благотворительная деятельность и др.).
Определением судьи ВС РФ от 10.04.2026 отказано в передаче дела № А56-13357/2025 (ООО «Профессиональная коллекторская организация «Феникс») в Судебную коллегию по экономическим спорам.
Комментарии2
Добрый день!
Смущает окончание статьи: идут 6 пунктов смягчающих вину обстоятельств из нового приказа ФНС, а в конце - Решение ВС.
Оно к чему? Статья дописана?
За информацию о новом приказе ФНС - спасибо, пригодится)